Biathlon Sommer-WM: Furioser Auftakt - Gold und Bronze für Deutschland

Von: Tobias Ruf

Biathlon Sommer-WM: Marion Wiesensarter (Mitte) und Lisa Maria Spark (rechts) jubeln mit Tuuli Tomingas auf dem Podium. © Manzoni/IBU

Die Biathlon Sommer-WM 2023 in Osrblie hätte für die deutsche Mannschaft kaum besser beginnen können. Marion Wiesensarter wurde Weltmeisterin, Lisa Maria Spark holte Bronze.

Brezno-Osrblie - Der Auftakt der Biathlon Sommer-WM 2023 wurde für die deutsche Mannschaft zum großen Triumph. Im ersten Wettkampf der Senioren holte das Team des Deutschen Skiverbandes den WM-Titel und eine Bronzemedaille.

Die besten deutschen Biathleten verzichten auf die Biathlon Sommer-WM 2023 in der Slowakei, die zweite Reihe hat dennoch geliefert. Am Freitag wurde Marion Wiesensarter Weltmeisterin im Super-Sprint, Lisa Maria Spark holte die Bronzemedaille.

Biathlon Sommer-WM 2023: Wiesensarter und Spark steigern sich

Wiesensarter vom SV Oberteisendorf wurde in der Qualifikation am Vormittag noch Zehnte, im Finale gelang ihr dann der große Coup. Die 28-Jährige erlaubte sich bei vier Schießeinlagen nur zwei Strafrunden und setzte sich mit 23:13.4 Minuten vor der Estin Tuuli Tomingas durch.

Lisa Maria Spark aus Traunstein gelang sogar eine noch spektakulärere Aufholjagd. Die 23-Jährige wurde nur 25. der Qualifikation. Im Finale schoss sie nur eine Strafrunde und holte sich souverän die Bronzemedaille. Vier deutsche Damen waren an den Start gegangen. Mareike Braun beendete den Super-Sprint auf dem 23. Platz, Stefanie Scherer wurde 25.

Biathlon Sommer-WM 2023: Schmucks Aufholjagd wird nicht belohnt

Bei den Herren waren ebenfalls vier Athleten des Deutschen Skiverbandes am Start. Dominic Schmuck, der als 30. der Qualifikation gerade so noch ins Finale einzog, steigerte sich enorm und wurde als Sechster bester Deutscher. Schmuck schoss nur eine Strafrunde, am Ende fehlten 17 Sekunden auf einen Medaillenrang.

Auch Benjamin Menz (12.), Hans Köllner (15.) und Fabian Kaskel (18.) waren im Finale mit dabei. Weltmeister wurde der Lette Andrejs Rastorgujevs vor Tomas Mykiska aus Tschechien und dem Ukrainer Artem Tyshchenko. Am Samstag wird die Biathlon Sommer-WM 2023 mit den Sprints bei den Junioren und den Senioren fortgesetzt. Bei den Junioren hat die deutsche Mannschaft keine Teilnehmer am Start.

