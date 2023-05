Deutschlands Hoffnungsschimmer bei der Eishockey-WM

Von: Stefan Schmid

Deutschland behält die Nerven und holt sich in einem wilden Spiel gegen Dänemark den ersten Sieg bei der Eishockey-WM. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Eishockey-WM: Dänemark gegen Deutschland: 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)

Deutschland hat sein erstes Spiel bei der Eishockey-WM gewonnen: Zwei Emptynetter reichten zum Sieg

Deutschland dominierte zweites Drittel: DEB-Doppelschlag hat das Spiel gedreht

SPIELENDE: Das Spiel ist aus und Deutschland erhält sich die Chance auf das Viertelfinale. Kurzzeitig konnte man befürchten, dass das DEB-Team erneut im Schlussdrittel einbricht. Das Gegenteil war der Fall, denn sowohl den 3:3 Ausgleich als auch den Last-Minute-Anschluss konnte man kontern. Am Ende eines nervenzehrendes Spiels steht ein verdienter Sieg.

Dänemark - Deutschland 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)

Tore: 1:0 Matias Laasen (5:39), 1:1 John-Jason Peterka (29:12), 1:2 Alexander Ehl (31:08), 1:3 Moritz Müller (37:51), 2:3 Mathias Bau Hansen (39:37), 3:3 Christian Wejse (55:01), 3:4 Jonas Müller (55:21), 3:5 Marcel Noebels (58:56), 4:5 Christian Wejse (59:28), 4:6 Nico Sturm (59:35) Strafminuten: 4:0

Zwei Emptynetter reichen Deutschland zum Sieg

60. Minute: Jetzt aber!! Nico Sturm macht das 6:4 für Deutschland! Mit dem Bully nimmt Dänemark den Goalie sofort vom Feld, aber Deutschland hat den Puck. Nico Sturm sieht die Chance und vollendet direkt zum entscheidenden Emptynetter.

60. Minute: Dänemark verkürzt nochmal! Das Zittern geht wieder los, Lauridsen schießt von der linken Seite, im Slot lauert Wejse, der den Puck ins Tor abfälscht.

59. Minute: TOOOR für Deutschland!! Dänemark zieht den Goalie und fängt sich das Empty-Net-Goal. Im drei gegen eins ist es Marcel Noebels, der von links, kurz nach der blauen Linie, seinen einfliegenden Gegenspieler überlupft und traumhaft die vermeintliche Entscheidung herbeiführt.

Das DEB-Team darf sich erstmals bei dieser WM über einen Sieg freuen. © Pavel Golovkin/AP/dpa

59. Minute: In Unterzahl kontert Dänemark die Deutschen aus. Dominik Kahun rettet mit einem sensationellen Backcheck vor einem einschussbereiten Dänen. Danach zieht Dänemark den Goalie.

58. Minute: Noch zwei Minuten und Dänemark kassiert zwei Strafminuten. Niklas Andersen checkt Wissmann unfair in die Bande. Harte Entscheidung des Referees, aber man will sich nicht beschweren.

56. Minute: TOOOR für Deutschland!! Das DEB-Team kontert den späten Ausgleich. Vom Bully weg geht der Puck über Wissmann direkt zu Jonas Müller an die blaue Linie. Die direkt genommene stehende Scheibe schlägt leicht von einem dänischen Stock verdeckt ins Tor von Dichow ein.

56. Minute: Ist das bitter. Dänemark macht das 3:3. Nick Oelsen behauptet den Puck hinter dem deutschen Tor, bedient Christian Wejse, der vor Niederberger erst die Scheibe nicht richtig kontrollieren kann und dann doch den Puck im Tor unterbringt.

Nico Sturm und das deutsche Eishockey-Team dominieren das zweite Drittel. © IMAGO/Kalle Parkkinen

55. Minute: Deutschland gelingt wenig klare Pässe, kommt aber trotzdem vor das Tor von Dichow. Im Fallen und mit etwas Glück legt Storm auf Moritz Müller, der an einem dänischen Verteidiger hängen bleibt.

54. Minute: Die letzten Minuten brechen an. Kann Deutschland diesmal im letzten Drittel ohne Gegentor bleiben? Dänemark stellt das DEB-Team mit dem Mut der Verzweiflung durchaus vor Probleme. Klar, dass die Skandinavier jetzt auch Zeitstrafen provozieren wollen. Deutschland bleibt ruhig.

