Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: Peiffer erlöst deutsches Team - Silber im Einzel

Die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wurde am Mittwoch mit dem Einzel der Herren fortgesetzt. Dabei holte Arnd Peiffer die erste Medaille für die deutsche Mannschaft.

Pokljuka - Das siebte Rennen der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka stand an. Am Mittwoch gingen die Herren ins Einzel über 20 Kilometer. Arnd Peiffer zeigte eine überragende Vorstellung in einem starken deutschen Team, Sturla Holm Laegreid war aber nicht zu schlagen.

Es ist vollbracht! Im siebten Rennen der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka hat die deutsche Mannschaft endlich ihre erste Medaille.

Arnd Peiffer wurde im Einzel über 20 Kilometer Vizeweltmeister und sorgte für großes Durchatmen im DSV-Team.

Biathlon-WM 2021: Peiffer trifft alles, nur Laegreid ist schneller

Grundlage für seinen Erfolg waren vier fehlerfreie Schießen und eine solide Vorstellung auf der längsten WM-Strecke. Peiffer war schlecht in die WM gestartet, kam im Einzel aber souverän und zielstrebig durch.

Gegen einen Biathleten war aber auch der Deutsche machtlos. Sturla Holm Laegreid ging als Führender der Disziplinwertung im Einzel ins Rennen und unterstrich einmal mehr, dass er der stärkste Athlet in dieser schießlastigen Disziplin ist.

Der 23-Jährige blieb ebenfalls ohne Strafminute, war läuferisch deutlich stärker als Peiffer und holte mit 17 Sekunden Vorsprung seinen ersten WM-Titel. Dritter wurde sein Landsmann Johannes Dale, der eine Strafminute kassierte.

Biathlon-WM 2021: Starke Mannschaftsleistung des deutschen Teams

Insgesamt zeigten sich die deutschen Herren stark formverbessert. Benedikt Doll schoss zwei Strafminuten und wurde starker Siebter. Roman Rees überzeugte bei seinem ersten Einsatz in Pokljuka mit einem Fehler und dem neunten Platz.

Damit gehen die deutschen Biathleten mit viel Rückenwind in die Staffel, die am Samstag ausgetragen wird. Bei der WM geht es am Donnerstag mit der Single-Mixed-Staffel weiter.

Biathlon-WM 2021: Das Einzel im Liveticker

Fazit: Deutschland hat also endlich die erste Medaille bei dieser WM. Arnd Peiffer holt Silber. Sturla Holm Laegreid gewinnt, sein norwegischer Landsmann Johannes Dale wird Dritter.

Rennen: Benedikt Doll ist Siebter, Roman Rees Achter. Das ist ein überragendes Ergebnis. Die so gebeutelten deutschen Herren melden sich hier furios zurück.

Rennen: Und gleich sehen wir dann den neuen Weltmeister. Laegreid kommt ins Ziel, hat 17 Sekunden Vorsprung auf Peiffer und holt Gold!

Rennen: Arnd Peiffer ist im Ziel! Er liegt klar an der Spitze und verdrängt Johannes Dale auf den zweiten Platz.

Rennen: Johannes Dale führt weiter im Ziel, aber Peiffer wird da gleich vorbeigehen. Laegreid wird Weltmeister, Peiffer holt Silber. So ist die klare Tendenz inzwischen.

Rennen: Von hinten kommt nichts mehr, Peiffer wird die erste Medaille für Deutschland holen.

Rennen: Boah, was für eine Demonstration! Laegreid haut 20 Scheiben weg, ist überragend schnell und wird Weltmeister im Einzel!

Rennen: Peiffer wird eine Medaille machen. Aber wird es vielleicht sogar Gold? Das liegt jetzt an Sturla Holm Laegreid.

Rennen: Peiffer steht bereit. Jaaaaaaaa, er haut alles weg und geht an die Spitze!!!!!

Rennen: Peiffer ist auf dem Weg zum letzten Schießen. Puh, jetzt geht die Pumpe. Gibt es hier endlich die erste deutsche Medaille?

Rennen: Laegreid löst Peiffer ab, der Norweger hat Gold selbst in der Hand. Er ist deutlich schneller als Peiffer und immer noch fehlerfrei.

Rennen: Konzentrieren wir uns jetzt voll auf Arnd Peiffer. Er ist nach 13,9 Kilometern in Führung. Trifft er beim letzten Schießen wieder alles, wird er hier eine Medaille holen. Und wenn alles aufgeht, wird es sogar Gold.

Rennen: Doll haut beim vierten Schießen alles weg und hat insgesamt zwei Fehler. Er ist damit gut dabei, das wird ein starkes Resultat heute.

Rennen: Johannes Thingnes Boe ist im Ziel und hinter Dale und Fillon Maillet nur auf dem dritten Platz.

