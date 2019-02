Biathlon-Weltcup 2019 in Soldier Hollow: Live-Ticker Verfolgung Damen und Herren

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 geht weiter im US-amerikanischen Soldier Hollow. Am Samstag stehen die Verfolgungsrennen von Damen und Herren an. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2019 in Soldier Hollow/USA

Verfolgung bei den Frauen am Samstag, 16. Februar 2019 ab 18.05 Uhr (MEZ)

Verfolgung bei den Herren am Samstag, 16. Februar 2019 ab 22.05 Uhr (MEZ)

Alle Informationen und Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Biathlon Weltcup in Soldier Hollow/USA: Verfolgungsrennen Damen und Herren

2002 war Soldier Hollow Austragungsort der Olympischen Winterspiele. Am Samstag um 18.05 Uhr mitteleuropäischer Zeit gehen die Biathlon-Damen an den Start zur Verfolgung. Die Verfolgung bei den Herren startet um 22.05 Uhr. Nach ihrem großen Erfolg beim Sprint der Frauen am Donnerstag sind die Deutschen Augen auf Franziska Hildebrand gerichtet. Überhaupt: Alle Deutschen Biathletinnen haben es in das Verfolgungsrennen geschafft. Auch bei den Deutschen Herren gab es im Sprintrennen am Freitag Erfolge. Roman Rees wurde Dritter und Erik Lesser Vierter. Die weiteren Platzierungen: Philipp Nawrath (12.) | Benedikt Doll (13.) | Johannes Kühn - Biathlon (18.).

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Verfolgung in Soldier Hollow

Bei der Verfolgung treten nur die besten 60 Athleten des Sprints gegeneinander an. Gestartet wird nacheinander und genau in jenen Abständen, wie sie sich aus den Ergebnissen des Sprint-Rennens ergeben. Es ist im wahrsten Sinne also eine Verfolgung auf den Sieger des Sprints.

Viermal müssen die Athleten schießen: zuerst zweimal liegend, dann zweimal stehend. Wie im Sprint wird jeder Schießfehler mit einer Strafrunde von 150 Metern geahndet. Bei den Herren beträgt die Distanz zwölf Kilometer, bei den Frauen zehn.

Biathlon-Weltcup 2019 in Soldier Hollow: Das ist der deutsche Kader

Im deutschen Damen-Kader für Soldier Hollow stehen Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Nadine Horchler, Karolin Horchler und Franziska Preuß.

Der deutsche Herren-Kader des DSV besteht aus Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Roman Rees, Simon Schempp und David Zobel.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Diese Rennen stehen in Soldier Hollow noch an

Am Sonntag gibt es zuerst die Single-Mixed-Staffel (Start: 18.10 Uhr unserer Zeit und dann die Mixed-Staffel (Start: 22.05 Uhr unserer Zeit.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

