Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2023: Gemeinsam kreischen im Auestadion

Von: Martin Scholz

Senkrechtstarter: Der Göttinger Luis Oberbeck holte sich überraschend den Titel über 800 Meter. © andreas fischer

Für sie nahmen die Autogrammjäger beim Warten auch die hohen Temperaturen in Kauf. 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper war bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Kassel am vergangenen Wochenende der umjubelte Star in der Gluthitze des Auestadions.

Kassel – Die Europameisterin sicherte sich am Samstag nicht nur erneut den Titel über 100 Meter (siehe nächste Seite), sondern legte am Sonntag mit der Staffel des SCC Berlin nach und lief mit dem Hauptstadt-Quartett zum zweiten nationalen Titel.

„Es war eine unfassbar geile Leistung von allen Mädels. Da darf man auch mal gemeinsam kreischen“, sagte Schlussläuferin Lückenkemper.

Gold-Quartett: Gina Lückenkemper (rechts) freut sich mit der Staffel des SCC Berlin. © martin scholz

Das war allerdings nur einer der zahlreichen Höhepunkte aus sportlicher Sicht. Einen starken Auftritt hatten zudem zum dritten Mal nach 2011 und 2016 auch die Organisatoren hingelegt, wie zahlreiche der über 1000 angereisten Athleten immer wieder bestätigten. Dazu zählten unter anderen Weitsprung-Sieger Simon Batz (Mannheim) und der Gewinner des Hochsprungs, Tobias Potye (München), der am Samstag das Publikum in der Südkurve in Begeisterung versetzte. Mit „Vielen Dank Kassel“, nahm zudem 400-Meter-Hürden-Läuferin Carolina Krafzik ihre Goldmedaille entgegen.

Vor heimischer Kulisse: Die Kasselerin Eva Dieterich wurde Zweite über 5000 Meter. © andreas fischer

Idriss Gonschinska, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hatte bereits am Sonntag vor dem Ende der Meisterschaften deutlich gemacht, dass sich der DLV in Kassel wohlfühle und gern wiederkommen würde.

Damit hat sich Kassel nach drei Deutschen Meisterschaften offensichtlich fest auf der Wunschliste der DLV-Funktionäre etabliert, wie auch am Samstagabend deutlich wurde, als die Stadt Kassel zum offiziellen Empfang in die VIP-Loge des Auestadions geladen hatte. Sportdezent Dirk Stochla und Sportamtsleiterin Andrea Fröhlich bedankten sich nicht nur für das erneut entgegengebrachte Vertrauen, sondern lobten ebenso wie DLV-Präsident Jürgen Kessing die vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Das ist hier für uns die perfekte Umgebung. Wir haben ein sachkundiges Publikum in Kassel und würden gern weiter mit der Stadt zusammenarbeiten“, sagte Kessing.

Sieger über 100 Meter: Yannick Wolf. © a.fischer

Aus hessischer Sicht freute sich HLV-Präsident Klaus Schuder: „Am Samstag hatten wir 13 000 Zuschauer, und am Sonntag 14 200. Das alles ist für Kassel aber auch für Hessen eine tolle Geschichte. Ich sehe für Kassel eine sehr gute Perspektive für vierte Meisterschaften. Ein Fünf-Jahres-Rhythmus ist angedacht“, sagte Schuder, dessen Blick sich damit vorerst auf das Jahr 2028 richtet.

Mit der Kugel vorn: Sarah Gambetta. © a. fischer

Für einen weiteren sportlichen Höhepunkt hatte bereits am Samstag Speerwurf-Europameister Julian Weber gesorgt. Der Europameister verteidigte am Samstag erfolgreich seinen DM-Titel (mehr auf der folgenden Seite) und sammelte auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) weiteres Selbstvertrauen. Zudem entschied der Münchner Yannick Wolf ein enges Duell mit dem Erfurter Julian Wagner in 10,19 Sekunden für sich und feierte seinen ersten Meistertitel über die 100 Meter.

Aus regionaler Sicht gab es am Sonntagabend sogar noch eine richtige Überraschung. Luis Oberbeck, Jahrgang 1999, hatte eigentlich bis vor zwei Jahren im Wesentlichen Fußball gespielt, dann aber die Leichtathletik für sich entdeckt. Das zahlte sich aus. Mit 1:47,48 Minuten wurde der BWL-Student Deutscher 800-Meter-Meister.

Ebenfalls einen starken Auftritt legte die Kasselerin Eva Dieterich bereits am Samstag hin. Über 5000 Meter wurde die Jurastudentin Zweite in 15:48,69 Minuten.

Die großen Namen der deutschen Leichtathletik, die am Wochenende in Kassel antraten, wurden ihrer Favoritenrolle auch gerecht