Rennen: Jetzt könnte die Führung weg sein. Vorausgesetzt Sturla Holm Laegreid trifft alles. Der Norweger setzt an und räumt alles ab. Er ist der Top-Anwärter auf Gold.

Rennen: Jetzt wird es spannend. Arnd Peiffer kommt zum dritten Schießen. Waaaahnsinn, er haut wieder alles weg. Peiffer ist in Führung und ganz klar auf Medaillenkurs.

Rennen: Wir können jetzt schon einmal einen blick ins Ziel wagen. Johannes Dale hat dort die Führung übernommen. Nur einen Fehler hat der Norweger geschossen und könnte heute ein Medaillenkandidat sein.

Rennen: Laegreid führt nach dem zweiten Schießen vor Peiffer und Boe. Rees ist Vierter. Heute liegt was in der Luft für die deutsche Mannschaft.

Rennen: Doll hat beim dritten Schießen erstmals alles getroffen. Die Deutschen präsentieren sich wirklich stark verbessert bislang.

Rennen: Schauen wir auf die zwei Favoriten. Boe macht beim letzten Schießen seinen zweiten Fehler. Laegreid aber trifft wieder alles und geht nach dem zweiten Schießen an die Spitze.

Rennen: Rees ist beim zweiten Schießen und auch er trifft wieder alles. Damit ist er Vierter!

Rennen: Arnd Peiffer ist beim zweiten Schießen. Oha, er räumt alles ab und ist in Führung!!

Rennen: Quentin Fillon Maillet räumt beim letzten Schießen alles ab. Er hat zwar zwei Strafminuten insgesamt kassiert, ist aber sehr schnell. Da kann was gehen in Richtung Medaillen.

Rennen: Benedikt Doll schießt seinen zweiten Fehler beim zweiten Schießen. Das ist schon sehr viel zu diesem Zeitpunkt.

Rennen: Johannes Thingnes Boe trifft beim dritten schießen alles und liegt damit in Führung.

Rennen: Sturla Holm Laegreid tritt bei seinem ersten Schießen alles und geht an die Spitze. Ihn müssen wir heute auf der Rechnung haben.

Rennen: Roman Rees bleibt bei seinem ersten Schießen fehlerfrei, das sieht gut aus.

Rennen: Arnd Peiffer ist am Schießstand. Das sieht sehr gut aus, er trifft alles. Unterdessen hat Johannes Dale die Führung nach dem dritten Schießen übernommen.

Rennen: Quentin Fillon Maillet macht beim dritten Schießen seinen zweiten Fehler. Die Fehlerquote insgesamt ist weiter sehr hoch heute.

Rennen: Johannes Thingnes Boe führt nach dem zweiten Schießen. Nur ganz wenige kommen hier bislang fehlerfrei durch.

Rennen: Der erste Deutsche ist am Schießstand. Benni Doll haut gleich den ersten Schuss daneben und startet mit einer Strafminute.

Rennen: Johannes Thingnes Boe kommt zum zweiten Schießen. Zeitgleich ist Jacquelin beim dritten Anschlag. Der Franzose Jacquelin macht aber wieder einen Fehler. Es könnte der eine zu viel sein. Und Boe? Der schießt den letzten daneben und kassiert seine erste Strafminute. Das kann er läuferisch locker kompensieren.

Rennen: Johannes Dale schießt stehend seinen ersten Fehler. Damit fällt er ein Stück zurück. Peiffer ist jetzt gestartet.

Rennen: Boe ist auch läuferisch top unterwegs. Der Norweger hat noch kein Einzel-Gold hier in Pokljuka gewonnen. Das will er heute offenbar ändern.

Rennen: Quentin Fillon Maillet trifft in seinem zweiten Schießen alles. Er hat also insgesamt einen Fehler. Damit kann es durchaus noch aufs Podest gehen.

Rennen: Jakov Fak aus Slowenien schiebt sich auf den zweiten Rang. Jetzt ist mit Benni Doll der erste Deutsche gestartet.

Rennen: Johannes Thingnes Boe räumt liegend alles ab und geht in Führung. Noch kommen aber drei Schießen für den Norweger.

Rennen: Jacquelin räumt stehend alles ab und ist weiterhin im Rennen. Sebastian Samuelsson hingegen macht zwei Fehler liegend.

Rennen: Johannes Dale ist der erste Mitfavorit, der fehlerfrei durchs erste Schießen kommt. Damit geht er dann auch logischerweise in Führung.

Rennen: Johannes Thingnes Boe läuft unterwegs die Bestzeit, aber auch er muss gleich an den Schießstand.

Rennen: Mitfavorit Quentin Fillon Maillet aus Frankreich... Sie ahnen es schon. Auch er kassiert eine Strafminute. Das ist ein seltsamer Auftakt hier.

Rennen: Der Russe Alexander Loginow ist ein Mitfavorit hier, aber auch er schießt eine Strafminute.

