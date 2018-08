Crosstriathletin aus Baunatal hat sich für WM auf Hawai qualifiziert

Erste in ihrer Altersklasse: Claudia Bonnes aus Baunatal hat sich beim Cross-Triathlon X-Terra in Tschechien mit ihrem Mountainbike die Berge hochgekämpft. In der Hand hält sie ihr Qualifikations-Zertifikat für die WM auf Hawaii, an der sie jedoch nicht teilnimmt.

Baunatal. Beim Cross-Triathlon müssen sich die Sportler durch Berge und Wälder kämpfen. Baunatalerin Claudia Bonnes hat es ausprobiert - und zwar mit Erfolg.

Auf den letzten Metern wurden ihre Beine richtig schwer. Kein Wunder – da hatte Claudia Bonnes aus Baunatal ja auch schon eineinhalb Kilometer Schwimmen, 32 Kilometer Radfahren und knapp zehn Kilometer Laufen hinter sich – nicht auf ebener Straße, sondern im bergigen Wald. Mehr als dreieinhalb Stunden war die 45-Jährige bei ihrem ersten Cross-Triathlon im tschechischen Sumava-Gebirge unterwegs.

In ihrer Altersklasse ist sie Erste geworden und hat sich damit für die X-Terra-Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert. Teilnehmen wird sie aber nicht. „Ich habe eine Zeit lang darüber nachgedacht, aber es lässt sich mit dem Alltag einfach nicht vereinbaren“, erklärt Bonnes. Die studierte Juristin ist Leiterin eines Sportstudios und hat drei jugendliche Kinder. „Wenn ich schon nach Hawaii fliege, würden mein Mann und ich es gerne mit einem Urlaub verbinden. Und das passt eben dieses Jahr so kurzfristig nicht“, sagt Bonnes.

Ohnehin würde sich die 45-Jährige als Sportlerin in der Mitte zwischen Ehrgeiz und Freizeitspaß einordnen. „Ab und zu brauche ich die Wettkämpfe. Das Adrenalin führt bei mir zu besseren Leistungen.“ Aber für Bonnes steht fest: Hauptsächlich soll der Sport Spaß machen.

So auch beim Cross-Triathlon in Tschechien. Die Teilnahme haben sie, ihr Mann Achim Häblein – ebenfalls Triathlet – und ihre Kinder mit einem Familienurlaub in Österreich, Ungarn und der Slowakei verbunden. „Es lag auf dem Weg und wir wollten das schon immer mal ausprobieren“, sagt Bonnes.

Auf die leichte Schulter hat sie den Wettkmapf natürlich trotzdem nicht genommen. Jeweils zweimal Schwimmen, Laufen und Radfahren steht bei der 45-Jährigen, die sonst für den KSV Baunatal in der Liga fährt, ohnehin auf dem wöchentlichen Plan. „Der Cross-Triathlon war, was die Anstrengung angeht, aber schon eine andere Nummer als die Sprintdistanzen, die ich sonst bewältige.“

Zunächst ging es für die Teilnehmer mit einem Shuttlebus zu einem See nahe der tschechischen Stadt Prachatice. Die eineinhalb Kilometer Schwimmen waren für Bonnes kein Problem: „Da bin ich meistens recht weit vorne mit dabei.“ Auch beim Mountainbikefahren war sie in ihrem Element. Im Vergleich zum normalen Triatlhon ging es hier aber immer wieder steil bergauf und bergab – mitten durch den Wald.

Vor allem das Laufen hat der Baunatalerin dann am Ende etwas zu Schaffen gemacht. „Ich denke nie, dass ich einen Wettkampf nicht packe“, sagt sie. „Aber beim Laufen musste ich ab und an schon aufpassen, dass mir nicht die Beine versagen.“ Auch die zehn Kilometer im Laufschritt gingen beim Cross-Triathlon nämlich querfeldein durch den Wald. „Manchmal musste ich mich sogar an Wurzeln den Berg hochziehen“, erinnert sich Bonnes.

Letztlich ist sie unter allen Teilnehmern im Mittelfeld gelandet. Und das ist doch für eine Cross-Triathlon-Premiere ein echter Erfolg.