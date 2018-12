Biathlon-Weltcup 2018/19: Live-Ticker zur Staffel der Damen und Herren

Hochfilzen/Österreich - Endspurt beim Biathlon-Weltcup 2018/19 im österreichischen Hochfilzen: Am Sonntag, 16. Dezember, gehen die Wettkämpfe in Tirol mit der Staffel der Männer und Frauen zu Ende. Hier verpassen Sie nichts, wir tickern die Rennen live!

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Hochfilzen

Staffel der Männer und Frauen am Sonntag, 16. Dezember

Alle Informationen und Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Die Gemeinde im Bezirk Kitzbühel in Tirol war schon mehrfach Austragungsort von Weltmeisterschaften. Mit Hochfilzen verbinden viele die Weltmeisterschaft 2017, bei der Laura Dahlmeier ins Rampenlicht lief.

Mit dem Sonntag, 16. Dezember, enden die Rennen in Tirol, strahlend blauer Himmel sorgte bisher für Kaiserwetter. Auf dem Programm steht nun noch die Staffel der Frauen und Männer. Schon um 11:15 Uhr geht es los mit der ersten Frauenstaffel des Winters, die Männer folgen um 14 Uhr.

In den bisherigen Rennen waren spannend und hatten auch die ein oder andere Überaschung parat. So wie bei der Verfolgung: Hier konnte sich Arnd Peiffer in der Verfolgung der Männer am Samstagnachmittag Rang 2 sichern. Auf Platz eins kämpfte sich der Franzose Fourcade zurück. Platz drei ging an den Norweger Vetle Sjastad Christiansen. Bei den Damen siegte die Finnin Kaisa Mäkäräinen. Zweite in der Damen-Verfolgung wurde Paulina Fialková, dahinter stand die Italienerin Dorothea Wierer.

Bei den Sprints der Damen siegte dafür Wierer, dicht dahinter auf Platz 2 die Finnin Mäkäräinen und auf Platz 3 Jekaterina Jurlowa-Percht aus Russland. Die beste Deutsche ist Vanessa Hinz mit Platz 11.

Die Sprints der Herren dominierte der Norweger Johannes Thingnes Bö, dem der Franzose Martin Fourcade nicht das Wasser reichen konnte. Platz drei mit überragender Leistung ging an den deutschen Benedikt Doll.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Staffel

Bei der Staffel zählt, gemeinsam ans Ziel zu kommen. Vier Mannschaftsmitglieder treten hintereinander an und müssen jeweils zweimal schießen - erst liegend und dann stehend. Im Gegensatz zu allen anderen Wettkampfarten stehen den Athleten in der Staffel drei Ersatzpatronen zur Verfügung, um alle fünf Scheiben zu treffen. Erst wenn nach insgesamt acht abgefeuerten Schüssen noch Scheiben stehen, muss pro Schreibe eine Strafrunde von 150 Meter absolviert werden. Die Ersatzpatronen werden einzeln manuell nachgeladen. Sieger ist die Mannschaft, die als erste die Ziellinie überquert. Die Frauen laufen dabei sechs Kilometer, die Männer 7,5 Kilometer.

Die Frauen starten am Sonntag um 11.15 Uhr in Hochfilzen, die Männer um 14 Uhr.

Lesen Sie hier: Alle Infos und der komplette Überblick zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Im deutschen Herren-Kader für Hochfilzen stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn.

Im deutschen Damen-Kader für Hochfilzen stehen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Nadine Horchler und Franziska Preuß.

Mit der Staffel am Sonntag, 16. Dezember, enden die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups 2018/2019 im österreichischen Hochfilzen. Am Donnerstag, den 20. Dezember, geht es weiter im tschechischen Nové Město. Hier geht's zum granzen Programm des Biathlon-Weltcups in Nové Město.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

