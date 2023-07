Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2023: „Stimmung wie in München“

Von: Björn Friedrichs

Hob zum siebten deutschen Meistertitel ab: Weitspringerin Malaika Mihambo flog zu 6,93 Metern. Ihren vierten Versuch musste die Olympiasiegerin abbrechen, sie fasste sich mit sorgenvollem Blick ans Bein. © Andreas Fischer

Die großen Namen der deutschen Leichtathletik, die am Wochenende in Kassel antraten, wurden ihrer Favoritenrolle auch gerecht.

Speerwerfer Julian Weber, Diskuswerferin Kristin Pudenz, Sprinterin Gina Lückenkemper, Weitspringerin Malaika Mihambo – sie alle sicherten sich ihre nächsten Meistertitel. Wir blicken auf die Leistungen der deutschen Stars.

Kristin Pudenz

Die Athletin vom SC Potsdam, 2021 Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio, verwies mal wieder ihre Konkurrenz auf die Plätze. Zum fünften Mal in Folge wurde die 30-jährige Deutsche Meisterin im Diskuswurf. Im dritten von sechs Versuchen warf sie die Scheibe 65,98 Meter weit, ganz zufrieden war sie trotzdem nicht. Hinter Pudenz wurde Shanice Craft (SV Halle, 64,05 Meter) Zweite. Die 30-Jährige war 2018 die letzte Athletin gewesen, die sich vor Pudenz einen Meistertitel sichern konnte.

Julian Weber

Er bleibt Deutschlands Speerwurf-König: Der 28-Jährige vom USC Mainz holte den dritten Titel in Folge. 88,72 Meter waren eine echte Machtdemonstration – wenn auch nicht die erhofften 90 Meter. „Ich habe das Triple geschafft, das war mein Ziel. Es wäre aber noch mehr drin gewesen. Der Anlauf war etwas kürzer, die Würfe etwas unterzogen, nicht perfekt. Trotzdem bin ich sehr glücklich mit dem 88er“, sagte Weber, der auch für das Auestadion positive Worte fand: „Es war richtig schön, genau wie ich es von 2016 in Erinnerung hatte. Es war zwar mega heiß, dafür habe ich mich aber trotzdem richtig gut gefühlt. Mit 13 000 Leuten hier, da kam eine Stimmung wie vergangenes Jahr bei der EM in München hoch – vor allem bei meinem letzten Versuch, als alle geklatscht haben. Das war berührend.“ Zweiter mit ordentlich Abstand wurde Maurice Voigt (LG Ohra Energie, 77,43 Meter).

Speerwurf-Europameister Julian Weber sicherte sich seinen dritten deutschen Meistertitel in Serie. © Fischer, Andreas

Gina Lückenkemper

Deutschlands Sprint-Star sicherte sich sogar gleich zwei Titel. Schon im Vorlauf (11,19 Sekunden) und im Halbfinale (11,18 Sekunden) setzte sie sich mit den jeweiligen Bestzeiten durch, im Finale legte die 26-Jährige noch einen drauf: In 11,03 Sekunden blieb sie nur knapp über der magischen Elf-Sekunden-Marke.

„Die Gina von heute ist nicht vergleichbar mit der Gina von der DM in Kassel 2016. Ich hab seither viel lernen dürfen – über diese Sportart, über meine Leidenschaft für das, was ich hier tue. Ich finde, es ist etwas total Schönes, dass das Interesse so groß ist und dass sich vor allem so viele Kinder dafür begeistern“, sagte Lückenkemper. Hinter ihr landete – überraschend – die erst 18 Jahre alte Chelsea Kadiri (11,33 Sekunden), die im Halbfinale mit 11,25 Sekunden persönliche Bestzeit gelaufen war.

Am Sonntag gab’s dann noch das zweite Mal Gold für Lückenkemper: Mit der 4x100-Meter-Staffel vom SSC Berlin lief sie gemeinsam mit Nadine Reetz, Michelle Janiak und Leonie Kluwig die schnellste Zeit (43,91 Sekunden) vorm VfL Sindelfingen (44,37 Sekunden).

Malaika Mihambo

Zweimal Weltmeisterin, amtierende Olympiasiegerin – und jetzt gelang der siebte deutsche Meistertitel, zum zweiten Mal nach 2016 in Kassel. Weitspringerin Malaika Mihambo war wieder einmal nicht zu schlagen. Gleich im ersten Sprung gelangen ihr 6,93 Meter, die von der Konkurrenz nicht zu toppen war. Im dritten Versuch wiederholte der deutsche Star die Weite sogar nochmal, ehe allen Zuschauern beim vierten der Atem stockte. Mihambo nahm Anlauf, musste aber schon nach wenigen Schritten abbrechen. Der Griff ging ans linke Bein, Mihambo musste sich behandeln lassen, ging für Versuch fünf und sechs nicht nochmal an den Start. Im Interview vermutete sie eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss. Zweite wurde Mikaelle Assani (Baden-Baden, 6,50 Meter), die Göttingerin Merle Homeier (6,37 Meter) verpasste das Podium knapp.

