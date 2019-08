Dart-Legende Phil Taylor  wirft  in Münden

Hann. Münden – Die Dartfans kommen am 18. Oktober in Hann. Münden auf ihre Kosten: Der beste Spieler aller Zeiten stattet der Dreiflüssestadt einen Besuch ab.

Wenn er aufläuft, singen seine Fans das Lied vom Taylor Wonderland. Phil Taylor ist für viele Dart-Fans noch immer der Größte. Auch rund anderthalb Jahre nach seinem Rücktritt vom Profizirkus. Am 18. Oktober (19 Uhr) wirft die Legende aus England, die dem Dartsport einen ungeheuren Schub verliehen hat, zum ersten Mal in Hann. Münden auf die Zielscheiben. Und zwar im Trans World Hotel Freizeit Auefeld. Der Vorverkauf für die Veranstaltung in der dortigen Weserberglandhalle hat mittlerweile begonnen.

Michael Weinert, dessen Lebensgefährtin die Mündener Dart-Kneipe „Unikum“ betreibt, ließ die Chance, Phil Taylor nach Münden zu lotsen, nicht ruhen. Bei einem Bekannten in Marburg war der 16-fache Weltmeister schon aufgetreten. Über 2000 Zuschauer wollten sich das Spektakel im vergangenen Jahr nicht entgehen lassen, sangen vom Wunderland des 58-Jährigen und stellten sich stundenlang für Fotos an.

In Münden stehen 650 Plätze zur Verfügung. „Der Vorverkauf ist am Freitag gut angelaufen, wobei wir auch schon viele VIP-Karten verkaufen konnten“, freut sich Michael Weinert. Der 53-Jährige ist schon lange ein großer Dart-Fan, verfolgte Taylor viele Jahre im Fernsehen bei dessen zahlreichen Titeln. In Münden wird zudem Glen Durrant antreten. Der Engländer wechselte Anfang des Jahres in den populärsten Weltverband PDC (Professional Darts Corporation). Zuvor hatte er im Verband British Darts Organisation drei WM-Titel gewonnen. Nach seinem Wechsel bezwang er in diesem Jahr bereits den aktuellen PDC-Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden.

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten. Denn jeder Hobbyspieler aus der Region erhält die Chance, einmal gegen die Größen der Szene anzutreten. „Das ist eine tolle Sache“, sagt Weinert. „Wir werden 16 sogenannte Wildcards ausspielen. Zwei in Kassel, zwei in Holzminden und zwölf hier.“ Das heißt, dass ein Dutzend heimische Amateurspieler am 18. Oktober in Münden ihren großen Auftritt haben werden. „Jeder wird seinen eigenen Walk on auf die Bühne bekommen und zwar mit seinem eigenen Einlauf-Song“, berichtet Weinert.

Insgesamt werden im „Unikum“ (Burgstraße 5) in der Mündener Altstadt sechs Qualifikationsturniere ausgetragen (siehe unten). Die beiden besten Werfer jedes Turniers sind im Oktober dabei. Der jeweilige Sieger tritt gegen Taylor an, der Zweite gegen Durrant.

Sechs Qualifikationsturniere mit jeweils höchsten 64 Teilnehmern werden im Bierlokal Unikum ausgetragen. Die jeweils besten beiden Spieler sind am 18.10. am Start. Termine (jeweils freitags, ab 19 Uhr): 30.8.; 6.9.; 13.9.; 20.9.; 2.10. und 11.10. (Anmeldungen am Turniertag bis 18.30 Uhr)

Vorverkaufsstellen

Sparkasse Münden, Sport-Treff Münden, Unikum Bierlokal, Sporthaus Kassel und Darthouse Holzminden. Karten: 39 Euro (Freie Platzwahl).