51. Minute: Alex Ehl mit der Chance, den alten Vorsprung wieder herzustellen. Leon Gawanke mit einem tiefen Pass in die Gegenrichtung, sodass Ehl nur leicht bedrängt von rechts aufs Tor ziehen kann. Wieder hält Dichow die Dänen im Spiel.

49. Minute: Der knappe Vorsprung steht erneut auf dem Prüfstand. Niklas Andersen hat zentral an der blauen Linie zu viel Platz und zwingt Niederberger zu einer Glanztat. Dänemark jetzt ohnehin im Vollgas-Modus, drückt auf den Ausgleich.

48. Minute: Szuber prüft Dichow mit einem Schuss von der blauen Linie. Die Fanghand des Goalies ist zur Stelle.

46. Minute: Jetzt hat Deutschland eine kleine Glückssträhne, nachdem sich die Dänen etwas länger im DEB-Drittel eingenistet hatten. Mit vereinten Kräften und einem starken Niederberger im Tor übersteht die Mannschaft von Harold Kreis auch diese Situation.

44. Minute: Mit etwas Glück kombiniert sich das DEB-Team vor das Tor von Dichow, der schlussendlich von Sturm zu einem starken Reflex gezwungen wird.

43. Minute: Die bislang gespielten Minuten im Abschlussdrittel zeigen ein ausgeglichenes Spiel ohne besondere Torchancen. Man merkt beiden Mannschaften an, dass sie keinen Fehler machen wollen.

41. Minute: Es geht weiter und damit ist Deutschland 20 Minuten vom ersten WM-Sieg entfernt.

40. Minute: Das zweite Drittel ist vorbei und Deutschland hat ein komplett anderes Gesicht gezeigt als im ersten Abschnitt. Beinahe die kompletten 20 Minuten dominiert das DEB-Team und macht so verdientermaßen drei Tore. Einzig der dänische Anschluss 23 Sekunden vor der Drittelpause darf als Makel gesehen werden.

Kurz vor Drittelpause mach Dänemark den Anschluss

40. Minute: Dann scheppert es doch noch im deutschen Tor. Mathias Bau Hansen wird zentral im deutschen Drittel freigespielt, kann sich mit dem Puck an der Kelle drehen und abziehen. Der mehrfach verdeckte Schuss geht am Ende durch die Schoner von Goalie Niederberger.

39. Minute: Jonas Müller liegt auf dem Eis, hat kurz davor die Kelle eines dänischen Schlägers ins Gesicht bekommen. Keine Strafminuten für die Dänen, da der hohe Schläger aufgrund eines Schusses des Dänen entstand. Nach kurzer Behandlungspause gibt Müller das O.k., dass es bei ihm weitergeht.

38. Minute: TOR Nummer Drei für Deutschland! Marcel Noebels hat am rechten Bully viel Platz, kann abwarten und schließlich vis-a-vis auf Moritz Müller legen. Der fackelt nicht lange und knallt die Scheibe ins Kreuzeck.

35. Minute: Deutschland gibt weiter Gas. Zum wiederholten Male ist es Seider, der aus der Entfernung abzieht und auf ein Tip-in hofft. Diesmal ist es Nico Sturm, der anvisiert wurde, jedoch knapp verfehlt.

34. Minute: Die deutsche Führung geht mittlerweile mehr als in Ordnung. Dänemark zeigt auch nach dem Rückstand keinerlei Reaktion, die in Richtung Ausgleich zu deuten ist.

DEB-Doppelschlag dreht das Spiel

32. Minute: FÜHRUNG! Alex Ehl legt nach und macht das 2:1 für Deutschland. Moritz Müller hebt den Puck von der blauen Linie Richtung Dichow, der Probleme hat, die Scheibe einzuschätzen. Alex Ehl hat auf den Rebound spekuliert und lässt sich den Treffer nicht nehmen.

30. Minute: AUSGLEICH! JJ Peterka macht den überfälligen Ausgleich für Deutschland. Kurz vor der blauen Linie zündet Peterka den Turbo, setzt sich gegen zwei Dänen durch und vollendet flach ins lange Eck. Der Assist geht an Kai Wissmann.

