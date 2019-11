Biathlon: Weltcup in Östersund im TV, Livestream und Liveticker

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon beginnt mit dem Weltcup in Östersund. Hier sehen Sie Biathlon live im TV, Livestream und Liveticker.

Östersund - Der Auftakt in den Weltcup 2019/20 im Biathlon ist auf verschiedenen Kanälen im TV, im Livestream und im Liveticker zu sehen.

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon beginnt mit dem Weltcup in Östersund. An sechs Wettkampftagen messen sich in Östersund die besten Biathleten der Welt in verschiedenen Disziplinen zum Saisonstart im Biathlon.

Dann geht es um die ersten Punkte, die nach einem vorgefertigten System der Internationalen Biathlon Union verteilt werden.

Biathlon: Acht Wettbewerbe zum Weltcup-Auftakt in Östersund

Insgesamt acht Wettbewerbe stehen auf dem Programm, hier gibt es den Zeitplan und alle Infos zum Weltcup in Östersund im Überblick.

Für das deutsche Team gehen sechs Damen und sechs Herren an den Start. Auch die Favoriten auf den Gesamtweltcup aus dem internationalen Starterfeld sind zum Auftakt in den Weltcup 2019/20 im Biathlon mit dabei.

Der Weltcup-Kalender im Biathlon macht nach dem Auftakt in Östersund Station in Hochfilzen.

Biathlon: Der Weltcup in Östersund live im TV, Livestream und Liveticker

Datum Event Uhrzeit TV-Übertragung Liveticker Livestream 30.11. (Samstag) Single-Mixed-Staffel 13:10 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 30.11. (Samstag) Mixed-Staffel 15:00 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 01.12. (Sonntag) Sprint der Herren 12:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 01.12. (Sonntag) Sprint der Damen 15:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 04.12. (Mittwoch) Einzel der Herren 16:15 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 05.12. (Donnerstag) Einzel der Damen 16:20 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 07.12. (Samstag) Verfolgung der Herren 17:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 08.12. (Sonntag) Verfolgung der Damen 15:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig)



* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf