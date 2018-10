Michael van Gerwen wiederholt Sieg in Göttingen - 2019 EM in Lokhalle

Er war der Favorit, und zeigte dies auch. Michael van Gerwen gewinnt die European Darts Trophy 2018 in Göttingen. Nächstes Jahr kommt der Darts-Tross zurück - dann wird alles eine Nummer größer.

Elmar Paulke hatte es schon geahnt. Der Moderator der European Darts Trophy in der Göttinger Lokhalle hatte im Gespräch mit unserer Zeitung Michael van Gerwen als heißesten Favoriten auf den Sieg genannt. Und so kam es schließlich auch.

Der Niederländer gewann das Finale deutlich – und sicherte sich damit auch bei der zweiten Auflage des Events in Südniedersachsen den Titel. Und schon jetzt ist klar, dass die Professional Darts Corporation (PDC) Europe wieder in die Region kommt. Und zwar im Oktober 2019 – und dann wird das Ganze noch eine Stufe größer.

European Darts Trophy: Das Sportliche

Der Sieg des 29 Jahre alten Weltranglistenersten van Gerwen geht absolut in Ordnung. Mighty Mike hatte mit keinem seiner fünf Gegner an diesem Wochenende Probleme. Erst schlug er Landsmann Vincent van der Voort 6:2, dann Stephen Bunting 6:4, Daryl Gurney wieder 6:2, Michael Smith 7:2 und im Finale den Engländer James Wade 8:3.

Besonders beeindruckend war seine Konstanz. In keinem dieser Matches spielte van Gerwen eine durchschnittliche Punktzahl unter 100. Das ist absolute Weltklasse. Und das Endspiel beendete er schließlich mit einem 170er-Finish – es gibt kein höheres im Darts.

Die Deutschen bei der Darts Trophy

Der Kasseler Dragutin Horvat war ja schon in der Qualifikation gescheitert. Am Samstag waren noch drei Deutsche am Start: Max Hopp, die deutsche Nummer eins, Martin Schindler und Gabriel Clemens. Diese drei werden auch im Dezember im Londoner Ally Pally (Alexandra Palace) bei der WM dabei sein.

Und die Deutschen wussten durchaus zu begeistern, das Publikum hatten sie ohnehin auf ihrer Seite. Da wurde der Gegner dann auch mal ausgepfiffen, was sonst nur sehr selten beim Darts passiert. Clemens scheiterte in der zweiten Runde an Jonny Clayton (2:6). Hopp und Schindler schafften es bis in die dritte Runde – und beide hätten auch mindestens das Viertelfinale erreichen können. Die 5:6-Niederlage von Hopp gegen Weltmeister Rob Cross war ebenso ärgerlich wie das 5:6 von Schindler gegen den Niederländer Jelle Klaasen.

Die Stimmung in der Lokhalle in Göttingen

Es war etwas weniger los als noch im vergangenen Jahr. Über das gesamte Wochenende strömten dennoch rund 11 000 Besucher zu den sechs öffentlichen Sessions vom Freitagmittag bis zum Sonntagabend. Einen neuen Rekord gab es dieses Mal aber nicht. 2017 waren zum Finalabend 3524 Zuschauer gekommen – die Bestmarke lag bis dahin bei 3500 in Riesa. Dieses Mal waren am Sonntagabend rund 1000 Fans weniger da.

Die Zukunft des Darts-Turniers in Göttingen

Zumindest kurzfristig ist die Zukunft von Darts in der Göttinger Lokhalle gesichert. Spieler, Veranstalter und Moderator Paulke sind ohnehin begeistert von der Atmosphäre, die durch die Stahlstreben sehr gut zum Darts passe, wie Paulke es formulierte. Schließlich werfen die Spieler auch mit Steeldarts.

Im kommenden Jahr findet in der Lokhalle die EM statt, also das Abschlussturnier der European Tour. Das heißt für Göttingen: Alles wird noch einmal ein bisschen größer und aufwendiger. Und das Fernsehen ist vor Ort.

