Bullseye, Checkout, Finish: Die wichtigsten Darts-Begriffe kurz erklärt

Auf diese Scheibe liegt der Fokus in der Göttinger Lokhalle: Die European Darts Trophy findet zum zweiten Mal in Göttingen statt.

Bullseye, Checkout, Finish: Im Darts-Sport gibt es viele Begriffe, die auf den ersten Blick etwas ungewohnt klingen. Wir erklären die wichtigsten Darts-Begriffe.

Am Wochenende vom 12. bis 14. Oktober fliegen in der Göttinger Lokhalle wieder die Pfeile bei der European Darts Trophy. Tausende Besucher werden erwartet und fiebern mit den Profis wie Michael van Gerwen und Peter Wright bei dem Darts-Event in der Region.

Im Darts-Sport gibt es viele Begriffe, die für Laien ungewöhnlich klingen. Um in der Lokhalle mitreden zu können, gibt es hier die wichtigsten Darts-Begriffe in der Übersicht:

Aufnahme Als Aufnahme wird eine Spielrunde bezeichnet. Diese besteht aus einmal drei Dartwürfen. Average "Average" (deutsch: Durchschnitt) beschreibt die durchschnittliche Punktzahl je Wurf. Bouncer Ein Bouncer ist ein Dart, der nach dem Wurf nicht im Board stecken bleibt und auf dem Boden fällt. Bullseye Das Bullseye beschreibt die rote Mitte der Dartscheibe. Sie zählt 50 Punkte. Caller Der Caller (deutsch: Ausrufer) ist Schiedsrichter des Spiels und sagt die erspielten Punkte an. Checkout Als Checkout bezeichnet man den letzten Wurf einer Runde. Dart Der Dart ist der Pfeil, mit dem auf das Board geworfen wird. Dartboard Die Spielscheibe im Darts heißt Dartboard. Double Out Die Regel "Double Out" besagt, dass die Spielrunden nur mit einem Treffer auf einem Doppelfeld beendet werden können. Finish Sobald der Punktwert auf 170 heruntergespielt wurde, befindet sich der Spieler im Finish-Bereich. Er kann also mit drei Darts das Leg oder Spiel entscheiden (Triple-20, Triple-20, Bullseye). High Finish Als "High Finish" wird ein Finish über 100 Punkte genannt, das mit drei Darts geworfen wurde. High Score "High Score" nennt man die Punkzahl, die mit einer Aufnahme geworfen wurde. Maximal sind 180 Punkte mit einer Aufnahme möglich. Leg Wer die Punktzahl von 501 zuerst auf Null bringt, hat ein Leg (Spiel) gewonnen. In der Regel muss ein Spieler 6 Legs gewinnen, um ein Match zu gewinnen (Serie "Best of 11"). Diese Variante wird auch bei der European Darts Trophy angewendet. Neundarter Ein Neundarter ist der bestmögliche Weg, ein Leg für sich zu entscheiden. Mit neun Dartwürfen, drei Aufnahmen, beendet der Spieler den Satz. Oche Als "Oche" wird die Abwurflinie bezeichnet. Score Punktzahl einer Aufnahme im Spiel. Scoreboard Auf dem Scoreboard werden die geworfenen Punkte festgehalten. Sudden Death Entscheidungsleg bei einem Unentschieden. Tops Tops ist die Bezeichnung für das Doppel-20-Feld auf der Dartscheibe. Walk-in-Song Mit dem Walk-in-Song werden die Spieler auf die Bühne geholt. Die Songs sind die Markenzeichen der Spieler. 180 180 Punkte sind maximal mit einer Aufnahme möglich. 501 501 ist der Startwert im Spiel. Dieser muss auf Null geworfen werden. Eine andere Spielvariante startet bei 301 Punkten.

Die Dartscheibe

+ © Foto pixabay/Grafik Schürgels Eine Dartscheibe ist in 20 Segmente eingeteilt. Diese haben verschiedene Werte. Die Werte von 1 bis 20 sind dem Uhrzeigersinn nach verteilt. Neben den einfachen Werten gibt es am äußeren Rand der Scheibe sowie in der Mitte der Segmente weitere Unterteilungen. Der äußere Ring (Double Ring) bringt den doppelten Punktwert. Der innere Ring (Triple Ring) verdreifacht den Punktwert.

In der Mitte befindet sich das rote Bullseye. Im Spiel bringt dieses Feld 50 Punkte. Der äußere grüne Ring, auch Single Bull genannt, bringt im Spiel 25 Punkte.

Die richtige Haltung, der perfekte Stand: Der Kasseler Dartsspieler Dragutin Horvat erklärt es uns in diesem Video: