2:1 im Pokal gegen Dortmund – Überlegene Münchner müssen am Ende aber zittern

So sieht der Jubel nach dem 1:0 aus: Die Bayern (von links) Niklas Süle, Jerome Boateng, Arturo Vidal, Thomas Müller und Joshua Kimmich freuen sich über die frühe Führung in der 13. Minute. Foto: dpa

Kassel. Achtelfinale im DFB-Pokal, 2. Teil. Und was stand am Mittwochabend natürlich im Vordergrund? Der Kracher zwischen Bayern und Dortmund. Am Ende setzten sich die über weite Strecken dominanten Münchner zum Fußball-Jahresabschluss 2:1 (2:0) durch. Unser Schnellcheck:

Hat sich Jupp Heynckes für das 2:5-Finaldebakel aus dem Jahr 2012 revanchieren können?

Hat er. Die Bayern legten vor allem in der ersten Viertelstunde ein enormes Tempo vor und arbeiteten sich beste Chancen. In der dritten Minute scheiterte Arturo Vidal mit seinem Kopfball an der Latte, die Versuche von Robert Lewandowski (8.), Franck Ribery (11.) und im Nachschuss abermals Lewandowski parierte BVB-Torwart Roman Bürki richtig stark aus kürzester Distanz.

In der 12. Minute war er dann allerdings geschlagen: Freistoß James Rodriguez, Kopfball Niklas Süle, der den grippekranken Mats Hummels vertrat, an die Latte, Kopfball Jerome Boateng gegen Bürkis Laufrichtung - 1:0. So einfach ging das. Und es war Boatengs erstes Pokaltor überhaupt. Sachen gibt’s. Zwar nahmen die Münchner in der Folge den Fuß vom Gaspedal, doch für ein traumhaft vorbereitetes zweites Tor reichte es dennoch. Lewandowski steckte den Ball durch die Gasse, Thomas Müller lupfte ihn ins Tor (40.).

Konnte Pierre-Emerick Aubameyang eigentlich mitwirken?

Nein, konnte er nicht. Er hatte Hüfte. Also Hüftprobleme. So richtig gut waren die Vorzeichen damit also nicht, zumal das Lazarett des BVB vor Weihnachten ja ohnehin schon gut gefüllt war. Und doch hatten die Dortmunder die eine hundertprozentige Chance zum Ausgleich in der ersten Halbzeit. Bei Andrey Yarmolenkos Schuss in der 35. Minute schaffte David Alaba jedoch das Kunststück, den Ball zum BVB-Stürmer passieren zu lassen und ihn sofort im Anschluss per Kopf von der Linie zu klären. Respekt.

Hat sich der BVB noch einmal aufegbäumt?

Zunächst nicht. Der BVB wehrte sich zwar etwas mehr, aber weiterhin bester Mann war Roman Bürki. Eine Kung-Fu-Parade gegen Müller (50.), eine Rettungstat vor den einschussbereiten Lewandowski und Vidal - der Dortmunder Schlussmann hielt sein Team im Spiel. Der Weckruf für die Gäste folgte dann in der 77. Minute, als Yarmolenko eine Flanke von Shinji Kagawa zum 1:2-Anschlusstreffer ins Netz köpfte. Auf einmal nahm das Pokalduell Fahrt auf, weil Dortmund erstmals dagegen hielt, zu Chancen kam. Die Bayern wirkten nun fast ein bisschen zittrig. Aber als Alexander Isaks abgefälschter Schuss in der Nachspielzeit knapp am Pfosten vorbeirauschte, durften die Bayern endgültig jubeln.

Gab es denn auch einen Aufreger?

Sagen wir es mal so. Es gab eine kleine Kuriosität. Franck Ribery meldete sich nämlich nach einer Behandlung nicht bei Schiedsrichter Sascha Stegemann an, und kam einfach so aufs Feld zurück. Als er seinen Fauxpas bemerkte, wollte er sich heimlich wieder hinausschleichen, wurde allerdings dabei enttarnt. Der Unparteiische zeigte ihm Gelb.

Wer war der Hingucker des Abends?

Da gab’s gleich zwei. Frank Ribery war der eine. Der Franzose trug seine Nummer ins Haar rasiert. Praktisch. Sollte er sein Trikot mal verlieren, weiß der Schiedsrichter trotzdem, mit wem er es zu tun hat. Robert Lewandowski war der andere. Wird immer grauer, der Pole. Aber mal ehrlich: Modisch chic ist anders. Alt und grau wird er doch noch früh genug.

Wie war die Übertragung im ARD?

Mit Kommentator Gerd Gottlob waren die Zuschauer in einem richtig guten Film gelandet - wenn wir mal im Bild bleiben. Denn nach dem 1:0 der Bayern stellte er fest: „Da sind die Dortmunder wohl im falschen Film gelandet.“ Hatte auch amüsante Vergleiche parat wie diesen: „Wenn Boateng ein Kopfballduell mit Pulisic hat, muss man nicht darüber nachdenken, wie das ausgeht.“