CVJM-Basketballerinnen nach Landesliga-Titelgewinn im Dilemma

Die Bilanz ist makellos. Mit acht Siegen aus acht Landesligaspielen holten die Basketballerinnen des CVJM Kassel die Meisterschaft. Doch die Freude ist getrübt. Denn wie nach Ende der vorigen Saison ist die Zukunft ungewiss - wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Vor einem Jahr stieg der CVJM in die Landesliga ab. Unklar war damals, ob dort ein Team ins Rennen gehen würde. Doch die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Detlef Kohles ergänzten den schmalen Kader mit Spielerinnen aus der Jugend und der zweiten Mannschaft. Die Mischung passte, und der CVJM dominierte seine Konkurrenten nach Belieben. Ob die Kasselerinnen ihr Recht zum Aufstieg in die Oberliga wahrnehmen, ist dennoch ungewiss.

„Das müssen wir gut überlegen, alles hängt vom Personal ab. Zwei Spielerinnen hören wohl auf, zwei gehen weg“, sagt Spielertrainerin Kristin Gampfer. Sicher scheint, dass zumindest Claudia Pastuszko, Camila Catalan Lorca und Marie Silber nicht mehr dabei sein werden. Sollten sie nicht ersetzt werden können, wird der CVJM wohl einen Start in der Landesliga vorziehen. Gampfer selbst würde ihr Amt gern in andere Hände legen und nur spielen. „Wenn jemand Interesse hat und das kann, soll er es gern machen“, sagt sie. Auch über neue Spielerinnen wäre der CVJM froh.

Zunächst aber genießt der Meister den Titelgewinn. „Unser Ziel war es, die Jungen zu integrieren. Sie haben sich prima entwickelt und viele positive Erfahrungen gesammelt“, sagt Gampfer. Anders sah es für die Erfahrenen aus: „Für die war die Serie nicht so fordernd. Aber auch okay.“

Zudem überwiegt das Bedauern über die kurze Saison mit nur wenigen Spielen. Sie begann am 20. Oktober und endete am Samstag mit dem 65:37 (23:21)-Heimerfolg gegen den TSV Butzbach. „Wir haben uns immerhin noch zum Bezirkspokal und für einige Turniere im Sommer angemeldet, um spielen zu können“, sagt Gampfer.

Gegen Butzbach hatten der CVJM am Ende den längeren Atem. Der Meister setzte sich nach erheblichen Problemen in der ersten Hälfte in der zweiten Halbzeit deutlich ab. Für die Punkte sorgten Stefanie Lange (16), Marie Silber (14), Claudia Pastuszko (10), Sophia Stephan (7), Kristin Gampfer (6), Emma Gutsche (5), Valeska Gräbe, Clara Rautenkranz, Marie-Louise Richter (je 2) und Manuela Greipel (1.).