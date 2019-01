Biathlon-Weltcup in Antholz 2019: Dahlmeier fällt zurück - Jetzt im Live Ticker 

Biathlon-Weltcup 2019 in Antholz: Nachdem sich bei den Sprints der Damen und Herren am Donnerstag und Freitag jeweils die besten 60 Biathleten herausgestellt haben, treten diese am Samstag zu den Verfolgungen an. Wir berichten im Live-Ticker:

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz

Am Donnerstag und Freitag fanden bereits die Sprints der Damen und Herren statt.

Verfolgung der Damen am Samstag ab 13.30 Uhr

Verfolgung der Herren am Samstag ab 15.30 Uhr

+++13.48 Uhr: Oh nein, Laura Dahlmeier schießt einmal daneben. Wierer jetzt vorne mit fehlerfreiem schießen. Hinter ihr Vittozzi. Laura Dahlmeier ist jetzt auf Rang drei mit 21,4 Sekunden Rückstand. Karolin Horchler beim Schießen fehlerfrei. Derzeit 15.

+++13.46 Uhr: Jetzt ist Dorthea Wierer auf Platz zwei. Es geht ins dritte Schießen, diesmal stehend.

+++13.45 Uhr: Roeiseland überholt Lisa Theresa Hauser und ist damit Laura Dahlmeier auf den Fersen.

+++13.44 Uhr: Der Vorsprung von Laura Dahlmeier wächst. Hauser kann in der Loipe nicht ganz mithalten. Sie liegt derzeit 12 Sekunden hinten.

+++13.42 Uhr: Dahlmeier wieder beim schießen. Wieder fehlerfrei. Super! Derzeit Rang zweite ist die Österreicherin Lisa Theresa Hauser. Dorothea Wierer mit 16 Sekunden Rückstand derzeit auf Platz 3.

+++13.40 Uhr: Dahlmeier ruhig und gelassen, aber dennoch forsch. Sie hat nach 3,6 Kilometern 12,1 Sekunden Vorsprung.

+++13.38 Uhr: Über Nacht ist es deutlich wärmer geworden in Antholz: Der Schnee ist dadurch langsamer, sehen wir mal wie die Athletinnen damit zurechtkommen.

+++13.35 Uhr: Laura Dahlmeier am Schießstand. Fehlerfrei, souveräne Leistung. Dahlmeier derzeit in Führung. Herrmann schießt zwei mal daneben. Hildebrand mit einem Fehler.

+++13.34 Uhr: Laura Dahmeier holt auf, 3,4 Sekunden Rückstand. Sie verpasste beim Sprint am Donnerstag nur knapp das Podium, will heute weiter nach oben.

+++13.31 Uhr: Die ersten sind unterwegs, Franziska Hildebrand muss noch etwas warten, sie startet mit der Startnummer 27.

+++13.30 Uhr: Es geht los! Marketa Davidova ist gestartet. Jetzt Kaisa Mäkäräinen und Marte Roeiseland. Laura Dahlmeier startet zeitgleich mit Roeiseland mit vier Sekunden Rückstand. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen.

+++13.25 Uhr: Der aktuelle Weltcupstand der Damen:

1. Dorothea Wierer 532 2. Lisa Vittozzi 520 3. Paulina Fialkova 460 4. Anastasiya Kuzmina 445 5. Marte Olsbu Röiseland 434

Beste Deutsche ist derzeit Franziska Preuß auf Rang 11 gefolgt von Franziska Hildebrand auf der 20 und gleich nach ihr Vanessa Hinz auf der 21. Laura Dahlmeier ist auf Rang 24, Denise Herrman auf 27 und Karolin Horchler auf 29. Anna Weidel kommt auf 48 und Nadine Horchler auf 59.

+++13.15 Uhr: Auch heute wird Franziska Preuss nicht dabei sein. Sie konnte beim Sprint der Damen am Donnerstag wegen einer Halsentzündung nicht starten.

