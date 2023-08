Nationalspielerin Carolin Simon über ihren Kreuzbandriss: „Das ist schwer zu verarbeiten“

Von: Björn Friedrichs

Das war vor der Verletzung: Hier schlägt Carolin Simon beim Training der deutschen Nationalmannschaft eine Flanke. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS

Fußballerin Carolin Simon vom FC Bayern München war kurz davor, mit der Nationalelf zur WM zu fahren. Dann riss sie sich das Kreuzband. Wir haben mit der 30-Jährigen gesprochen.

Ein Augenblick, ein unglücklicher Schritt hat die Fußballwelt von Carolin Simon verändert. Die 30 Jahre alte Spielerin vom FC Bayern München, die aus Baunatal kommt und beim Deutschen Meister in der abgelaufenen Saison zwei Tore geschossen und 13 vorbereitet hat (Liga-Bestwert), hat sich Anfang Juli beim letzten WM-Vorbereitungsspiel der Nationalmannschaft gegen Sambia einen Kreuzbandriss zugezogen. Operation und monatelange Reha statt WM-Traum.

Das sagt die Nordhessin im ersten Interview nach ihrer Verletzung über die Szene gegen Sambia, wie Sie die WM verfolgt und ihre Ziele.

Sie haben sich im letzten Testspiel vor der WM verletzt. Wie lief die Vorbereitung bis dahin für Sie?

Für mich persönlich ziemlich gut. Ich habe mich super wohlgefühlt, es war eine intensive Zeit. Ich war bereit für die WM – und dann kam das Spiel gegen Sambia.



Können Sie die Situation, in der Sie sich verletzt haben, beschreiben?



Das war total komisch. Es war eine Aktion, wie es sie alle fünf Minuten im Spiel gibt. Ich habe meine Gegenspielerin ins Aus gedrängt. Sie ist hingefallen, ich trete mit dem Fuß zwischen ihren Beinen auf und das Knie schlägt nach hinten weg. Ich habe weder ein Geräusch gehört, noch hatte ich Schmerzen. Es war wie eine Schublade, die nach draußen aufschlägt und dann wieder zufällt.



Und dann?



Ich habe gemerkt, dass etwas am Knie ist, bin aber noch selbst in die Kabine gelaufen. Die Ärzte haben dann Tests gemacht, da habe ich sofort realisiert, dass die Knie unterschiedlich reagieren. Mir war sofort klar: Die WM ist weg. Der Moment, wo das passiert ist, und die Stunde danach waren surreal, als würde ich von oben auf mich draufgucken. Ich habe mir die Szene noch nicht wieder angeguckt.



Wie optimistisch waren Sie denn zuvor, dass Sie mit zur WM fliegen?

Ich wusste, dass ich dabei bin. Ich habe es am Nachmittag vor dem Sambia-Spiel erfahren. Ich war total aufgedreht, habe mich mega gefreut. Zwei Stunden später ist das dann weg. Das waren drastische Gefühle, das ziehe ich auch immer noch mit. Das ist schwer zu verarbeiten.



Wie ging es dann weiter?



Recht zügig. Ich bin mit den anderen zurück ins Mannschaftslager nach Herzogenaurach, es war am nächsten Tag sowieso Abreisetag. Ich kam ins MRT, kurz darauf folgte schon die Operation. Als ich das erste Mal in die Wohnung kam, waren natürlich auch solche Gedanken da: Eigentlich hättest du nun gepackt, jetzt musst du alles anders planen. Der DFB und der FC Bayern haben mir super geholfen, genau wie mein Freundeskreis. Und meine Mama und mein Bruder kamen auch zur Unterstützung.



Wie sieht ihr Alltag aus?



Es ist noch alles super weit weg von der Normalität. Aber es ist jetzt einen Monat her, ich fahre wieder Auto, kann wieder ohne Krücken laufen. Vormittags bin ich am Bayern-Campus, da warten Behandlung und Reha. Normalerweise muss ich im Training gebremst werden – jetzt muss ich geduldig sein, das fällt mir schwer. Ich versuche, weiter Teil der Mannschaft und mittendrin zu sein. Anfangs habe ich nebenbei viele Videospiele gezockt, ich kümmer mich aber jetzt auch um meine Bachelorarbeit. Es gäbe sicher schönere Ablenkungen, aber immerhin (schmunzelt). Komplett von der Verletzung abschalten geht aber nicht.



Sie dürften viele Anrufe und Nachrichten bekommen haben.



Ja, das Smartphone ist explodiert vor lauter Nachrichten. Ich habe das Handy in der ersten Woche aber beiseite gelegt, nur mit den engsten Vertrauten Kontakt gehabt. Ich habe mich ziemlich eingeigelt und bin in Selbstmitleid zerflossen. Das muss man sich in so einer Situation aber auch zugestehen. Es ist trotzdem schön, dass die Leute an einen denken und um die Konsequenzen einer solchen Verletzung wissen. Ab der zweiten, dritten Woche habe ich dann angefangen, die Nachrichten abzuarbeiten. Man muss einen Weg finden: Was tut einem gut, was nicht?



Sie sind zurzeit in den Sozialen Medien sehr aktiv.



Ich möchte zeigen, dass man auch mit einer schweren Verletzung klarkommen kann, will zeigen, dass es geht. Ich habe viele nette Rückmeldungen bekommen. Und natürlich ist das auch eine gute Ablenkung.



Haben Sie die deutschen WM-Spiele mitverfolgt?



Das erste Spiel habe ich nicht gesehen. Ich konnte es nicht, ich habe es nicht gepackt. Während das zweite lief, war ich in der Reha, wo der Fernseher an war. Da habe ich dann schon ein bisschen hingelinst. Die dritte Partie habe ich geschaut. Das Turnier ist schwer für mich. Aber sich der WM komplett zu entziehen, ist schwer, da sie in der Öffentlichkeit doch sehr präsent ist – was wiederum gut für unseren Sport ist. Ich habe versucht, mich zu distanzieren, es tut mir nicht gut, sie mitzuverfolgen.



Sie waren ja nicht der einzige Ausfall in der deutschen Abwehr.



Das tut mir sehr leid für die Truppe. Dass sich Linksverteidigerin Felicitas Rauch verletzt hat, habe ich erst nicht mitbekommen. Als das an mich herangetragen wurde, habe ich auch erst gedacht: Krass, das wäre meine Chance gewesen. Diesen Gedanken habe ich aber weggeschoben.



Was für Ziele setzen Sie sich nun?



Ich möchte Teil der Rückrunde sein. Im März wieder auf dem Platz zu stehen, wäre realistisch, aber man sollte sich dann doch eher kleine Ziele setzen. Es gibt schließlich gute Tage in der Reha, aber auch schlechte. Ich möchte im Oktober wieder laufen. Ein Kreuzbandriss ist zwar schlimm, zig Spielerinnen haben das aber schon durchgemacht und sind zurückgekommen. Warum sollte das bei mir also nicht klappen?



Zur Person Carolin Simon (30) wurde in Kassel geboren und wuchs in Baunatal auf, ihre Eltern und Bruder Felix leben in Nordhessen. Nach den Stationen GSV Eintracht Baunatal und TSV Jahn Calden ging es hinaus in die weite Fußballwelt, 2019 landete sie beim FC Bayern München. Simon hat bislang 22 Länderspiele absolviert.