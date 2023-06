Biathlon: Top-Talent wechselt die Nation - „Kann nur so meine Ziele erreichen“

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Campbell Wright holte 2023 Gold bei der Junioren-WM. © Yevenko/IBU

Im Biathlon gibt es einen bemerkenswerten Nationenwechsel. Campbell Wright gilt als eines der größten Talente der Szene, künftig startet er für die USA.

Cardrona - Der Junioren-Sprintweltmeister im Biathlon wird künftig unter anderer Flagge an den Start gehen. Der Neuseeländer Campbell Wright wechselt ins US-amerikanische Biathlon-Team.

Der 20-Jährige verspricht sich vom Nationenwechsel einen weiteren Schritt in seiner hoffnungsvollen Karriere. Bei Instagram begründete er seine Entscheidung.

Biathlon: Wright nimmt emotional Abschied

„Nur so kann ich meine hohen Ziele erreichen. Im Spitzensport spielt das Umfeld eine entscheidende Rolle. Die USA sind im Biathlon deutlich besser aufgestellt als meine Heimat Neuseeland. Um der beste Biathlet zu werden, ist dieser Schritt unumgänglich für mich“, schrieb Wright.

Dass der Wechsel primär strukturelle Gründe hat, betonte er eindringlich. „Neuseeland hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe das Trikot meiner Heimat immer mit Stolz getragen und es wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.“

Biathlon: Von der Snow Farm zum WM-Titel

Wright begann auf der Snow Farm in Cadrona seine Wintersportkarriere. Das einzige Langlaufgebiet Neuseelands hat auch einen Schießstand. Der ehemalige italienische Biathlet Luca Bormolini, der in Neuseeland als Trainer arbeitete, brachte Wright 2017 zum Biathlon.

Es folgte ein steiler Aufstieg, der bei der Junioren-WM im kasachischen Schuchinsk seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Wright wurde Weltmeister im Sprint und stellte sein Ausnahmetalent eindrucksvoll unter Beweis.

2021 feierte er im schwedischen Östersund sein Weltcup-Debüt, sein bestes Weltcup-Ergebnis erzielte er 2022 mit einem 15. Platz in Antholz. In der vergangenen Saison nahm er an der Biathlon-WM in Oberhof teil und ließ mit dem 20. Rang im Einzel aufhorchen.

In den USA findet Wright deutlich professionellere Strukturen vor als in seinem Heimatland. Die Nordamerikaner zählen zwar nicht zur Weltelite im Biathlon, weisen aber ein konkurrenzfähiges Umfeld auf. Zum Wachstum soll auch der Weltcup in Soldier Hollow beitragen, der nach längerer Pause wieder ausgetragen wird.

Quelle: chiemgau24.de

truf