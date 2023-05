Eishockey-WM gegen Österreich: Sturm-Doppelpack erlöst Deutschland bei erneutem Krimi

Von: Johannes Skiba

Deutschland gewinnt im fünften Gruppenspiel der Eishockey-WM 2023 in Finnland gegen Österreich mit 4:2. Wir haben das Aufeinandertreffen im Live-Ticker begleitet.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Österreich 4:2 (2:1, 1:0, 1:1), 19.20 Uhr

Nico Sturm entscheidet das Spiel für Deutschland durch einen Doppelpack.

das Spiel für Deutschland durch einen Doppelpack. Österreichs später Anschlusstreffer im letzten Drittel genügt nicht für einen Punktgewinn des Außenseiters.

im letzten Drittel genügt nicht für einen Punktgewinn des Außenseiters. Gewinnt das DEB-Team heute erneut? Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Eishockey-WM: Deutschland - Österreich 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Tore: Nico Sturm (5.), Bernd Wolf (12.), Parker Tuomie (17.), Wojciech Stachowiak (34.), Lukas Haudum (54.), Nico Sturm (60.) Zeitstrafen: 0:2

Fazit: Ein hartes Stück Arbeit für Deutschland führt am Ende zu einem verdienten 4:2-Erfolg. In dieser Partie hatte Deutschland erstmals bei dieser Eishockey-WM auch das Glück auf seiner Seite. Der dritte Treffer im zweiten Drittel fällt genau in die stärkste Phase Österreichs, die im letzten Drittel insgesamt zu ungefährlich vor dem Tor von Niederberger agierten. Das DEB-Team zeigte insgesamt einige überraschende Schwächen und Unkonzentriertheiten in der Defensive, die es so im Turnierverlauf bislang nicht gab. Bei der zweiten Begegnung innerhalb von 24 Stunden und drei Punkten im Gepäck sind diese Fehler zu verschmerzen. Der Sieg ist ein wichtiger, aber dringend benötigter Schritt in Richtung des Viertelfinals dieser Weltmeisterschaft.

Deutschland jubelt dank eines Doppelpacks von NHL-Profi Nico Sturm. © imago/Parkkinen

Nico Sturm entscheidet mit spätem zweiten Treffer die Partie für Deutschland

60. Minute: Und das ist die Partie vorbei. Deutschland gewinnt mit 4:2 gegen Österreich.

60. Minute: Nico Sturm mit der Entscheidung. Der Angreifer erobert den Ball vom letzten Mann der Österreicher und ist auf und davon. Das zweite Tor von Sturm kann der NHL-Profi ins leere Tor einschieben. Das 4:2 in der letzten Minute bedeutet die nächsten drei Punkte für Deutschland.

59. Minute: Noch hält die Führung. Österreich wirft nun alles nach vorne. Der Torwart ist draußen. Deutschland hält weiter dagegen.

56. Minute: Kann Deutschland die Führung über die Zeit retten? Es deutete nur sehr wenig auf den Anschlusstreffer hin. Die Partie kann aber noch kippen. Deutschland nun mit einem Entlastungsangriff, der aber am gegnerischen Pfosten endet.

54. Minute: Und nun doch der gefährliche Anschlusstreffer für Österreich. Nur noch 3:2. Die Abstimmung stimmt in der Hintermannschaft nicht ganz und dann ist es Ali Wukovits Schuss, den Lukas Haudum ins Tor abfälscht und daraus Kapital schlagen kann. Jetzt also eine hochspannende und dramatische Endphase.

52. Minute: Immer wieder findet Deutschland Entlastung in längere Puckbesitz-Phasen. In der Defensive findet das DEB-Team wiederum guten Zugriff. Die Führung und der Sieg sind oberflächlich nicht in Gefahr. Ein glückliches Tor für Österreich kann hier aber die ganze Spieldynamik sehr schnell verändert.

48. Minute: Jetzt versucht und gelingt Österreich wieder mehr. Viel Puckbesitz für die Außenseiter. Zwei gefährliche Abschlüsse entschärft Niederberger. Deutschland schafft es aktuell nicht die sich bietenden Kontersituationen sauber zu Ende zu fahren. Die deutsche Mannschaft zieht sich weiter zurück.

44. Minute: Deutschland stellt sich nicht hinten rein, sondern geht eher auf den vierten Treffer. Die bisherigen zwei Schüsse brachten bislang keine Gefahr. Dennoch ist es bemerkenswert, dass das DEB-Team weiter mutig nach vorne spielt und den Puck in diesem letzten Drittel fast nie an Österreich verliert- ein guter Start in die Schlussphase.