29. Minute: Deutschland ist mittlerweile das deutlich überlegene Team, Dänemark konnte im zweiten Drittel noch kein. Torschuss verbuchen. Das DEB-Team muss sich aber langsam den Chancenwucher ankreiden lassen. So auch jetzt Tiffels, der aus spitzem Winkel zu lange braucht und am Ende nur die Fanghand des Goalies trifft.

26. Minute: Kastner mit gutem Vorchecking, luchst einem Dänen die Scheibe ab und ist plötzlich sehr frei vor Dichow. Ein Tor bringt aber auch dieser zwar knüppelharte, aber kaum platzierte Abschluss nicht ein.

23. MInute: Schneller Gegenstoß der Deutschen nach Puck-Eroberung im eigenen Drittel. Stachowiak treibt die Scheibe nach vorne und legt in die Mitte auf Tuomie, der gerade noch vor dem Abschluss gestört werden kann.

22. Minute: Deutschland holt den Bully rechts vorm dänischen Tor, legt nach hinten weg und Szuber zieht direkt ab. Der dänische Goalie kann entschärfen.

21. Minute: Der Puck ist erneut im Spiel. Rein ins zweite Drittel, in dem die Deutschen ihr Können nun besser aufs Eis bringen müssen.

20. Minute: Das erste Drittel ist durch und Deutschland muss einem Rückstand hinterherlaufen. Dänemark startete besser in die Partie und ging, wenn auch durch Scheibenglück, verdient in Führung. Mit zunehmender Spielzeit arbeitete sich das DEB-Team besser in die Begegnung. Auch das tiefe, schnelle Spiel gewann zunehmend an Kontur.

Das DEB-Team läuft gegen Dänemark dem Rückstand hinterher. © IMAGO/Vesa Moilanen

19. Minute: Deutschland hat sich die letzten drei Minuten gut festgespielt, einzig gefährliche Abschlüsse fehlen. Am klarsten kommt Leon Gawanke zentral durch zwei Gegner zum Schuss. Auch wenn der Puck auf das Tor durchgeht, kommt er am Ende zu unplatziert.

16. Minute: Nächster Abschluss der Deutschen. Wieder über die linke Seite, diesmal durch John-Jason Peterka, der aber auch nicht zum Erfolg kommt.

15. Minute: Maksymilian Szuber bringt den Puck von links Richtung Tor, findet aber nur den Handschuh des Goalies – Noebels hat auf den Rebound gelauert. Trotzdem: Deutschland in Aufwind. Das DEB-Team passt sich langsam aber sicher der Spielweise der Dänen an, die vor allem mit Tempo und Aggressivität bestechen.

13. Minute: Nach langer Zeit endlich wieder ein deutscher Abschluss. Erst setzt Sturm gut nach und am Ende ist es Moritz Müller, der vom linken Bully den Puck aufs Tor bringt – allerdings zu unplatziert. Dichow hält sicher.

10. Minute: Die Zeitstrafe der Dänen ist abgelaufen, Dänemark damit wieder komplett. Deutschland zu unkonzentriert im eigenen Spiel im gegnerischen Drittel. Wissmann kann einen Puck-Verlust an der blauen Linie gerade noch entschärfen.

9. Minute: Eine Powerplay-Minute ist durch und Deutschland kommt einfach nicht zum Abschluss. Die Dänen verteidigen das bislang hier sehr sauber.

8. Minute: Zwei-Minute-Strafe für Dänemark. Mathias Bau Hansen muss für zwei Minuten raus. Kann das DEB-Team sein gutes Powerplay aufs Eis bringen?

Deutsches Scheibenpech bringt Dänen die Führung

6. Minute: Und dann ist es passiert. Matias Lassen schießt von der blauen Linie und trifft am langen Pfosten Moritz Müller, der den Puck unhaltbar ins eigene Tor abfälscht.

3. Minute: Moritz Seider probiert es einfach mal von ganz außen an der blauen Linie und damit hat Dichow im dänischen Tor nicht gerechnet. Die Latte rettet für den Keeper.

2. Minute: Erster Schreckmoment für die deutsche Mannschaft. Im eigenen Drittel vertändelt das DEB-Team den Puck, Wissmann will vor dem eigenen Tor noch klären, und fälscht die Scheibe etwas ab. Deshalb kann Frederik Storm den Puck nicht richtig kontrollieren, Niederberger hält.

1. Minute: Der Puck läuft! Jetzt gilt‘s für das DEB-Team.

Update, 19.18 Uhr: Die Mannschaften betreten das Eis! Gleich gibt‘s den Eröffnungsbully.

