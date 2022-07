Biathlon: Rekord in Ruhpolding - Sommer-WM zieht die Stars an

Von: Tobias Ruf

Olympiasiegerin Denise Herrmann beim Sommer-Biathlon in Ruhpolding. © Andreas Plenk

Bei der Biathlon Sommer WM 2022 in Ruhpolding wird die bisherige Rekordteilnehmerzahl deutlich übertroffen werden. 28 Nationen sind in der Chiemgau Arena dabei, darunter auch zahlreiche Top-Athleten.

Ruhpolding - Die Biathlon Sommer-WM 2022 in Ruhpolding stößt bei den Nationen und Athleten auf große Beliebtheit. Fans und Veranstalter dürfen sich auf eine neue Rekordteilnehmerzahl bei einer Biathlon-WM im Sommer freuen.

Insgesamt 28 Nationen werden mit etwa 400 Athleten in der Chiemgau Arena bei der Sommer Biathlon-WM an den Start gehen. Das ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine Rekordbeteiligung.

Biathlon Sommer-WM 2022: Diese Stars kommen nach Ruhpolding

Zwischen dem 24. und 28. August wird in Ruhpolding die Biathlon-Sommer-WM 2022 ausgetragen. Die deutsche Mannschaft wird in geballter Stärke an den Start gehen.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine zur Sommer-WM 2022 in Ruhpolding

Aus internationaler Sicht haben mit Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi aus Italien und den Schweden Sebastian Samuelson und Elvira Öberg bereits vier Top-Athleten der Biathlon-Szene ihre Zusage gegeben. Zudem wird die ukrainische Biathlon-Nationalmannschaft ihren ersten internationalen Wettbewerb seit Beginn des russischen Angriffskrieges absolvieren.

Biathlon: Große Vorfreude auf die Sommer-WM bei Nawrath und Herrmann

In der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft herrscht aus verschiedenen Gründen bereits große Euphorie bezüglich der Heim-WM. „Die Vorfreude auf die Sommer-WM ist groß. So ein Event im eigenen Wohnzimmer ist schon etwas Besonderes. Wir freuen uns auf hoffentlich viele Zuschauer in der Chiemgau Arena und spannende Wettbewerbe“, sagte Philipp Nawrath, der ebenso wie Benedikt Doll seine Zusage gab, im Gespräch mit chiemgau24.de.

Biathlon: Denise Herrmann freut sich auf hohe sportliche Qualität

Auch Olympiasiegerin Denise Herrmann hat ihre Teilnahme an der Biathlon-Sommer-WM im Gespräch mit chiemgau24.de bestätigt. Dabei freut sich die Wahl-Ruhpoldingerin auf spannende Wettkämpfe in der Chiemgau Arena.

„Ich bin noch nie bei einer Sommer-WM gestartet. Da will ich die Gelegenheit natürlich nutzen, vor heimischer Kulisse anzutreten. Das wird ein cooles Event vor der Haustüre. Zudem ist es ein guter Härtetest. Das Teilnehmerfeld wird aller Voraussicht nach hochkarätig sein, für mich wird das eine gute Standortbestimmung. Zudem kann man Inhalte, die man sich im Training erarbeitet hat, unter Wettkampfbedingungen testen. Das ist ein sehr attraktives Gesamtpaket“, sagte Herrmann.

Quelle: chiemgau24.de