41. Minute: Auf geht‘s ins dritte Drittel. Die Zwei-Tore-Führung muss Deutschland definitiv über die Zeit bringen, wenn das DEB-Team das Viertelfinale erreichen will. Die Ausgangslage für diese finale Spielphase ist vielversprechend.

Deutschland gewinnt zweites Drittel äußerst glücklich - Österreich mit großer Druckphase

40. Minute: Deutschland gewinnt das zweite Drittel trotz eines klaren Übergewichts der Österreicher mit 1:0 und baut die Führung auf 3:1 aus. Heute stimmt die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor - genau das, was gegen die großen Eishockey-Nationen Schweden, Finnland und die USA fehlte und zu den verdienten Misserfolgen führten. Der zweite Sieg von Deutschland bei dieser Eishockey-WM ist in greifbarer Nähe.

38. Minute: Deutschland bekommt weiterhin Druck von Österreich. Hochkarätige Chancen für Österreich bleiben aber aus. Die Mannschaft von Kreis wirkt nun gefestigter.

34. Minute: Und nun das 3:1 für Deutschland, parallel zur Druckphase der Österreicher. Einen besseren Zeitpunkt hätte sich Wojciech Stachowiak für sein erstes Länderspieltor kaum aussuchen können.

33. Minute: Österreich fast mit dem Ausgleich. Die Fehler Deutschlands bleiben bestehen. Das DEB-Team kämpft in der Defensive, kann sich aber kaum längerfristig befreien. Kritische Phase!

29. Minute: Auch die zweite Überzahlsituation bleibt trotz zwei guter Abschlüsse der Österreicher ohne Gegentor für Deutschland. Die Ordnung hat Deutschland aktuell aber noch nicht wiedergefunden.

27. Minute: Deutschland bleibt in der Abwehr „schlampig“, wie Angreifer Nico Sturm in der Halbzeit bei Sport1 befand. Im zweiten Drittel kann Österreich aber noch kein zählbares Kapital auf der anhaltenden Unkonzentriertheit schlagen. Nun aber zweites Powerplay für Österreich. Tuomie bekam die Zeitstrafe.

24. Minute: Großchance für Österreich. Wieder ist es Torhüter Niederberger, der die zwei gegen eins Situation der Austria gut entschärfen kann.

21. Minute: Das zweite Drittel beginnt. Deutschland muss sich defensiv nun stabiler und konzentrierter präsentieren. Österreich hat gezeigt, dass es die Klasse hat, Fehler direkt ausnutzen.

Deutschland führt gegen Österreich mit 2:1 im ersten Drittel

20. Minute: Ein wildes erstes Drittel mit drei Treffern endet mit einer nicht unverdienten, aber etwas glücklichen 2:1. Österreich spielt sehr gut mit und verbucht viele Abschlüsse. Zweimal reagiert Niederberger hervorragend für Deutschland. Genauso wie sein österreichischer Gegenüber Kickert.

17. Minute: Deutschland schlägt zurück. 2:1 für Deutschland durch Parker Tuomie, der bei seinem Abschluss, der abgefälscht wird, auch etwas Glück hat. Doch Glück war in den ersten vier Partien nicht auf der Seite des DEB.

15. Minute: Riesengegebenheit für Deutschland. Einen Abschluss aus kurzer Distanz wehrt David Kickert im Tor der Österreicher hervorragend ab. Topsade!

12. Minute: Und da ist der Ausgleich. Österreich mit der dritten Chance innerhalb von wenigen Minuten, die Bernd Wolf schließlich eiskalt verwandelt. Deutschland zeigte sich defensiv ungeordnet.

10. Minute: Österreich erzielte die meisten seiner Turniertreffer im Powerplay. Doch Deutschland schafft es die zwei Minuten in Unterzahl zu überstehen. DEB-Torwart Niederberger musste nur einmal parieren - da herrscht jedoch bereits wieder Gleichstand in Bezug auf die Spieler auf dem Eis. Dennoch guter Safe vom Keeper.

7. Minute: Deutschland mit einem Wechselfehler, das nun die erste Zeitstrafe nach sich zieht. Ärgerlich!

5. Minute: Tooooor für Deutschland durch Nico Sturm. Eine unglaubliche Aktion des Angreifers, der erst seinen Gegner auf dem Eis und anschließend auch den Torwart der Österreicher tunnelt. Ein Auftakt nach Maß! Das Tor ist auch nach fünf Minuten nicht unverdient.

3. Minute: Deutschland macht das Spiel und zeigt gleich von Beginn, dass man dieses Spiel unbedingt gewinnen möchte.

1. Minute: Gleich die erste Chance für Deutschland nach nur 20 Sekunden durch einen Schuss von Sami Soramies. So kann es losgehen.

