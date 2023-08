Biathlon-Olympiasiegerin trotz Rücktritt und Schwangerschaft bei Wettkampf in Deutschland im Einsatz

Sommer-Wettbewerb in Wiesbaden

Die norwegische Biathletin Marte Olsbu Röiseland nahm schwanger am Show-Wettkampf in Wiesbaden teil und begeisterte damit die Fans.

Wiesbaden – Beim Biathlon-Sommer-Wettkampf in Wiesbaden zeigte sich ein Großteil der Elite des beliebten Wintersports noch deutlich vor der Hochphase der Saison. Dabei wurden auch einige Athletinnen verabschiedet, die beim Show-Wettkampf im Vorfeld des eigentlichen Wettbewerbs auftraten. Eine Sportlerin trat dabei besonders in den Mittelpunkt. Marte Olsbu Röiseland nahm sogar trotz Schwangerschaft teil. Allerdings beschränkte sich die Norwegerin auf das Schießen und überließ ihren Mitstreiterinnen das Laufen.

Marte Olsbu Röiseland Geboren: 7. Dezember 1990 (Alter 32 Jahre), Arendal Sport: Biathlon

Zahlreiche deutsche Biathlon-Athletinnen wurden verabschiedet

Die Olympiasiegerin und Rekordweltmeisterin Röiseland erwartet ihr erstes Kind. Ihr Mann und der Vater des Kindes ist Sverre Olsbu Röiseland, der in seiner Tätigkeit als Biathlon-Coach für die deutschen Athletinnen verantwortlich ist und zum Trainerteam gehört.

Neben der schwangeren Norwegerin wurden in der hessischen Landeshauptstadt auch zahlreiche deutsche Athletinnen verabschiedet. So zeigten sich Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann-Wick ein letztes Mal auf der großen sommerlichen Biathlon-Bühne.

+ Die deutschen Biathletinnen um Denise Hermann-Wick trudelten beim Show-Wettkampf in Wiesbaden gemeinsam im Ziel ein. © imago/Kneissl

Emotionaler Show-Wettbewerb und spannender Hauptwettkampf beim Biathlon in Wiesbaden

Die 34-jährige Hermann-Wick zeigte sich bei der Biathlon-Veranstaltung in Wiesbaden begeistert: „Es war richtig cool mit den Mädels zusammen. Wir haben es alle nochmal genossen vor der Kulisse in so einer Stadt. Das war eine große Ehre, hier noch mal laufen zu dürfen. Das war ein ganz gigantisches Erlebnis.“ Zum Ende des Show-Wettbewerbs wurde es dann besonders emotional. Hand in Hand ließen sich die deutschen Athletinnen über die Ziellinie rollen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten sich begeistert.

Den Hauptwettkampf gewann indes die Italienerin Lisa Vittozzi, die sich sowohl beim Laufen als auch beim Schießen in einer beachtlichen Form präsentieren konnte. Beste deutsche Biathletin war Anna Weidel, die als Zweite 45 Sekunden später als die Siegerin im Ziel einlief. Dritte wurde die Französin Lou Jeanmonnot vor der zweiten Italienerin Dorothea Wierer, die lange Zeit an ihrer Landsfrau Vittozzi dran war, am Ende aber nicht mithalten konnte. (jsk)

Rubriklistenbild: © imago/Kneissl