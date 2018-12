Biathlon-Weltcup 2018/19 im Live-Ticker: Die Verfolgung in Pokljuka

Martin Fourcade setzt sich im Einzel der Herren beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka ganz knapp gegen Johannes Kühn durch. Kann er auch heute wieder triumphieren?

Letzter Tag beim Biathlon-Weltcup im slowenischen Pokljuka: Am Sonntag werden die Verfolgungsrennen der Männer und Frauen ausgetragen. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Pokljuka

Verfolgung der Herren am Sonntag ab 11.45 Uhr

Verfolgung der Damen am Sonntag ab 14.45 Uhr

Biathlon-Weltcup in Pokljuka: Die Verfolgung

Pokljuka/Slowenien - Letzter Wettkampftag beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka. Am Sonntag werden die Verfolgungsrennen ausgetragen: die Männer beginnen um 11.45 Uhr, die Frauen um 14.45 Uhr. Hier verpassen Sie nichts, wir tickern das Rennen live!

Disziplinen beim Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Verfolgung

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live Bei der Verfolgung treten nur die besten 60 Athleten des Sprints gegeneinander an. Gestartet wird nacheinander und genau in jenen Abständen, wie sie sich aus den Ergebnissen des Sprint-Rennens ergeben. Es ist im wahrsten Sinne also eine Verfolgung auf den Sieger des Sprints. Vier Mal müssen die Athleten schießen: zuerst zweimal liegend, dann zweimal stehend. Wie im Sprint wird jeder Schießfehler mit einer Strafrunde von 150 Metern geahndet. Bei den Herren beträgt die Distanz zwölf Kilometer, bei den Frauen zehn.

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Pokljuka

Im deutschen Herren-Kader für Pokljuka stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn. Im deutschen Damen-Kader für Pokljuka stehen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Nadine Horchler und Franziska Preuß. Laura Dahlmeier wird erst 2019 in den Biathlon-Weltcup eingreifen, für sie rückte Nadine Horchler nach. "Für die anderen ist es eine Chance, herauszutreten. Sie sind gut drauf. Ziel ist es, vorne mit anzugreifen", sagte der neue Damen-Trainer Kristian Mehringer vor dem Einzel im slowenischen Pokljuka.

Biathlon-Weltcup 2018/19: So liefen die Rennen zum Auftakt

Die Saison 2018/19 hat gerade erst begonnen: Am Sonntag wurde beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka mit der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel der Auftakt gemacht. Bei beiden Rennen gab es für Deutschland eher ernüchternde Ergebnisse. Bei der Single-Mixed-Staffel belegten Franziska Hildebrand und Erik Lesser Rang 8. Norwegen gewann die Single-Mixed-Staffel. In der Mixed-Staffel wurde Deutschland mit Hinz, Herrmann, Horn und Doll Siebter, Sieger wurde Frankreich.

Nachdem das

Einzelrennen der Männer am Mittwoch wegen Nebels abgesagt

werden musste, fanden

beide Einzelrennen am Donnerstag statt

Bei den Männern schaffte Johannes Kühn einen sensationellen zweiten Platz. Top-Favorit Martin Fourcade aus Frankreich war nur vier Sekunden schneller als der Passauer. Bei den Damen konnte nur Franziska Preuß auf deutscher Seite überzeugen: sie wurde Zehnte, schoss nur einmal daneben. Ansonsten wäre für sie der Sieg drin gewesen.

In der kommenden Woche geht es dann schon weiter mit dem Biathlon-Weltcup in Hochfilzen.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

