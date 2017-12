Brose Bamberg vergibt Sieg - ALBA Berlin rückt an München heran

Basketball-Bundesliga und Euroleague

+ © dpa Konnte zufrieden sein mit seiner Mannschaft: ALBA-Coach Aíto García Reneses. © dpa

Basketball am Freitag: Brose Bamberg verpasste einen Sieg in Istanbul und muss nun um den Einzug in die Playoffs bangen. ALBA Berlin konnte in der Bundesliga den Kontakt zum FC Bayern aufrecht erhalten.