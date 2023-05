Deutsche Langlauf-Legende tot – Er war Fahnenträger bei Olympia

Von: Melanie Gottschalk

Walter Demel gehörte in den 1960er und 1970er Jahren zu den besten Langläufern des Landes. © Werek/imago

Walter Demel zählte zwei Jahrzehnte lang zu den weltbesten Skilangläufern. Nun ist die Wintersport-Legende mit 87 Jahren gestorben.

Bayreuth – Die Wintersport-Welt trauert um Walter Demel. Der ehemalige Skilangläufer starb bereits Mitte April im Alter von 87 Jahren. Insgesamt nahm der Bayreuther viermal an Olympischen Winterspielen teil, 1972 trug er im japanischen Sapporo die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier in das Stadion. Bei diesen Spielen legte er auch seinen stärksten Olympia-Auftritt hin.

Walter Demel Disziplin: Skilanglauf Verein: SC Zwiesel Größte Erfolge: 4x Teilnahme an Olympischen Winterspielen, 1x Bronze bei Weltmeisterschaft 1966, 40x Deutscher Meister

Demel schafft bei der WM 1966 in Oslo seinen Durchbruch im Wintersport

Zwei Jahrzehnte lang gehörte Demel zu den stärksten Skilangläufern der Welt, blieb jedoch immer bescheiden. Vor wenigen Jahren sagte er: „Wenn keine Besseren da waren, hat man halt gewonnen.“ Eine leichte Untertreibung seines Könnens. Denn Demel wurde insgesamt 40 Mal Deutscher Meister, bei Olympischen Spielen war sein bestes Resultat jeweils ein fünfter Platz über 30 und 50 km sowie der siebte Platz über 15 km – mehr war für den Liebhaber der „langen Kanten“, der brutalen Langdistanzen, nicht drin.

Den Durchbruch in die Weltspitze schaffte Demel 1966 in Oslo mit dem Gewinn von WM-Bronze über 30 km. Es blieb die einzige große Medaille des Individualisten, der nie einen Trainer hatte und trotzdem über ein Jahrzehnt Weltspitze war. Warum er keinen Trainer hatte? „Das habe ich allein gemacht, was sollte der mir auch beibringen?“, sagte Demel einst.

Demel steigt erst spät in den Wintersport ein

Demel war eigentlich gelernter Dachdecker, stieg erst mit 22 Jahren in den Wintersport-Zirkus ein, nachdem er seine Karriere beim Bundesgrenzschutz begonnen hatte. Bereit 1964 erhielt er das Silberne Lorbeerblatt, die höchste verliehene sportliche Auszeichnung in der Bundesrepublik Deutschland.

Nach seiner aktiven Laufbahn blieb er seinem Sport immer treu verbunden, fungierte von 1978 bis 1985 als Langlauftrainer beim Bayerischen Skiverband und von 1982 und 1987 als Fachwart Langlauf. In seiner Heimatstadt Bayreuth engagierte sich Demel zudem viele Jahre als Stadtrat. Fünfmal wurde die Skilanglauf-Legende unangefochten für die SPD gewählt, 2008 legte er sein Amt dann nieder.

Anfang des Jahres musste sich die Wintersport-Welt auch von Ski-Legende Rosi Mittermaier verabschieden.