Biathlon: Gelingt den deutschen Damen in Oberhof das erste Podest?

Biathlon in Oberhof: Im letzten Jahr waren die deutschen Damen in der Rennsteig-Arena erfolgreich. In der Staffel belegten (von rechts) Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Denise Herrmann den zweiten Platz. 2020 sind Hildebrand, Preuß und Herrmann in Oberhof dabei, Horchler läuft im IBU-Cup.

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit dem Sprint der Damen in Oberhof fortgesetzt. Dabei wollen die deutschen Damen erstmals in dieser Saison aufs Podium.

Oberhof - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird in Oberhof fortgesetzt. Am Donnerstag steht der Sprint bei den Damen auf dem Programm, sechs deutsche Athletinnen gehen an den Start.

Wie kommen die deutschen Biathlon-Damen aus der Weihnachtspause? Beim ersten Weltcup im Jahr 2020 haben die DSV-Starterinnen ein klares Ziel. "Wir wollen den Rückstand auf die internationale Spitze verringern", kündigte Damen-Trainer Kristian Mehringer vor dem Sprint-Wettkampf am Donnerstag (ab 14.30 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de) an.

Neun Damen-Rennen sind im Weltcup 2019/20 im Biathlon bereits absolviert, die Bilanz der deutschen Damen fällt dabei nicht zufriedenstellend aus. Einzig Franziska Preuß erreichte zum Saison-Auftakt im schwedischen Östersund in der Single-Mixed-Staffel mit Erik Lesser das Podest, in einem reinen Damen-Rennen suchte man deutsche Biathletinnen bei den Siegerehrungen vergeblich. Hier gibt es alle Termine zum Weltcup in Oberhof

Biathlon in Oberhof: Sieben deutsche Damen am Start, Preuß fraglich

Nicht ein Podestplatz ist bei drei absolvierten Stationen im Weltcup 2019/20 im Biathlon keine zufriedenstellende Bilanz, entsprechend hoch sind die Erwartungen an die DSV-Damen beim Heim-Weltcup in Oberhof und den in der kommenden Woche folgenden Wettbewerben in Ruhpolding.

Hier sehen Sie, wo Sie Biathlon in Oberhof live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können

Nominiert sind für den Deutschen Skiverband Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Janina Hettich, Marion Deigentesch und Franziska Hildebrand. Die gesundheitlich angeschlagene Preuß wird auf den Sprint am Donnerstag und die Staffel am Samstag verzichten. Sollte die Oberbayerin bis Sonntag genesen sein, wird sie im Massenstart antreten.

Biathlon in Oberhof: Gelingt Eckhoff der nächste Sieg?

Aus internationaler Sicht richten sich in Thüringen viele Augen auf Tiril Eckhoff. Die Norwegerin hat die letzten vier Rennen in Folge gewonnen und geht als große Favoritin in die ersten Rennen des Jahres 2020 im Biathlon. Im Gesamtweltcup führt die Italienerin Dorothea Wierer, die ebenfalls mit hohen Erwartungen nach Oberhof reist. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Start der Wettbewerbe in Oberhof ist am 09.01.2020, ab 14:30 geht es im Sprint über 7,5 Kilometer zur Sache, zwei Mal müssen die Damen an den Schießstand. Die Rennkalender der Herren startet wird am Freitag mit dem Weltcup von Oberhof fortgesetzt, auch dann wird im Sprint gelaufen.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf