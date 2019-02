Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore: Gemeinsam in der Staffel ans Ziel   

Biathlon-Weltcup 2019 in Canmore: Nach einem Tag Verschnaufpause stehen beim Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore am Samstag, 9. Februar, die Staffelrennen auf dem Programm. Wir berichten im Live-Ticker:

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Canmore

Freitag, 8. Februar: Staffel der Männer ab 20.30 Uhr MEZ

Freitag, 8. Februar: Staffel der Frauen ab 22.45 Uhr MEZ

Canmore in Winterstarre mit aktuellen Temperaturen bis zu -31 Grad. Die deutschen Biathleten müssen sich im frostigen Kanada warm einpacken. Trotzdem sollen die Rennen auf den Olympia-Strecken von 1988 wie geplant stattfinden.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Staffel der Frauen und Herren in Canmore

Gemeinsam ans Ziel ist die Intuition der Staffel: Die Damen laufen sechs Kilometer, die Herren 7,5. Vier Mannschaftsmitglieder treten hintereinander an und müssen jeweils zweimal Mal schießen -erst liegend, dann stehend. Im Gegensatz zu allen anderen Wettkampfarten stehen den Athleten in der Staffel drei Ersatzpatronen zur Verfügung, um alle fünf Scheiben zu treffen. Erst wenn nach insgesamt acht abgefeuerten Schüssen noch Scheiben stehen, muss pro Schreibe eine Strafrunde von 150 Metern absolviert werden. Die Ersatzpatronen werden einzeln manuell nachgeladen. Sieger ist die Mannschaft, die als erstes die Ziellinie überquert.

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Canmore

Im deutschen Damen-Kader für Canmore stehen Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSC Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSC Clausthal-Zellerfeld) und Franziska Preuß (SC Haag).

Der deutsche Herren-Kader in Canmore besteht aus Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (SV Schauinsland).

Simon Schempp lässt aufgrund von Formschwäche die Nordamerika-Tour komplett aus und soll nun ab dem 18. Februar bei der Europameisterschaft in Minsk teilnehmen.

Zeitplan für den Biathlon-Weltcup 2018/19 in Canmore

Insgesamt sechs Rennen werden an drei Tagen ausgetragen - von Donnerstag bis Samstag gibt es jeden Tag Wettbewerbe. Den Start machten bereits die Einzelrennen, am Freitag geht es nun weiter mit der Staffel und das Schlusslicht bildet der Sprint am Samstag.

Die Wettkämpfe fanden trotz eisiger Temperaturen von weit unter Null Grad statt. Änderungen aber behält sich die IBU vor, das Wetter mit klirrender Kälte und Frost könnte dafür sorgen, dass die Wettkämpfe abgesagt oder verschoben werden. Einige Änderungen wurden bereits vorgenommen. Der vorläufige Zeitplan sieht wie folgt aus:

Donnerstag, 7. Februar: Kurz-Einzel der Männer ab 20.20 Uhr MEZ

Donnerstag, 7. Februar: Kurz-Einzel der Frauen ab 22.55 Uhr MEZ

Freitag, 8. Februar: Staffel der Männer ab 20.30 Uhr MEZ

Freitag, 8. Februar: Staffel der Frauen ab 22.45 Uhr MEZ

Samstag, 9. Februar: Sprint der Männer ab 19 Uhr MEZ

Samstag, 9. Februar: Sprint der Frauen ab 22 Uhr MEZ

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