Das zweite Spiel für Deutschland innerhalb von 24 Stunden beginnt.

Update vom 19. Mai, 19.17 Uhr: Bundestrainer Harold Kreis gab bei Sport1 Einblicke in die Taktik für das Duell gegen Österreich. Demnach wolle man sich in der „Offensivzone festsetzen und viele Torchancen herausspielen.“ In wenigen Minuten werden wir erfahren, ob Deutschland diese Vorgabe auch umsetzen kann. Die Spieler befinden sich bereits in den Katakomben.

Update vom 19. Mai, 19.10 Uhr: Kapitän Moritz Müller richtete schon kurz nach dem Sieg gegen Dänemark den Blick in Richtung Österreich: „Wir müssen wissen, dass es von vorne losgeht und das Spiel genauso wichtig ist wie das“ gegen Dänemark. Nico Sturm, ein weiterer deutscher Akteur in der NHL, ist in Bezug auf die Qualifikation des DEB-Teams für die Endrunde der Eishockey-WM ebenfalls zuversichtlich: „Wenn wir es genauso weitermachen, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir das Viertelfinale erreichen.“

Update vom 19. Mai, 18.43 Uhr: Auch die Spieler der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft geben sich optimistisch und selbstbewusst vor dem Duell gegen Österreich. Moritz Seider von NHL-Team Detroit sagte im Vorfeld des Aufeinandertreffens: „Wir müssen natürlich mit einer breiten Brust da reingehen. Wir wollen auftrumpfen als dominierende Mannschaft.“

Update vom 19. Mai, 18.14 Uhr: Für Deutschland zählt gegen Österreich nur ein Sieg. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen mit dem Nachbarland konnte die Mannschaft des DEB für sich entscheiden. Dazu hat Österreich alle vier Partien dieser Eishockey-WM verloren. Den einzigen Punkt gab es für die Overtime in der ersten Partie gegen Frankreich. Somit spricht nicht nur die Qualität, sondern auch die Formkurve eindeutig für Deutschland.

Vorbericht: Tampere – Deutschland kann sich bei der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland endlich belohnen. Am Donnerstag (18. Mai) siegte das DEB-Team von Trainer Harold Kreis mit 6:4 gegen Dänemark. Zuvor gab es drei teils sehr unglückliche Niederlagen gegen die Topteams Schweden, Finnland und USA. Trotz der drei Niederlagen und gerade mit dem gestrigen Sieg im Rücken ist für Deutschland weiterhin noch alles drin. Gegen Österreich soll der nächste Dreier eingefahren werden.

Eishockey-WM 2023 Ort: Finnland und Lettland Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland

Deutschland kann bei der Eishockey-WM nicht auf NHL-Profi Leon Draisaitl bauen

NHL-Star Leon Draisaitl wird indes Deutschland nicht bei der Eishockey-WM unterstützen. Trotz des Ausscheidens der Edmonton Oilers in den Playoffs um den begehrten Stanley Cup reist der Topstürmer nicht nach Finnland.

Bereits am Mittwoch teilte der DEB die Entscheidung mit. Sportdirektor Christian Künast, der im Austausch mit Draisaitl stand, begründete die Entscheidung. Laut Künast sei es „in der Kürze der Zeit nicht möglich, seine WM-Teilnahme zu realisieren.“ Nichtsdestotrotz konnte Deutschland bislang in allen Gruppenpartien trotz der Misserfolge auf fast allen Ebenen mithalten. Einzig die Chancenverwertung war mangelhaft.

Bundestrainer Harold Kreis möchte bei der Eishockey-WM gegen Österreich den zweiten Sieg mit Deutschland feiern © imago/Hartenfelser

Live-Ticker: Deutschland noch mit Chancen auf die Endrunde der Eishockey-WM 2023

Doch auch ohne ihren Superstar Draisaitl hat Deutschland bei der Eishockey-WM noch alle Möglichkeiten. In der Tabelle steht die Truppe von Kreis nach vier Spielen mit drei Punkten auf Rang sechs von acht. Gegner Österreich ist Gruppenletzter mit nur einem Zähler.

Deutschland ist in dieser Begegnung der klare Favorit, steht aber aufgrund der drei Auftaktniederlagen gehörig unter Druck. Bei einem weiteren Erfolg sieht die Ausgangslage für die beiden Folgespiele gegen Frankreich und Ungarn, in denen die Entscheidung über einen Endrundenplatz des DEB-Teams fällt, wieder besser aus. Das Spiel (19.20 Uhr) können Sie bei uns im Live-Ticker verfolgen. Unangefochtener Spitzenreiter sind nach wie vor die USA, die alle vier Partien gewinnen konnten. (jsk)