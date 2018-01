Deutsche Handballer gewinnen vorletzten EM-Test gegen Island 36:29

Stuttgart. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat den vorletzten Test vor der Europameisterschaft gegen Island gewonnen. In Stuttgart waren auch drei Spieler der MT Melsungen dabei.

Eine halbe Stunde vor dem ersten von zwei EM-Tests gegen Island gab es eine Weltpremiere. Auf dem Videowürfel in der Stuttgarter Porsche-Arena zeigte der Deutsche Handball-Bund (DHB) den Zuschauern in einem kurzen Film, was das Motto für die in einer Woche beginnende Europameisterschaft in Kroatien sein soll. Denn unter der Regie von DJ Alex Christensen nahmen die deutschen Handballer in einem Tonstudio den 90er-Hit „No Limit“ von der Eurodance-Gruppe 2 Unlimited auf. Kein Limit – das passte auch zur Leistung beim 36:29 (19:12)-Erfolg gegen die Mannschaft aus dem nordeuropäischen Inselstaat.

Vor allem das Tempo im Gegenstoß- und im Positionsspiel war beeindruckend. Zwar fand noch nicht jeder Pass einen Abnehmer, die 6211 Fans in der ausverkauften Arena spendeten der DHB-Auswahl dennoch schon früh frenetischen Applaus. Dabei hatte Bundestrainer Christian Prokop gleich drei Akteure des Bundesligisten MT Melsungen beordert: Abwehrchef Finn Lemke, Torjäger Julius Kühn sowie Rechtsaußen Tobias Reichmann. Der Sportsmann spricht bei dieser Ausrichtung gern von Blockbildung. Auf jeden Fall brachte es Erfolg: Lemke und Co. ersticken mit vereinten Kräften einen Vorstoß der Isländer im Keim, Kühn schickt Reichmann auf die Reise und der Linkshänder trifft nach einer knappen Viertelstunde zum 7:8.

Dieser Treffer leitete eine richtig starke Phase des Europameisters ein. Von 13:11 zog das Team um Torwart Andreas Wolff bis auf 18:11 (29.) davon - es trafen Jannik Kohlbacher, Reichmann, Kapitän Uwe Gensheimer (insgesamt 7/5), Kai Häfner und Hendrik Pekeler. Einzig Islands Superstar Aron Palmarsson bereitete dem DHB-Team ein ums andere Mal Probleme.

19 Tore in 30 Minuten – das ist eine weltklasse Ausbeute. Ob sich so etwas nach 15-minütiger Pause wiederholen lässt? Der Gastgeber ging es an. Kam trotz einiger personeller Wechsel schwungvoll aus der Kabine: Fäth nach nur 28 Sekunden zum 20:12. Selbst als die Deutschen zwei Mann weniger auf dem Feld hatten, fiel ihnen etwas ein: Kühn (insgesamt 6) nach Freiwurf zum 25:16 (40.). Und auch eine Rote Karte gegen Steffen Weinhold (42., Foulspiel) steckte der Favorit recht gut weg, so dass er nach Torwart Silvio Heinevetters Wurf ins verwaiste gegnerische Gehäuse (29:21) auf die Siegerstraße einbog.

Am Sonntag (14 Uhr, live bei handball-deutschland.tv) trifft die DHB-Auswahl zur EM-Generalprobe erneut auf Island. Erst beim Auftaktspiel am 13. Januar ab 17 Uhr (ZDF) in Zagreb gegen Montenegro werden die Fans allerdings wissen, ob die Mannen von Bundestrainer Prokop auch bei einem großen Turnier kein Limit kennen.