Nach hochkarätig besetztem Wettkampf: Biathlon-Chef zieht gemischtes Fazit

Von: Marcel Schwenk

Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling war mit den Leistungen beim „Blinkfestivalen“ in Norwegen größtenteils zufrieden. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Das deutsche Biathlon-Team nahm in der vergangenen Woche am Blinkfestivalen teil. Sportdirektor Felix Bitterling zieht Bilanz.

Sandnes – Bis die Wintersport-Saison 2023/24 so richtig an Fahrt aufnimmt, werden noch einige Monate ins Land ziehen. Für die deutschen Biathletinnen und Biathleten stand in der vergangenen Woche aber schon ein nicht zu unterschätzendes Kräftemessen auf dem Programm.

Deutscher Biathlon-Chef Bitterling mit Vorstellungen zufrieden

So weilte das DSV-Team, wie auch Sportlerinnen und Sportler anderer Verbände, beim „Blinkfestivalen“ in Norwegen. Zwar wird Anfang August in Skandinavien noch nicht auf Skiern, sondern auf Skates gefahren, trotzdem kann der Wettkampf durchaus als eine Art Standortbestimmung während der Vorbereitung gesehen werden.

Gegenüber sport.de zeigte sich Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling größtenteils zufrieden. Man habe „sehr gute“ Bedingungen beim Wettkampf und dem vorangegangenen Trainingslager vorgefunden. Insgesamt fünf deutsche Starterinnen und Starter konnten sich bei den Super-Sprints am Freitag und den Massenstarts am Samstag einen Platz unter den Top drei sichern.

DSV-Chef hofft auf Verbesserungen am Schießstand

Vor allem die Frauen stachen mit vier Podiumsplätzen heraus, bei den Männern erreichte Lukas Fratzscher „in einem sehr anspruchsvollen Feld“ einen dritten Platz. „Auch die ein oder andere Anschlussleistung in den sehr guten Feldern war positiv zu sehen“, wird Bitterling zitiert.

Nichtsdestotrotz hat der DSV-Chef auch eine Schwäche bei seinem Team ausgemacht, mit den Schießeinlagen war er nicht rundum zufrieden: „Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Weshalb wir uns aber sehr bewusst dem Blinkfestivalen gestellt haben, wo ein sehr, sehr schnelles, sehr, sehr reaktives Schießen unter Druck mit einem vollen Schießstand gefordert ist.“

Biathlon-Weltcup startet Ende November in Östersund

Daran gilt es nun, in der Zeit bis zum Saisonstart auf der Loipe zu arbeiten. „Das ist sicherlich eine Sache, wo wir in der Vergangenheit nicht immer unsere Stärken hatten, wo wir noch arbeiten müssen. Das haben wir dort auch wieder aufgezeigt bekommen“, beschließt Bitterling seine Ausführungen. Der Biathlon-Weltcup 2023/24 startet am 25. November in Östersund, am 4. Januar starten in Oberhof die ersten Wettkämpfe auf deutschem Boden.

