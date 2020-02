Biathlon-WM 2020 in Antholz: Jagd auf die erste Medaille

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Arnd Peiffer (vorne) und Benedikt Doll (hinten) sind Teil der deutschen Mixed-Staffel.

Mit der Mixed-Staffel am Donnerstag beginnt die Biathlon-WM 2020 in Antholz. Das Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Das Warten hat ein Ende, am Donnerstag beginnt die Biathlon-WM 2020 in Antholz. Um 14:45 Uhr wird in der Mixed-Staffel gelaufen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Gibt es gleich im ersten Rennen die erste Medaille für das deutsche Team? In der Mixed-Staffel am Donnerstag geht die deutsche Staffel mit guten Aussichten in den ersten Wettbewerb der Biathlon-WM 2020.

Franziska Preuß, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll werden den Deutschen Skiverband in der Mixed-Staffel über 4x6 Kilometer vertreten. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Biathlon-WM 2020 in Antholz: So funktioniert die Mixed-Staffel

Jeder Athlet muss in der Mixed-Staffel eine Distanz über sechs Kilometer bewältigten, zwei Mal geht es für jeden Teilnehmer an den Schießstand. Zunächst wird liegend geschossen, ehe es dann an den Stehendanschlag geht.

Pro Schießeinheit stehen den Athleten acht Patronen zur Verfügung, um fünf Scheiben abzuräumen. Jede Scheibe, die nach maximal acht Schuss noch stehen bleibt, hat eine Strafrunde von 150 Metern Länge zur Konsequenz. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Ausgewogene Mischung im deutschen Team

Die deutsche Staffel ist mit Preuß, Herrmann, Peiffer und Doll harmonisch aufgestellt. Preuß ist eine der stärksten Schützen im Damen-Biathlon, Herrmann gehört zu den schnellsten Läuferinnen, Peiffer ist ein guter Allrounder und Doll als schneller Schlussläufer bekannt. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

In Antholz sehen sich die Athleten mit einer anspruchsvollen Strecke konfrontiert, die Höhenlage der Gemeinde Antholz kommt erschwerend hinzu. Auch der Schießstand hat es in sich. " Man muss sich die Kräfte gut einteilen und sehr wachsam sein. Sonst kann aus dem vermeintlich leichten Schießstand ganz schnell ein sehr schwerer werden", sagte Preuß im Vorfeld der WM im Interview mit chiemgau24.de.

Biathlon-WM 2020: Zahlreiche Favoriten für die Mixed-Staffel

Top-Favoriten auf den Sieg im ersten Wettbewerb sind die Staffeln aus Norwegen und Frankreich. Norwegen landete in beiden Mixed-Staffeln im Weltcup-Kalender 2019/20 auf dem zweiten Platz, Frankreich sicherte sich beim letzten Mixed-Event in Pokljuka den Sieg.

Auch Italien, das die erste Mixed-Staffel des Weltcups 2019/20 im Biathlon im schwedischen Östersund gewann, gehört zu den aussichtsreichen Kandidaten. 27 Nationen sind am Start, hier gibt es die komplette Startliste.

Die deutsche Staffel gehört ebenfalls zu den Anwärtern auf Edelmetall. Bis auf Preuß haben alle deutschen Starter der Mixed-Staffel in dieser Saison schon Podestplätze eingefahren, Herrmann und Doll konnten dabei jeweils einen Sieg feiern.

Start des Rennens ist am Donnerstag um 14:45 Uhr, chiemgau24.de berichtet von allen rennen der Biathlon-WM 2020 in Antholz im Liveticker.

