Zeuge bleibt WBA-Weltmeister im Super-Mittelgewicht

Technischer K.o.

Tyron Zeuge bleibt Boxweltmeister im Supermittelgewicht. Der 25-jährige Berliner besiegte am Samstagabend in Hamburg den Nigerianer Isaac Ekpo durch technischen K.o. in der zweiten Runde.