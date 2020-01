Biathlon: Geht der Aufwärtstrend in Oberhof weiter?

Biathlon: Benedikt Doll will in Oberhof nachlegen

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit dem Sprint der Herren in Oberhof fortgesetzt. Dabei will das deutsche Team den positiven Eindruck vor dem Jahreswechsel bestätigen. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Oberhof - Das erste Herren-Rennen im Weltcup 2019/20 im Biathlon auf deutschem Boden findet in Oberhof statt. Am Freitag geht es im Sprint ab 14:30 Uhr zur Sache. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Schlägt Benedikt Doll auch in Oberhof wieder zu? Beim ersten Herren-Rennen des Jahres im Biathlon will der Schwarzwälder an seinen großen Erfolg kurz vor dem Jahreswechsel anknüpfen.

Beim Sprint im französischen Annecy / Le Grand-Boranand feierte Doll seinen ersten Saisonsieg, es war insgesamt der erste Erfolg für den Deutschen Skiverband im Biathlon. Beim Heim-Weltcup in Oberhof will das deutsche Team die ansteigende Form bestätigen. Die erste Gelegenheit dazu bietet der Sprint am Freitag, bei dem über 10 Kilometer gelaufen und zwei Mal geschossen wird. Hier gibt es alle Termine zum Weltcup in Oberhof

Biathlon in Oberhof: Erik Lesser nicht im Weltcup-Team

Dabei gibt es innerhalb des deutschen Teams eine Änderung. Erik Lesser wird wegen seines Formtiefs nicht bei seinem Heimweltcup in Oberhof antreten, Lucas Fratzscher ersetzt Lesser und erhält seinen ersten Einsatz im Weltcup 2019/20 im Biathlon. Neben Fratzscher hat Bundestrainer Mark Kirchner nominiert: Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn. Hier sehen Sie, wo Sie Biathlon in Oberhof live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können

Ebenfalls nicht am Start sein wird der Führende im Gesamtweltcup der Herren. Johannes Thingnes Boe wird erstmals Vater und auf die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding verzichten. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Biathlon in Oberhof: Sechs Rennen stehen auf dem Programm

Die Pause des Seriensiegers öffnet dem deutschen Team und der internationalen Konkurrenz neue Optionen auf das Siegerpodest. Hier geht es zur kompletten Startliste .

Neben dem Sprint am Freitag stehen in Oberhof noch eine Staffel am Samstag und ein Massenstart am Sonntag an. Die Damen laufen in Oberhof ebenfalls im Sprint, der Staffel und im Massenstart. Hier gibt es alle Termine zum Weltcup 2019/20 im Biathlon

chiemgau24.de ist bei allen Rennen in Oberhof im Liveticker mit dabei.

