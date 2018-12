Mitten ins Schwarze: Die Darts-WM 2019 mit vier Deutschen startet

In London startet am heutigen Donnerstag die Darts-WM 2019. Vier Deutsche werden im Ally Pally an den Start gehen - auch zwei Frauen sind erstmals bei der Weltmeisterschaft dabei.

Hoch zum Alexandra Palace im Londoner Stadtbezirk Haringey müssen nur die Fans laufen. Die Darts-Stars werden natürlich mit dem Auto gebracht. Schließlich müssen sie dort im sogenannten Ally Pally – benannt nach der Kronprinzessin Alexandra von Dänemark – Bestleistung abrufen. Ab dem heutigen Donnerstag bis zum Finale am 1. Januar geht es in England um die WM-Krone. So viele 180er wie möglich, am Ende das Doppel treffen. Hoch scoren, Nerven behalten. Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright, Rob Cross, Gerwyn Price – die Stars sind dabei. Das Wichtigste rund um das Turnier:

Das Spiel

Darts wird immer populärer, ist aber dennoch eine Randsportart. Die Regeln bei der WM sind einfach. Zwei Spieler treten gegeneinander an, beide haben am Anfang eines Legs 501 Punkte auf dem Konto und müssen diese schnellstmöglich auf Null spielen. Der letzte Wurf muss dabei immer auf ein Doppelfeld am Rand der Scheibe erfolgen. Pro Durchgang hat jeder drei Würfe.

Die Darter brauchen drei Legs, um einen Satz zu gewinnen. In der ersten Runde sind drei Satzgewinne notwendig, um weiterzukommen. Das steigert sich. Im Finale sind sieben notwendig. Die Pfeile müssen mitten ins Schwarze – oder Grüne, Rote und Beige.

Die Deutschen

Die Teilnehmerzahl wurde von 72 auf 96 erhöht. Die ersten 32 der Weltrangliste haben in der ersten Runde ein Freilos. Zu diesen zählt auch Max Hopp aus Idstein in Hessen. Der 22-Jährige ist die Nummer 32. Ihm droht aber bereits in der dritten Runde ein Duell mit dem Weltranglistenersten Michael van Gerwen aus den Niederlanden.

Neben Hopp sind mit Martin Schindler (Nummer 46), WM-Debütant Gabriel Clemens (66) und Robert Marijanovic (95) drei weitere Deutsche dabei. Erstmals haben sich vier Deutsche qualifiziert.

Die Frauen

Zu den Neuerungen der Darts-WM in diesem Jahr gehört auch, dass zwei weibliche Teilnehmer feste Startplätze bekommen haben. Mit dabei sind die 48 Jahre alte Engländerin Lisa Ashton und die 34 Jahre alte Russin Anastassija Dobromyslowa. Dobromyslowa war bereits bei der WM 2009 dabei, schied aber in der ersten Runde aus.

Ahston ist vierfache PDC-Weltmeisterin der Frauen, zum ersten Mal dabei und setzte sich in der Qualifikation unter anderem gegen ihre beiden Töchter Danielle und Lindsey durch, die ebenfalls Darts spielen.

+ Neuerung in diesem Jahr: Lisa Ashton ist eine von zwei Frauen, die bei der Darts-WM antreten. © Focus Images/ Gle nn Sparke/EXPA

Die Favoriten

Michael van Gerwen (Sieger der Göttinger Turniers) spielt zwar nicht so dominant wie 2017. Er ist aber dennoch der Top-Favorit auf den Titel im Ally Pally. Der Niederländer hat fast doppelt so viel Geld in der „Order of Merit“ – der Weltrangliste, die durch erspieltes Preisgeld bestimmt wird – wie der Zweite Rob Cross. Der Titelverteidiger ist allerdings außer Form.

Zum Favoritenkreis zählen noch der Schotte Gray Anderson, der Engländer James Wade, der Waliser Gerwyn Price und der Nordire Daryl Gurney. Der Sieger bekommt umgerechnet 564.000 Euro. Insgesamt werden 2,8 Millionen verteilt.

Das Fernsehen

Sport1 zeigt im frei empfangbaren Fernsehen über 110 Stunden live und alle Sessions im kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal des Senders. Auch Dazn überträgt alle Spiele live.

