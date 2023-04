Dazn-Kommentator Sascha Staat blickt auf das Aus der SG Flensburg-Handewitt in der European League

Von: Björn Mahr

An Granollers gescheitert: Flensburgs Kapitän Johannes Golla (links) setzt sich hier in seiner Szene aus dem Hinspiel gegen den Spanier Oriol Rey durch. © Imago/LobeCa

Dazn-Kommentator Sascha Staat blickt auf das Aus des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt in der European League.

Das Teilnehmerfeld für das Final Four in der EHF European League steht – und die gastgebende SG Flensburg-Handewitt ist völlig überraschend nicht dabei. Der norddeutsche Handball-Bundesligist kassierte nach dem 31:30-Hinspielsieg gegen BM Granollers eine 27:35-Heimpleite gegen den spanischen Vertreter. Erst am Wochenende hatte das Team von SG-Trainer Maik Machulla nur Rang drei beim Final Four des DHB-Pokals in Köln belegt.

Dazn-Kommentator Sascha Staat. © Leon Fülber

Die deutschen Fahnen in diesem europäischen Wettbewerb halten nun die Füchse Berlin (30:24 gegen Schaffhausen) und Frisch Auf Göppingen (31:27 bei RK Nexe) hoch. Ebenfalls beim Finalturnier am 27./28. Mai in der Flensburger Campushalle dabei: Montpellier Handball aus Frankreich.

Über das Flensburger Desaster haben wir mit Sascha Staat, Kommentator beim übertragenden Straemingdienst Dazn, gesprochen.

Sascha Staat über...

das Flensburger Ausscheiden: „Ein großer Schock. Nach dem knappen Hinspielsieg bot die SG eine erschreckende Vorstellung, die für mich nicht zu erklären ist. Nach dem dritten Rang am Sonntag in Köln war Maik Machulla im Gespräch recht optimistisch. Der Auftritt jetzt war nicht SG-würdig. Es war die schlechteste Leistung, die ich je von den Flensburgern gesehen habe.“

ein Final Four ohne Flensburg: „Ich erwarte viele Fans der Füchse – und die werden für gute Stimmung sorgen. Auch die Göppinger haben reiselustige Anhänger. Bei den anderen beiden Teilnehmern fällt mir eine Einschätzung schwer. Der größte Nachteil ist jetzt, dass man befürchten muss, viele SG-Fans werden nicht mehr hingehen, wenn ihr Team nicht dabei ist. Auch wenn sie guten Sport sehen können."

das Teilnehmerfeld des Final Four: „Es ist durchaus hochwertig. Die Berliner sind aktuell immerhin punktgleich mit Bundesliga-Spitzenreiter Kiel. Montpellier spielt mit seiner jungen Mannschaft aktuell den attraktivsten Handball in Frankreich. Granollers ist die Nummer zwei in Spanien hinter Barcelona. Und Göppingen hat international voll überzeugt. Der EHF ist es durch die Reform gelungen, diesen Wettbewerb noch interessanter zu machen."

die Vorfreude auf das Final Four: „In Flensburg können sich die Zuschauer schon jetzt auf tolle Spieler freuen. Montpelliers Kyllian Villeminot ist ein exzellenter Rückraumspieler, Mitte und links. Schon in der Jugend und bei den Junioren hat er geglänzt. Berlins Mathias Gidsel ist immer das Eintrittsgeld wert. Gegen Schaffhausen hat er im Rückspiel den Unterschied gemacht. Unbedingt zu beachten ist bei Granollers der 19 Jahre alte Nigerianer Faruk Yusuf im rechten Rückraum. Von ihm wird international einiges zu hören sein."