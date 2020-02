Biathlon-WM 2020 in Antholz: Arnd Peiffer geht als Titelverteidiger im Einzel an den Start.

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz geht vom 13. bis zum 23. Februar. Hier sehen Sie, wie Sie die Biathlon-WM live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Antholz - Die Biathlon-WM 2020 ist das Highlight im Weltcup 2019/20 im Biathlon. Vom 13. bis 23. Februar 2020 kämpfen die Biathleten im italienischen Antholz um Medaillen.

Die Frauen treten im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel gegeneinander an. Auch die Herren laufen im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel.

Neben den Wettbewerben bei den Frauen und Herren finden in Antholz auch zwei gemischte Wettkämpfe statt. Gelaufen wird in der Mixed-Staffel und in der Single-Mixed-Staffel. Alle Ergebnisse zur Biathlon-WM 2020 in Antholz

Für Deutschland gehen insgesamt elf Biathleten bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz an den Start. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Datum Disziplin Uhrzeit TV-Übertragung Liveticker Livestream 13.02. (Donnerstag) Mixed-Staffel 14:45 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 14.02. (Freitag) Sprint der Frauen 7,5 Km 14:45 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 15.02. (Samstag) Sprint der Herren 10 Km 14:45 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 16.02. (Sonntag) Verfolgung der Frauen 10 Km 13:00 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 16.02. (Sonntag) Verfolgung der Herren 12,5 Km 15:15 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 18.02. (Dienstag) Einzel der Frauen 15 Km 14:15 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 19.02. (Mittwoch) Einzel der Herren 20 Km 14:15 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 20.02 (Donnerstag) Single-Mixed-Staffel 15:15 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 22.02. (Samstag) Staffel der Frauen 4x6 Km 11:45 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 22.02. (Samstag) Staffel der Herren 4x7,5 Km 14:45 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 23.02. (Sonntag) Massenstart der Frauen 12,5 Km 12:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 23.02. (Sonntag) Massenstart der Herren 15 Km 15:00 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig)

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