Rennen: Auch Ponsiluoma ist wohl raus, er beginnt mit zwei Fehlern. Es ist eigentlich windstill hier, da müsste viel besser geschossen werden.

Rennen: Tarjei Boe macht gleich drei Fehler, damit ist er raus aus der Nummer hier. Drei Strafminuten sind ganz klar zu viel.

Rennen: Jetzt sind die ersten Athleten am Schießstand. Darunter auch Jacquelin. Der Franzose macht aber einen Fehler, das ist ein schlechter Start.

Rennen: Die Deutschen haben hohe Startnummern gewählt. Es soll kälter werden, die Piste dementsprechend schneller. Wir werden sehen, ob diese Rechnung aufgeht.

Rennen: Ponsiluoma definiert sich übers Laufen, heute kommt es aber primär aufs Schießen an. Denn jeder Fehler gibt eine Strafminute.

Rennen: Und auch der Sprint-Weltmeister ist gestartet. Der Schwede Marin Ponsiluoma gehört heute aber nicht zu den Favoriten.

Rennen: Emilien Jacquelin aus Frankreich ist jetzt im Rennen. Der Verfolgungsweltmeister zeigte am Sonntag ein sensationelles Rennen und will heute daran anknüpfen.

Rennen: Und auf geht es in das Einzel der Herren von Pokljuka.

Vor dem Rennen: Gleich geht es los hier, der Kanadier Christian Gow wird eröffnen.

Vor dem Rennen: Sehr spät werden wir die deutschen Athleten sehen. Doll hat die 49, Peiffer die 61, Rees die 64 und Kühn die 86.

Vor dem Rennen: Vier deutsche Herren werden heute an den Start gehen. Erik Lesser verzichtet freiwillig. Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Roman Rees sind gleich dabei über die 20 Kilometer.

Vor dem Rennen: Das längste Rennen der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka steht an. 20 Kilometer werden zurückgelegt, vier Mal muss jeder Athlet an den Schießstand.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zur Biathlon-WM 2021 heute in Pokljuka.

Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Halbzeit bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka, die Bilanz ist historisch schlecht - erstmals seit 2013 holten deutsche Biathleten zur WM-Halbzeit keine Medaille. „Vier bis fünf Medaillen“ hatte Sportdirektor Bernd Eisenbichler vor der WM als Ziel ausgegeben, die deutschen Athleten hinken dem weit hinterher.

Dass ausgerechnet die Herren die Negativserie am Mittwoch beenden, ist eher unwahrscheinlich. Waren die Damen mehrfach nah am Podium dran, kassierten die deutschen Männer im Sprintrennen und im anschließendem Verfolger zwei bittere Niederlagen.

Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Lesser nicht dabei, vier Deutsche am Start

Am Mittwoch geht es für die vier deutschen Starter zunächst darum, wieder an Selbstvertrauen zu gewinnen. Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Roman Rees gehen an den Start. Für Rees ist es der erste Einsatz bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka.

Überraschend nicht dabei ist Erik Lesser. Der Oberhofer verpasste als 66. des Sprints den Verfolger. Lesser könnte durch die Abwesenheit im Einzel ein Kandidat für die Single-Mixed-Staffel sein, die am Donnerstag ausgetragen wird.

Denn das Einzel hat es in sich. 20 Kilometer müssen die Herren zurücklegen, es ist die längste Strecke bei der Biathlon-WM. Zudem gibt es am Schießstand eine weitere Besonderheit.

Jeder Schießfehler hat eine Strafminute zur Konsequenz. Üblicherweise geht es nach Schießfehlern im Biathlon in die Strafrunde. Dort verliert man zwischen 20 und 25 Sekunden an Zeit. Entsprechend wichtig ist ein gutes Trefferbild bei vier Anschlägen im Einzel.

Biathlon-WM 2021: Favoriten geklärt, Überraschungen möglich

Das Einzel der Damen am Mittwoch hat gezeigt, dass man sich höchstens einen Fehler erlauben darf, wenn man aufs Podest will. Und auch Überraschungen gibt es im Einzel immer wieder.

Die Favoriten sind breit gestreut. Während die deutschen Athleten nur zu den Geheimfavoriten gehören, sind die Norweger um die Gesamtweltcup-Führenden Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid hoch einzuschätzen.

Auch die Franzosen um Verfolgungsweltmeister Emilien Jacquelin hinterließen bislang einen guten Eindruck auf der Hochebene in Pokljuka. Und die Schweden haben mit Sprint-Weltmeister Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson zwei heiße Eisen im Feuer und zeigten sich im Weltcup 2020/21 sehr stabil. Hier geht es zur Startliste

Und dann sind da noch die Überraschungskandidaten, die nicht selten im WM-Einzel für Furore sorgten. Vielleicht gehört in diesem Jahr ein deutscher Biathlet dazu. Es ist das letzte Einzel der laufenden Saison.

Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: Alle Infos zum Saisonhighlight

