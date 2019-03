Biathlon-WM in Östersund: Live-Ticker der Mixed-Staffel beim Saisonhöhepunkt

Franziska Hildebrand geht bei der Biathlon-WM 2019 in Östersund für Deutschland an den Start.

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 mit der Weltmeisterschaft startet im schwedischen Östersund. Die Mixed-Staffel macht den Auftakt bei der Biathlon-WM im Live-Ticker.

Live-Ticker zur Biathlon-WM 2019 in Östersund

Rennen der Mixed-Staffel am Donnerstag, 7. März 2019 um 16.15 Uhr

Vorbericht zur Biathlon-WM 2019 in Östersund

Die Chancen für die deutschen Biathleten auf Podestplätze bei der Biathlon-WM in Östersund sind nicht die schlechtesten: Beim vergangenen Weltcup in Salt Lake City präsentierten sich die deutschen Skijäger in Bestform. Denise Herrmann, Franziska Hildebrand und Roman Rees konnten aufs Podest laufen. Mit der Rückkehr von Biathlon-Star Laura Dahlmeier erhofft sich der DSV einen warmen Medaillenregen bei Saisonhöhepunkt des Biathlon-Weltcups.

Östersund hat rund 50.000 Einwohner und liegt ziemlich mittig in Schweden. Die Stadt ist der nördlichste Austragungsort der Biathlon-Wettkämpfe. 2019 ist es bereits die dritte Biathlon-Weltmeisterschaft, die in Östersund ausgetragen wird.

Biathlon-WM 2019 in Östersund: Alle Termine des Weltcup-Höhepunkts

Vom 7. März bis zum 17. März werden in Schweden insgesamt zwölf Rennen bestritten. Die Disziplinen in der Weltmeisterschaft reichen von Sprint, Staffel und Einzel bis hin zu Massenstart und Mixed-Staffeln sowie Single-Mixed-Staffel.

Donnerstag, 7. März: Mixed-Staffel ab 16.15 Uhr

Freitag, 8. März: Sprint der Frauen ab 16.15 Uhr

Samstag, 9. März: Sprint der Männer ab 16.30 Uhr

Sonntag, 10. März: Verfolgung der Frauen ab 13.45 Uhr und Verfolgung der Männer ab 16.30 Uhr

Dienstag, 12. März: Einzel der Frauen ab 15.30 Uhr

Mittwoch, 13. März: Einzel der Männer ab 16.10 Uhr

Donnerstag, 14. März: Single-Mixed-Staffel ab 17.10 Uhr

Samstag, 16. März: Staffel der Frauen ab 13.15 Uhr

Samstag, 16. März: Staffel der Männer ab 16.30 Uhr

Sonntag, 17. März: Massenstart der Frauen ab 13.15 und Massenstart der Männer ab 16 Uhr

Der Montag und der zweite Freitag sind Ruhetage.

Disziplin bei der Biathlon-WM 2019: Die Mixed-Staffel

Die Mixed-Staffel im Biathlonsport basiert auf den Regeln, die auch für die normalen Staffelrennen für Damen und Herren gelten. Der Unterschied: Die Reihenfolge ist eingeschränkt. Bei einer Herrenstaffel kann man jedes Mitglied an jede Position stellen, bei der Mixed-Staffel sind die Wechsel nur bedingt möglich.

Jede Mixed-Staffel beginnt bei der Biathlon-WM mit einer Dame. Die Aufstellung im Startbereich erfolgt nach der Weltcupwertung - in diesem Fall nach der Nationenwertung.

Eine der beiden Damen beginnt das Rennen für das Team und gemeinsam läuft das Feld in die erste Runde. Die Damen laufen sechs Kilometer, wobei jede Runde zwei Kilometer lang ist. Nach der ersten Runde kommt erstmals der Schießplatz an die Reihe, es wird liegend geschossen - die Biathleten haben drei Extrapatronen zur Verfügung. Für jede nicht getroffene Zielscheibe muss eine Strafrundev von 150 Metern absolviert werden.

Danach folgt Runde zwei und das Stehendschießen und abschließend die letzte Runde bis zum Wechsel. Die erste Dame schickt die zweite per Armkontakt in die Loipe - diese absolviert dann das gleiche Programm bis es zum Wechsel zu den Herren geht. Der männliche Schlussläufer versucht, die Position zu verbessern oder die aktuelle zu verteidigen. Beide Herren absolvieren das Programm, das bei der Herrenstaffel auch üblich ist - 7,5 Kilometer Strecke und wie die Damen einmal im Liegendanschlag und dann im Stehendanschlag. Gewonnen hat die Mixed-Staffel, die als erstes das Ziel erreicht.

Der deutsche Kader für die Biathlon-WM in Östersund

Im Kader der deutschen Damen bei der Biathlon-WM in Östersund stehen voraussichtlich Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Franziska Preuß am Start. Im deutschen Herren-Kader stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Philipp Nawrath, Johannes Kühn und Roman Rees.

Am Freitag geht es beim Biathlon-Weltcup weiter mit dem Sprint der Frauen. Hier geht's zum ganzen Programm der Biathlon-WM im schwedischen Östersund. Bis einschließlich Sonntag, den 17. März werden die Wettkämpfe ausgetragen.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

