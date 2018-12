Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz: Sprint, Verfolgung und Massenstart

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Antholz ist die sechste Station im Biathlon-Weltcup 2018/19. Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Donnerstag, den 24. Januar und endet am Sonntag, den 27. Januar. Antholz liegt nahe dem Südtiroler Pustertal an der Grenze zu Österreich. Das Biathlon-Stadion, die "Südtirol Arena" liegt 1600 Meter über dem Meeresspiegel - wegen der dünneren Luft eine zusätzliche Belastung für die Athleten. Seit über 20 Jahren wird jährlich ein Biathlon-Weltcup in Antholz ausgetragen, auch fünf Weltmeisterschaften fanden hier schon statt.