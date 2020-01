Biathlon in Pokljuka: Duell der Giganten und Lessers letzte Chance 

Biathlon in Pokljuka: Erik Lesser kämpft in Slowenien um die WM-Norm

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit dem Einzel der Herren in Pokljuka fortgesetzt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Pokljuka - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon nähert sich seinem Höhepunkt. Die WM in Antholz wirft ihre Schatten voraus, zunächst steht aber noch der Weltcup in Pokljuka an. Die Wettkämpfe in Slowenien beginnen am Donnerstag mit dem Einzel der Männer. chiemgau24.de ist heute ab 14:15 Uhr im Liveticker mit dabei.

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ist Geschichte, weiter geht es in Pokljuka. Im letzten Weltcup vor der Biathlon-WM in Antholz richten sich aus deutscher Sicht viele Augen auf Erik Lesser. Zudem kehrt Johannes Thingnes Boe zurück. Und eröffnet den Kampf der Giganten. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Pokljuka

Erik Lesser gehört seit zehn Jahren zum festen Inventar im deutschen Biathlon, feierte zahlreiche Erfolge und war unumstrittener Bestandteil des Weltcup-Teams der deutschen Herren.

Biathlon: Guter Auftakt, dann folgt der Formverlust

Das gehört seit der Saison 2019/20 im Biathlon der Vergangenheit an. Lesser startete gut in die Saison, belegte mit Franziska Preuß zum Auftakt in Östersund den zweiten Platz in der Single-Mixed-Staffel. Von da an zeigte die Formkurve des Thüringers nach unten.

Der 31-jährige Weltmeister aus Suhl steht in der Gesamtwertung der Herren im Biathlon bei nur acht Weltcupunkten, das ist der 71. Platz. Bei den Weltcups in Oberhof und Ruhpolding wurde er nicht für das deutsche Weltcup-Team nominiert, stattdessen trat er im zweitklassigen IBU-Cup an und erzielte auch dort nur durchwachsene Ergebnisse. Biathlon in Pokljuka: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: So gestaltet sich die deutsche WM-Norm

Um sich für die Weltmeisterschaft in Antholz zu qualifizieren, hat der Deutsche Skiverband eine interne Qualifikationsnorm ausgerufen. Ein Mal muss ein Athlet in einem Individual-Wettkampf unter die besten Acht kommen, oder zwei Mal unter die besten 15.

Lesser ist beides noch nicht gelungen, im Einzel von Pokljuka hat er die letzte Chance, sich doch noch für die Titelkämpfe in Südtirol zu qualifizieren.

Biathlon in Pokljuka: Fünf Deutsche für WM qualifiziert

In Slowenien findet zwar am Sonntag mit dem Massenstart noch ein weiteres Individual-Rennen statt. Dabei sind die 25 besten Athleten des Gesamtweltcups und die besten fünf Athleten des Weltcups von Pokljuka, die nicht in den Top 25 der Gesamtwertung liegen, startberechtigt. Gelingt Lesser im Einzel kein Top-Resultat, ist er auch für den Massenstart nicht qualifiziert.

Arnd Peiffer, Philipp Horn, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Nawrath, die ebenfalls in Pokljuka an den Start gehen, haben die WM-Norm geschafft. Das deutsche Team wird aller Voraussicht nach mit sechs Athleten zur WM nach Antholz reisen, ein Platz wäre damit noch vakant. Simon Schempp wird diesen nicht einnehmen. Der sich ebenfalls in einer sportlichen Krise befindende Weltmeister wird nicht zur WM fahren, das gab der Deutsche Skiverband unlängst bekannt.

Biathlon in Pokljuka: Disziplin kommt Lesser entgegen

Für die Rolle des Ersatzmannes in Antholz ist Roman Rees der Favorit. Mit zwei 19. Plätzen zeigte er in Ruhpolding bei seinem ersten Weltcup-Start der laufenden Saison auf Anhieb deutlich bessere Ergebnisse als Lesser in seinen drei Weltcup-Einsätzen vor dem Jahreswechsel. Dem Thüringer bleibt also nur noch Pokljuka als Chance.

Im Einzel von Pokljuka könnte Lesser auf der Zielgeraden sein Saisonziel doch noch erreichen. Dabei könnte ihm zugute kommen, dass der Fokus auf dem Schießen liegt. Gelaufen wird über 20 Kilometer, vier Mal geht es an den Schießstand. Jeder Fehler wird dort mit einer Strafminute sanktioniert, entsprechend wichtig ist die Treffsicherheit.

Biathlon: Lesser lässt sich nicht unter Druck setzen

Lesser ist als guter Schütze bekannt und weiß um seine Chance. "Mit einer hundertprozentigen Trefferleistung hab ich ganz gute Chancen auf die Top-8, aber das ist eben auch nichts Alltägliches. Es geht mir also erstmal darum, ein vernünftiges Rennen abzuliefern: mich läuferisch in der Form zu präsentieren, in der ich auch wirklich bin, und dazu ein vernünftiges Schießergebnis zeigen, maximal ein Fehler", sagte er im Vorfeld des Weltcups von Pokljuka. So sehen Sie den Weltcup in Pokljuka live im TV, Livestream und Liveticker

Von der WM-Norm will er sich dabei nicht unter Druck setzen lassen. "Die fehlende WM-Norm beschäftigt mich überhaupt nicht! Ich muss einfach selbst schauen, dass ich in dieser Saison vernünftige Rennen laufe, bei denen ich im Ziel weiß, dass ich das Optimum herausgeholt habe und am Schießstand sauber gearbeitet habe."

Fourcade gegen Boe: Der Zweikampf ist eröffnet

Neben Lessers Kampf um die WM-Norm stehen im slowenischen Pokljuka, wo im kommenden Jahr die WM ausgetragen wird, auch Johannes Thingnes Boe und Martin Fourcade im Fokus. Boe dominierte den Weltcup bis zum Jahreswechsel. Dann wurde der Norweger erstmals Vater, legte eine Baby-Pause ein, verzichtete auf einen Start in Ruhpolding und Oberhof und musste zusehen, wie Fourcade alle Rennen in Deutschland für sich entschied und in bestechender Form zurück an die Spitze der Gesamtwertung kehrte.

+ Biathlon: Johannes Thingnes Boe kehrt beim Weltcup in Pokljuka zurück © picture alliance/dpa

Boe ist in Pokljuka wieder am Start, der Zweikampf mit Fourcade ist eröffnet. Der 31-Jährige Franzose zeigte in Ruhpolding eine Leistung, die besser nicht hätte sein können. Er gewann den Sprint, siegte überlegen im Verfolger und gewann auch mit der französischen Staffel.

Biathlon: Fourcade beeindruckt in Ruhpolding

Auf der Strecke war er dabei in den individuellen Laufzeiten stets ganz vorne zu finden, zudem schoss er bei acht Schießeinlagen nicht einen Fehler. Das ist eine echte Kampfansage an Boe und belebt den Kampf um den Gesamtweltcup.

+ Biathlon: Martin Fourcade gelang in Ruhpolding ein perfektes Wochenende © picture alliance/Matthias Balk/dpa

Start des ersten Rennens beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka ist am Donnerstag um 14:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf