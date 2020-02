Biathlon-WM 2020 in Antholz: Vier Deutsche kämpfen um Edelmetall

Biathlon-WM in Antholz: (von links) Arnd Peiffer, Philipp Horn, Johannes Kühn und Benedikt Doll gehen im Sprint an den Start.

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz wird am Samstag mit dem Sprint der Herren fortgesetzt. Das Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Jetzt geht die Biathlon-WM 2020 in Antholz also auch für die Herren so richtig los. Am Samstag steht mit dem Sprint der erste Einzelwettbewerb an. Um 14:45 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Vier deutsche Herren machen sich am Samstag auf die zehn Kilometer lange Strecke in Antholz, mit dem Sprint steht der erste Individualwettbewerb bei den Herren auf dem Programm der Biathlon-WM 2020 in Antholz. Martin Fourcade im Interview: "Das deutsche Biathlon in Frage zu stellen, ist absurd"

Zwei Mal muss jeder Athlet an den Schießstand, zunächst wird liegend geschossen, ehe stehend fünf Scheiben abgeräumt werden müssen. Jeder Schießfehler hat eine Strafrunde von 150 Metern Länge zur Konsequenz. Die Ergebnisse des Sprints bilden die Grundlage für den Verfolger, der am Sonntag ausgetragen wird. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Für den Deutschen Skiverband gehen vier Athleten an den Start. Bundestrainer Mark Kirchner hat die vier verfügbaren Startplätze an Benedikt Doll, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und WM-Debütant Philipp Horn vergeben. Philipp Nawrath kommt damit ebenso nicht zum Einsatz wie Erik Lesser. Die komplette Startliste zum Sprint der Herren

Der aussichtsreichste Medaillenkandidat aus deutscher Sicht ist Doll. Der 29-Jährige Schwarzwälder gewann in dieser Saison bereits einen Sprint und wurde in dieser Disziplin im Jahre 2017 Weltmeister. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Benedikt Doll: "Ich reise nach Antholz, um eine Medaille zu holen"

Im Interview mit chiemgau24.de macht Doll seine Ambitionen deutlich. "Ich reise nach Antholz, um eine Medaille zu holen. Daran hat sich nichts geändert. Dass das kein leichtes Unterfangen wird, ist mir bewusst. Es braucht ein perfektes Rennen und optimales Material, um auf dem Siegerpodest zu stehen. Aber ich habe das im Laufe der Saison schon geschafft, also will ich das auch bei der WM erreichen", sagte Doll. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Aber auch Johannes Kühn ist ein Anwärter auf einen Podestplatz. In Oberhof lief er im Laufe des Weltcups 2019/20 im Biathlon im Sprint bereits aufs Podest. "Der Sprint kommt mir von meinen Fähigkeiten sehr entgegen. Der Fokus liegt eher auf dem Laufen, das ist meine stärkere und konstantere Disziplin", sagte Kühn im Interview mit chiemgau24.de.

Sprint der Herren: Duell der Giganten in Antholz

Top-Favoriten auf die Goldmedaille sind die Dominatoren des Weltcups 2019/20. Johannes Thingnes Boe, der bereits mit der Mixed-Staffel Gold gewann, und Martin Fourcade, der den Gesamtweltcup der Herren anführt, sind die aussichtsreichsten Kandidaten auf Edelmetall. Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel

Aber auch Fourcades Landsmann Quentin Fillon Maillet und Boes Bruder Tarjei muss man auf der Rechnung haben. Um 14:45 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

