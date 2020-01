Biathlon in Ruhpolding: Deutschland jagt die Biathlon-Giganten

Biathlon in Ruhpolding: Denise Herrmann macht sich am Sonntag auf die Jagd nach Tiril Eckhoff

Der Weltcup im Biathlon von Ruhpolding wird am Sonntag mit den Verfolgern der Damen und Männer beendet. Beide Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Ruhpolding - Auf zum letzten Akt beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding 2020. Am Sonntag stehen gleich zwei Rennen auf dem Programm, chiemgau24.de ist vor Ort und heute im Liveticker mit dabei.

Ein letztes Mal geht es im Biathlon von Ruhpolding zur Sache. Am Sonntag steigt das Weltcup-Finale in der Chiemgau-Arena, dann stehen zwei Verfolgungsrennen auf dem Programm.

Um 12:15 gehen die Damen auf die zehn Kilometer lange Strecke, vier Mal geht es für jede Athletin an den Schießstand. Als erste geht die Siegerin des Sprints am Mittwoch auf die Loipe, ihr folgen 60 Athleten, die mit dem jeweiligen Rückstand aus dem Sprint ins Rennen gehen. Biathlon in Ruhpolding: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon in Ruhpolding: Eckhoff bringt viel Vorsprung mit

Tiril Eckhoff aus Norwegen ist am Sonntag in Ruhpolding die Gejagte. Die Führende der Gesamtwertung dominiert derzeit den Damen-Biathlon nach Belieben. In Ruhpolding siegte sie im Sprint und auch in der Staffel gewann sie mit ihrem Team.

Knapp 30 Sekunden geht Eckhoff vor der Schwedin Hanna Oeberg auf die Strecke, Dorothea Wierer aus Italien liegt knapp 37 Sekunden zurück. Für das deutsche Team sind sechs Athletinnen am Start.

Biathlon in Ruhpolding: Alle Informationen zum Weltcup 2020

Vanessa Hinz, die in der Staffel große Probleme beim Stehendschießen hatte, hat eine knappe Minute Rückstand, zudem liegen Franziska Preuß und Denise Herrmann noch in aussichtsreicher Position. Karolin Horchler, Maren Hammerschmidt und Janina Hettich werden wohl nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen können.

Biathlon in Ruhpolding: Die Rückstände beim Verfolger der Damen

Tiril Eckhoff (Norwegen), 18:55,5 Minuten Hanna Öberg (Schweden), +29,7 Dorothea Wierer (Italien), +36,8 Hanna Sola (Weißrussland), +50,1 Paulina Fialkova (Russland), +51,2 Marte Olsbu Roiseland (Norwegen), +55,4 Julia Simon (Frankreich), +59,1 Vanessa Hinz (Deutschland), +1,03 Lisa Vittozzi (Italien), +1,06 Kamila Zuk (Polen), +1,09

14. Franziska Preuss (Deutschland), +1,22

19. Denise Herrmann (Deutschland), +1,29

38. Karolin Horchler (Deutschland), +1,57

43. Maren Hammerschmidt (Deutschland), +2,04

45. Janina Hettich (Deutschland), +2,05

Biathlon in Ruhpolding: Deutsche Herren in aussichtsreicher Position

Bei der Verfolgung der Männer, die um 14:30 Uhr beginnt, gehen zahlreiche deutsche Athleten in aussichtsreicher Position auf die Jagd nach Martin Fourcade.

Benedikt Doll hat als Dritter des Sprints nur zwölf Sekunden Rückstand auf den Führenden im Gesamtweltcup, Philipp Nawrath ist knapp 25 Sekunden zurück und auch Johannes Kühn hat mit nur 32 Sekunden sehr gute Chancen aufs Podest. Hier sehen Sie Biathlon Ruhpolding live im TV, Livestream und Liveticker

Gelaufen wird über 12,5 Kilometer, vier Mal wird geschossen, jeder Fehler hat eine Strafrunde von 150 Metern zur Konsequenz.

Großer Favorit ist Fourcade, der drei Rennen in Serie gewann, den Gesamtweltcup wieder anführt und auch in der Staffel brillierte. Ein Selbstläufer wird der Verfolger aber nicht, das Feld der Herren ist dicht gedrängt.

Biathlon in Ruhpolding: Die Rückstände beim Verfolger der Männer

Martin Fourcade (Frankreich) 22:41,5 Quentin Fillon Maillet +3,1 Benedikt Doll (Deutschland) +12,0 Vetle Christiansen (Norwegen) +22,2 Simon Desthieux (Frankreich) +23,5 Fabien Claude (Frankreich) +23,5 Philipp Nawrath (Deutschland) +24,6 Artem Pryma (Ukraine) +27,3 Johannes Kühn (Deutschland) +32,0 Dmytro Pdruchnyi (Ukraine) +34,8

19. Roman Rees (Deutschland) +58,5

22. Arnd Peiffer (Deutschland) +1:05,00

24. Philipp Horn (Deutschland) + 1:09,5

