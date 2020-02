Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Biathlon-WM: Johannes Kühn (links) und Philipp Horn gehen für Deutschland bei der Biathlon-WM an den Start.

Das Highlight im Weltcup 2019/20 ist die Biathlon WM 2020 in Antholz. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zu den Titelkämpfen in Südtirol.

Antholz - Vom 13. bis zum 23. Februar steigt im italienischen Antholz die Biathlon-WM 2020. In Südtirol kämpfen die besten Biathleten der Welt um Medaillen und um Punkte für den Gesamtweltcup.

Antholz ist die siebte Station im Weltcup 2019720 im Biathlon.

Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Datum Disziplin Uhrzeit Sieger Zweiter Dritter Das Ergebnis 13.02. (Donnerstag) Mixed-Staffel 14:45 Uhr 14.02. (Freitag) Sprint der Frauen 7,5 Km 14:45 Uhr 15.02. (Samstag) Sprint der Herren 10 Km 14:45 Uhr 16.02. (Sonntag) Verfolgung der Frauen 10 Km 13:00 Uhr 16.02. (Sonntag) Verfolgung der Herren 12,5 Km 15:15 Uhr 18.02. (Dienstag) Einzel der Frauen 15 Km 14:15 Uhr 19.02. (Mittwoch) Einzel der Herren 20 Km 14:15 Uhr 20.02 (Donnerstag) Single-Mixed-Staffel 15:15 Uhr 22.02. (Samstag) Staffel der Frauen 4x6 Km 11:45 Uhr 22.02. (Samstag) Staffel der Herren 4x7,5 Km 14:45 Uhr 23.02. (Sonntag) Massenstart der Frauen 12,5 Km 12:30 Uhr 23.02. (Sonntag) Massenstart der Herren 15 Km 15:00 Uhr

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Die deutschen Biathleten

Das deutsche Team für die Biathlon-WM 2020 in Antholz besteht aus insgesamt elf Athleten. Bei den Damen starten Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz und Karolin Horchler.

Bei den Herren gehen Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Erik Lesser an den Start.

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Austragungsort

Antholz ist eine Gemeinde im italienischen Südtirol mit knapp 3000 Einwohnern. Der beliebte Wintersportort liegt in den Dolomiten auf einer Meershöhe von 926 bis 3436 Metern über dem Meeresspiegel. Bereits zum sechsten Mal ist die Südtirol Arena in Antholz Austragungsort einer Biathlon-Weltmeisterschaft. Mehr Informationen über Antholz finden Sie hier.

Biathlon: Die Gesamtwertungen im Biathlon

Die Ergebnisse der Biathlon-WM 2020 in Antholz fließen in den Gesamtweltcup ein. Hier erfahren Sie, wie es vor der WM in der Gesamtwertung der Damen steht. Hier sehen sie die Gesamtwertung bei den Herren.

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Die Disziplinen

Bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz wird in jeder Disziplin gelaufen, die es im Biathlon-Weltcup gibt. Das Wettkampfprogramm umfasst sieben verschiedene Disziplinen. Hier gibt es alle Disziplinen der Biathlon-WM im Überblick

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Die Punktverteilung

In den Einzelwettbewerben ist die Punktverteilung bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz identisch. Für einen Sieg gibt es 60 Punkte, die restlichen Punkte werden nach einem von der Internationalen Biathlon Union vorgefertigten Schlüssel verteilt.

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Tickets

Noch gibt es Tickets für die Biathlon-WM 2020 in Antholz. Es wird empfohlen, Karten nur über den offiziellen Ticket-Shop des Veranstalters zu bestellen. Hier geht es zum Ticket-Shop

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Die WM im TV, Liveticker und Livestream

chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben der Biathlon-WM 2020 in Antholz im Liveticker mit dabei. Im TV wechseln sich ARD und ZDF mit den Übertragungen ab, Eurosport ist bei jedem Rennen live dabei. Im Livestream können Sie die Wettbewerbe in der ARD Mediathek, der ZDF Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) verfolgen.

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es hierbei zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

