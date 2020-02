Biathlon-WM 2020 in Antholz: Skepsis vor dem längsten Rennen der WM

Die Biathlon-WM 2020 wird am Mittwoch mit dem Einzel der Herren fortgesetzt. Das Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Weiter geht die Biathlon-WM 2020 in Antholz. Am Mittwoch steht das Einzel der Herren an, das deutsche Team geht mit vielen Fragezeichen in das längste Rennen der Biathlon-WM. Um 14:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Sieben Fehler für Benedikt Doll, sechs Fehler bei Philipp Horn, fünf Fehlschüsse bei Johannes Kühn: Drei der fünf deutschen Starter im Biathlon-Einzel offenbarten im Verfolgungsrennen am Sonntag große Probleme am Schießstand und mindern die Ambitionen auf die erste Einzelmedaille für die deutschen Herren bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz. Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel

Denn im Einzel über 20 Kilometer steht das Schießen besonders im Fokus. Vier Mal geht es an den Schießstand, jeder Fehler, der dort gemacht wird, hat eine Strafminute zur Konsequenz. Mit einem ähnlichen Trefferbild wie im Verfolger wären Kühn, Doll und Horn ohne jede Chance auf eine Top-Platzierung. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Ganz anders gestaltet sich die Situation bei Arnd Peiffer. Der 32-Jährige schoss am Sonntag nur einen Fehler, wurde mit dem fünften Platz bester Deutscher und war auch schon im Sprint am Freitag bester DSV-Athlet.

Zudem kann Peiffer Einzelrennen im Biathlon. 2019 wurde er in Östersund in dieser Disziplin Weltmeister und geht am Mittwoch als Titelverteidiger ins Rennen. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Biathlon-WM: Zusätzlicher Startplatz dank Peiffer

Peiffer ist es zu verdanken, dass Philipp Nawrath im Einzel zu seinem ersten Einsatz bei dieser WM kommen wird. Wer den Titelverteidiger ins Rennen schickt, erhält einen zusätzlichen Startplatz. Folglich geht das deutsche Team mit fünf statt der üblichen vier Athleten an den Start. Hier geht es zur kompletten Startliste

Mit einem starken Einzel könnte sich Nawrath auch für die Staffel empfehlen, die am Samstag gelaufen wird.

Aus internationaler Sicht gehen gleich zahlreiche Anwärter auf Medaillen an den Start. Der Russe Alexander Loginov schoss bei insgesamt sechs Schießeinheiten in Sprint und Verfolger nur einen Fehler und zeigte sich auch auf der Strecke in guter Verfassung. Er holte bereits zwei Medaillen bei dieser WM und ist einer der Favoriten auf den Sieg. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon-WM: Geballte Ladung an Favoriten

Die Franzosen stellen mit Verfolgungs-Weltmeister Emilien Jacquelin und den Sprint-Medaillengewinnern Quentin Fillon Maillet und Martin Fourcade, der die Gesamtwertung anführt, gleich drei Mitfavoriten. Bei Norwegen stehen die Boe-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei im Fokus.

An Spannung wird es am Mittwoch also nicht mangeln, wenn um 14:15 Uhr der siebte Wettbewerb der Biathlon-WM 2020 und das dritte Einzel im Weltcup 2019/20 beginnt. Dabei wollen die deutschen Herren endlich die erste Medaille holen, bei den Damen gab es bereits zwei Mal Silber.

chiemgau24.de ist bei jedem Rennen der Biathlon-WM 2020 in Antholz im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf