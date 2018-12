Biathlon-Weltcup 2018/19 in Canmore: Einzel, Massenstart und Staffel

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Canmore ist die siebte Station im Biathlon-Weltcup 2018/19. Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Donnerstag, den 7. Februar und endet am Sonntag, den 10. Februar. Am Freitag wird kein Rennen gefahren. Canmore liegt im kanadischen Bundesstaat Alberta, also im Westen des Landes. Der Ort befindet sich mit seinem Biathlon-Stadion "Canmore Nordic Centre" in den Rocky Mountains. In Canmore wurden sogar schon olympische Wettkämpfe im Biathlon ausgetragen: im Rahmen der Winterspiele 1988 in Calgary.