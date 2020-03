Coronavirus: Mega-Sport-Event abgesagt - das nächste Turnier könnte gleich folgen

Das Coronavirus verbreitet sich immer mehr. Viele Großereignisse musste bereits abgesagt werden. Jetzt hat es das nächste Großevent im Sport getroffen.

Das Coronavirus* sorgt seit Wochen weltweit für Schlagzeilen.

Mehrere große Veranstaltungen mussten weltweit bereits abgesagt werden.

Jetzt trifft es das nächste große Sport-Ereignis.

Die Eishockey-Weltmeisterschaften der Frauen in Kanada sind wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Die Titelkämpfe sollten am 31. März mit Austragungsorten Halifax und Truro eröffnet werden. Die Entscheidung sei per Telefonkonferenz getroffen worden, teilte die International Ice Hockey Federation IIHF am Samstag auf Twitter mit.

Coronavirus: Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wegen Coronavirus abgesagt

Der Kanadische Eishockey-Verband und die Regierungsbehörde des Sports seien dabei, die beteiligten Nationen und ihre Partner über die Absage zu informieren. „Es ist beängstigend“, sagte IIHF-Präsident René Fasel der Nachrichtenagentur AP. Schon einmal wurden die Welttitelkämpfe der Frauen abgesagt, im Jahr 2003 wegen des Sars-Virus in China.

Coronavirus: Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer gefährdet

Akut gefährdet ist nun auch die Weltmeisterschaft der Männer, die vom 8. bis 24. Mai in der Schweiz geplant ist. Bis Mitte April will die IIHF entscheiden, ob die Titelkämpfe ausgetragen werden können.