+++13.05 Uhr: Fünf deutsche Athletinnen sind heute dabei: Laura Dahlmeier mit der Startnummer 4 (4 Sekunden Rückstand), Denise Herrmann auf der 14 (34 Sekunden Rückstand), Franziska Hildebrand auf der 27 (1:09 Minuten Rückstand), Karolin Horchler auf der 36 (1:29 Minuten Rückstand) und zu guter Letzt Vanessa Hinz auf der 38 (1:30 Minuten Rückstand)

Die Startaufstellung bei der Verfolgung der Damen beim Biathlon-Weltcup in Antholz:

+++12.55 Uhr: Die Startaufstellung bei der Verfolgung der Damen heute: Die Startnummer 1 hat die Überaschungssiegerin im Sprint am Donnerstag, Marketa Davidova aus Tschechien gefolgt von Kaisa Makarainen aus Finnland auf der 2 der Norwegerin Marte Roeiseland auf der 3. Danach kommt gleich Laura Dahmeier auf der 4. Dorothea Wierer, welche derzeit die Weltcup-Tabelle anführt startet auf der 8.

+++12.45 Uhr: Die Regeln noch einmal zur Erinnerung: Bei der Verfolgung treten nur die besten 60 Athleten des Sprints gegeneinander an. Gestartet wird nacheinander und genau in jenen Abständen, wie sie sich aus den Ergebnissen des Sprint-Rennens ergeben. Es ist im wahrsten Sinne also eine Verfolgung auf den Sieger des Sprints. Viermal müssen die Athleten schießen: zuerst zweimal liegend, dann zweimal stehend. Wie im Sprint wird jeder Schießfehler mit einer Strafrunde von 150 Metern geahndet. Bei den Herren beträgt die Distanz zwölf Kilometer, bei den Frauen zehn.

+++12.35 Uhr: Mit knapp vier Sekunden gehört sie zu den Verfolgern. "Ich freue mich riesig auf das Rennen. Ich mag Verfolgungsrennen prinzipiell sehr gerne", sagt Laura Dahlmeier im Vorfeld im Interview. "Wichtig wird sein gut zu schießen und gut durchzukommen die ersten vier Runden und eine gute Schlussrunde zu machen und dann kann man da vorne schon angrefen" sagt sie optimistisch

+++12.25 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Verfolgung der Damen und Herren in Antholz/Südtirol. Los geht es mit den Damen um 13.30 Uhr. Nach ihrem Kraftakt im Sprint nimmt Deutschlands Biathlon-Star Laura Dahlmeier in der Verfolgung von Antholz ihren 20. Weltcupsieg in Angriff. Sie muss heute nur vier Sekunden auf Sprint-Siegerin Marketa Davidova aus Tschechien aufholen, die als erste starten wird.

So lief der Sprint der Herren am Freitag

Gratulation an Johannes Thingnes Bö. Es ist sein zehnter Saisonsieg! Er gewinnt sein fünftes Sprintrennen vor seinem norwegischen Teamkollegen Erlend Bjöntegaard und dem Franzosen Antonin Guigonnat.

Bester Deutscher ist Arnd Peiffer mit Platz 9 (+43.90s), Roman Rees auf Platz 22 (+1:16.00m), hinter ihm Philipp Nawrath auf Platz 29 (+1:27.60m) gefolgt von Erik Lesser auf Platz 31 (+1:30.40m), dann Johannes Kühn auf Platz 49 (+1:56.40m) und dann Benedikt Doll auf Platz 58 (+2:08.10m)

Endstand:

1 Norwegen Johannes Thingnes Bö 23:53.90m 2 Norwegen Erlend Bjöntegaard +17.50s 3 Frankreich Antonin Guigonnat +20.20s 4 Frankreich Martin Fourcade +21.30s 5 Österreich Simon Eder +23.90s

Disziplinen beim Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Verfolgung

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live Bei der Verfolgung treten nur die besten 60 Athleten des Sprints gegeneinander an. Gestartet wird nacheinander und genau in jenen Abständen, wie sie sich aus den Ergebnissen des Sprint-Rennens ergeben. Es ist im wahrsten Sinne also eine Verfolgung auf den Sieger des Sprints. Viermal müssen die Athleten schießen: zuerst zweimal liegend, dann zweimal stehend. Wie im Sprint wird jeder Schießfehler mit einer Strafrunde von 150 Metern geahndet. Bei den Herren beträgt die Distanz zwölf Kilometer, bei den Frauen zehn.

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Antholz

Im deutschen Damen-Kader für Antholz stehen Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSC Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSC Clausthal-Zellerfeld) und Franziska Preuß (SC Haag).

Der deutsche Herren-Kader in Antholz besteht aus Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (SV Schauinsland).

Zeitplan für den Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz

Insgesamt sechs Rennen werden beim Biathlon-Weltcup in Antholz ausgetragen. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es jeden Tag Wettbewerbe.

