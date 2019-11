Biathlon: Franziska Preuß bejubelt 2019 ihren ersten Weltcup-Sieg, für den sie in Ruhpolding mit 60 Punkten belohnt wurde.

Im Biathlon werden im Weltcup 2019/20 zahlreiche Punkte vergeben. Die Verteilung ergibt sich aus einem festgelegten Schlüssel der Internationalen Biathlon Union.

Salzburg - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon geht von November 2019 bis März 2020. Highlight der Saison ist die Biathlon-WM, die zwischen dem 13.02. und 23.02.2020 im italienischen Antholz ausgetragen wird.

Der Rennkalender im Biathlon beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an zehn Standorten ausgetragen werden. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2019/20 in Oberhof und Ruhpolding Station.

Biathlon: Sonderregelung für den Massenstart

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2019/20 bei den jeweiligen Wettbewerben ist dabei identisch. Nur für den Massenstart ist eine Sonderregelung vorgesehen. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 60 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt. Die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup 2019/20 (bis auf Massenstart)

Platzierung Punkte 1 60 2 54 3 48 4 43 5 40 6 38 7 36 8 34 9 32 10 31 11 30 12 29 13 28 14 27 15 26 16 25 17 24 18 23 19 22 20 21 21 20 22 19 23 18 24 17 25 16 26 15 27 14 28 13 29 12 30 11 31 10 32 9 33 8 34 7 35 6 36 5 37 4 38 3 39 2 40 1

Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup 2019/20 im Massenstart

Platzierung Punkte 1 60 2 54 3 48 4 43 5 40 6 38 7 36 8 34 9 32 10 31 11 30 12 29 13 28 14 27 15 26 16 25 17 24 18 23 19 22 20 21 21 20 22 18 23 16 24 14 25 12 26 10 27 8 28 6 29 4 30 2

