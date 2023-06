Bienenangriff auf Fußballer sorgt für Spielabbruch

Von: Marcel Schwenk

Ein Bienenschwarm sorgte in Sachsen für einen Spielabbruch. © Patrick Pleul/dpa

Ein Kreisklasse-Spiel in Sachsen wird aufgrund eines Bienenangriffs vorzeitig beendet. Der Laune im Erzgebirge tat das aber wohl keinen Abbruch.

Thalheim (Sachsen) – Spielabbrüche im Fußball sind zwar selten, aber durchaus schon vorgekommen. In der niederländischen Eredivisie sorgten im Mai Feuerwerkskörper für einen Abbruch, wenige Wochen zuvor war es in der 3. Liga ein Bierbecher, der den Schiedsrichter am Kopf traf.

SV Tanne Thalheim II Spielklasse: 1. Kreisklasse West (Erzgebirgskreis) Platzierung: 1. Tordifferenz: 100:27

Bienenschwarm sorgt für Spielabbruch in Sachsen

Dass eine Partie aufgrund eines nicht zu bändigenden Bienenschwarms ein verfrühtes Ende findet, dürfte im deutschen Fußball bislang aber einmalig sein. Auch am 34. Bundesliga-Spieltag sorgte ein Vielzahl von Bienen für Aufregung, das Duell von Borussia Dortmund mit Mainz 05 (2:2) konnte aber wie geplant stattfinden. Das lässt sich über die Kreisklasse-Begegnung des SV Tanne Thalheim II gegen den ESV Grünstädtel II am vergangenen Sonntag im Erzgebirge nicht sagen.

So traf laut eines MDR-Berichts ein Thalheimer in der Anfangsphase zwar nicht das Gästetor, dafür aber die Insekten, die auf einem dahinter stehenden Baum residierten. Demnach machten sich diese in der Folge auf den Weg in Richtung Spielfeld und nahmen insbesondere den Keeper von Grünstädtel ins Visier.

Torwart von Bienen attackiert: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Aber auch weitere Akteure mussten sich wohl nicht ihrem Kontrahenten auf dem Platz, sondern mit den schwarz-gelben Tierchen auseinandersetzen. Zwei Spieler sollen Stichverletzungen gehabt haben, den Torwart erwischte es angeblich sieben Mal.

„Er ruderte hilflos mit den Armen, schrie und ist dann zur Mittellinie gerannt, aber die Bienen kamen einfach mit und haben sich dann verteilt, sodass wir das Spiel unterbrechen mussten. So etwas habe ich noch nie erlebt und so etwas wird wohl auch kein zweites Mal passieren“, berichtete Thomas Drechsel, Fußball-Abteilungsleiter der Gastgeber, der dpa.

Trotz Spielabbruch: Laune im Erzgebirge war bestens

Nachdem der Schiedsrichter die Partie kurzzeitig unterbrach, sollte sie ursprünglich wieder fortgesetzt werden. Als beim Warmmachen aber ein weiterer Freizeit-Kicker unter dem Auge erwischt wurde, entschied der Unparteiische, es dabei zu belassen. Am Freitag (16. Juni) wird das Spiel, das sportlich keinerlei Bedeutung mehr hat, nachgeholt.

Da Thalheim bereits als Meister feststand und Grünstädtel aufgrund der Ergebnisse anderer Teams den Klassenerhalt sicher hatte, soll die Laune nach dem Spielabbruch nicht allzu schlecht gewesen sein. Der Stadionsprecher habe das Biene-Maja-Lied von Karel Gott abgespielt, darüber hinaus seien die Spieler „glücklich vom Platz gelaufen und haben reichlich Bier getrunken“.

Und auch die Bienen dürften mittlerweile wieder in Sicherheit verweilen. Ein ortsansässiger Imker habe den Schwarm rund 45 Minuten nach dem Angriff eingesammelt, der Nachholpartie steht somit wohl nicht mehr allzu viel im Wege. (masc)

