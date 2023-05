„Ich habe Botox probiert“: Ralf Schumacher überrascht mit Beauty-OP-Geständnis

Von: Marcel Schwenk

Motorsport-Legende Ralf Schumacher hat seine eigene Hautpflege-Serie präsentiert – und dabei auch über seine Botox-Erfahrung geplaudert.

München – 180 Formel-1-Rennen bestritt Ralf Schumacher in seiner langen Motorsport-Karriere, fuhr außerdem fünf Jahre lang im DTM-Zirkus. Schon vor einiger Zeit hat sich der 47-Jährige, der als TV-Experte bei Sky die Königsklasse des Motorsports begleitet, allerdings auch weitere Projekte gesucht.

Ralf Schumacher Geburtsdatum und -ort: 30. Juni 1975 in Hürth Debüt in der Formel 1: 1997 Anzahl Rennsiege: 6 Beste WM-Platzierungen: 2x 4. Platz

Ralf Schumacher mit vielen Projekten abseits des Motorsports

Seit einigen Jahren stellt Schumacher seinen eigenen Wein her, betreibt zudem das Boutique-Hotel „Villa Coloniale“ vor den Toren der südafrikanischen Metropole Kapstadt. Am Montagabend hat der ehemalige Formel-1-Pilot, dessen Nichte Gina sich kürzlich mit ihrem Freund zeigte, nun seine eigene Hautpflege-Serie „Schumacher Cosmetics“ in München präsentiert.

Mutet der Wechsel vom Ex-Motorsport-Profi zum Produzenten von Cremes auf den ersten Blick überraschend an, hat Schumacher doch eine plausible Erklärung parat. Er habe sich schlicht viel mit Fitness und Ernährung beschäftigt, wie er laut bunte.de der Moderatorin Andrea Kaiser auf Nachfrage erklärte.

Probierte einst Botox aus: der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof

Ralf Schumacher probierte einst Botox

Im weiteren Gespräch mit dem Medium gab Schumacher jedoch noch mehr Einblicke in seine Erfahrungen mit Hautpflege – und Schönheits-Operationen. „Ich habe vor zehn, fünfzehn Jahren mal Botox probiert, weil mich meine Stirnfalten gestört haben. Ich fand das allerdings nicht so prickelnd. Das Ergebnis war zwar schon eindeutig, aber ich bin auch jemand, der beruflich sehr stark mit Mimik arbeitet. Und da nimmt die Aussagekraft einfach ab“, wird Schumacher zitiert.

Die Produktreihe des gebürtigen Hürthers enthält neben einem Gesichts- und einem Augenserum mit Koffein auch zwei Cremes, die anscheinend auch im familiären Umfeld Anklang finden. Während Sohn David sich wohl weniger begeistert zeigt, soll dessen Partnerin schon eher angetan sein. „Er hat die Cremes tatsächlich schon mal probiert. Ich muss sagen, er ist da wohl noch nicht ganz so weit. Im Gegensatz zu seiner Freundin: Die benutzt die Cremes sehr gerne“, so Schumacher.

Ralf Schumacher über Sohn David: „Das Schönste, wenn man die gleiche Leidenschaft teilt“

Dafür teilen Vater und Sohn eine andere Passion, auch David ist im Motorsport unterwegs. Seit 2022 fährt er in der DTM, kommt bislang auf 15 Rennen. „Ich verbringe seitdem David fünf, sechs Jahre ist, die meiste Zeit mit ihm auf Rennstrecken. Es ist das Schönste, wenn man die gleiche Leidenschaft mit seinem Sohn teilt“, schwärmte der zweimalige WM-Vierte.

Nachdem er nun seine Hautpflege-Serie vorgestellt hat, dürfte Schumachers Fokus wieder auf seiner Tätigkeit als Formel-1-Experte liegen. Am Wochenende soll der Große Preis von Imola in der Emilia Romagna steigen. Möglicherweise trifft er dort auch auf Haas-Boss Günther Steiner, gegen den er kürzlich via Instagram stichelte. (masc)