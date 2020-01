DEL2 fällt Urteil nach Derby-Schande in Heilbronn

Die DEL2 hat nach den Ausschreitungen vor dem Derby zwischen den Heilbronner Falken und den Bietigheim Steelers hart durchgegriffen.

Es war das Skandalthema der DEL2 in den vergangen Wochen. Vor dem Derby in der zweiten Eishockey-Liga zwischen den Heilbronner Falken und den Bietigheim Steelers kam es zu Ausschreitungen in der Heilbronner Innenstadt.

Wie echo24.de* berichtet bleiben diese aber nicht ohne Folgen für die rund 50 Bietigheimer Anhänger. Die Verantwortlichen greifen hart durch.