Update, 19.03 Uhr: Noch etwa 15 Minuten, dann geht‘s für die Akteure aufs Eis. Man darf gespannt sein, wie das DEB-Team mit dem Druck gegen Dänemark umgeht. Auf dem Papier sind die Dänen sicherlich der bislang einfachste Gegner, allerdings sind die Deutschen zum Siegen verdammt und dürfen sich keine Fehler erlauben.

Update, 18.50 Uhr: Die Partie zwischen Deutschland und Dänemark bildet den Abschluss des vierten Spieltages der Gruppe A. Durch die bislang gespielten Begegnungen rutscht Dänemark zunächst auf Platz drei. Deutschland hingegen kann mit einem Sieg heute Österreich und Ungarn hinter sich lassen und auf Rang sechs vorrücken.

Update vom 18. Mai, 18.32 Uhr: Der Countdown bis zum Eröffnungsbully um 19.20 Uhr läuft. Wie schon gegen die USA setzt DEB-Trainer am Donnerstagabend auf Mathias Niederberger im Tor. Außerdem wird Stürmer Filip Varejcka vom EHC Red Bull München heute zu seinem ersten WM-Einsatz kommen.

Mathias Niederberger hütet auch gegen Dänemark das deutsche Tor. © IMAGO/Kalle Parkkinen

Erstmeldung vom 18. Mai:

Tampere - Nach drei Spieltagen konnte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft noch keine Punkte bei der Eishockey-WM sammeln. Dementsprechend groß ist der Druck vor der Begegnung gegen Dänemark, in der, will man die Chance auf das Viertelfinale erhalten, zwingend ein Sieg notwendig ist. Hoffnung macht der couragierte Auftritt bei der 2:3-Niederlage gegen die USA (0:0, 2:1, 0:2) am dritten Spieltag, an dem das Team von Bundestrainer Harold Kreis zwischenzeitlich sogar in Führung lag.

Eishockey WM 2023 Orte: Arena Riga (Lettland) und Nokia Arena (Tampere, Finnland) Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Eishockey-WM heute live: Deutschland ohne Draisaitl und mit mächtig Druck gegen Dänemark

Die Luft für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Vorrundengruppe A wird langsam dünn. Zwar ist trotz der drei Niederlagen zu Beginn des Turniers noch alles drin, allerdings müssen für den Viertelfinal-Einzug die verbliebenen vier Spiele allesamt gewonnen werden. Die Serie an Endspielen beginnt mit dem Match gegen Dänemark – der Bully erfolgt um 19.20 Uhr in der Nokia Arena in Tampere. Fans können das Spiel hier live im TV und Stream verfolgen.

Eine neue Dynamik erfährt die Eishockey-WM im Moment dadurch, dass in der NHL die Viertelfinals der Stanley-Cup-Playoffs abgeschlossen wurden. Damit können mit ihrem Team ausgeschiedene Top-Spieler zur Nationalmannschaft stoßen – auch das DEB-Team machte sich Hoffnung auf hochkarätige Verstärkung, wurde aber enttäuscht. Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl erteilte dem DEB eine Absage.

Leon Draisaitl, mit den Edmonton Oilers aus den Stanley-Cup-Playoffs geflogen, wir das DEB-Team bei der WM nicht unterstützen. © IMAGO/Timothy T. Ludwig

Eishockey-WM im Live-Ticker: DEB-Gegner Dänemark mit Top-Start

Im Gegensatz zum deutschen Team startete der heutige Gegner Dänemark mit beinahe maximaler Punkteausbeute in die Eishockey-WM. Gegen Ungarn (3:1), Frankreich (4:3 nach OT) und Österreich (6:2) sammelten die Skandinavier acht Punkte und rangierten damit vor Beginn des vierten Spieltages auf dem zweiten Platz der Vorrundengruppe A.

Allerdings spiegeln die bisherigen Ergebnisse nicht eins zu eins das Leistungsniveau der Dänen im Vergleich mit der deutschen Mannschaft wider. Während das DEB-Team es bislang, mit Schweden, Finnland und den USA, mit den großen drei der Gruppe zu tun bekam, spielte Dänemark gegen die eher als schwächer eingeschätzten Teams. Somit ist in Spiel Vier alles drin für die Mannen von Coach Harold Kreis. (sch)