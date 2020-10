Die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka ist das Highlight im Weltcup im Biathlon 2020/21. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse der WM in Pokljuka im Überblick.

Pokljuka - Die Biathlon-WM 2021 findet auf der alpinen Hochebene Pokljuka statt. Vom 10. bis 21. Februar 2021 kämpfen die besten Biathleten der Welt in Slowenien um Medaillen.

Die Frauen treten im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel gegeneinander an. Auch die Herren laufen im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel.

Zudem finden auf der Pokljuka zwei gemischte Wettkämpfe statt. Gelaufen wird in der Mixed-Staffel und in der Single-Mixed-Staffel. Hier gibt es alle Disziplinen im Biathlon im Überblick.

Neben den beiden Weltcups in Oberhof ist die Biathlon-WM in Pokljuka aus deutscher Sicht eines der Highlights des Weltcup-Kalenders 2020/21. Die bei der WM erzielten Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung der Internationalen Biathlon Union bei den Damen und bei den Herren ein.

Nach der WM in Pokljuka wird der Weltcup-Kalender mit der Generalprobe für die Olympischen Spiele 2022 in Peking fortgesetzt.

Biathlon-WM in Pokljuka 2021: Alle Termine und Ergebnisse

10.02.2021 (Mittwoch 15:00 Uhr) - Mixed-Staffel - Sieger:

















































* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

