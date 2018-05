Live-Ticker: Schafft Deutschland die Überraschung gegen Finnlands Star-Besetzung?

Team Deutschland trifft bei der Eishockey-WM auf Team Finnland. Das wird ein harter Brocken für die Jungs von Marco Sturm. Alle Infos und den Live-Ticker zum Spiel finden Sie hier.

Deutschland - Finnland -:- (-:-, -:-, -:-); Sonntag, 20.15 Uhr

GER: FIN: Tore: Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum fünften Spiel des deutschen Teams bei der Eishockey-WM! Deutschland trifft am Sonntag um 20.15 Uhr auf Finnland.

Deutschland gegen Finnland bei der Eishockey-WM 2018: Vorbericht

Herning - Mit Finnland wartet ein schwerer Brocken auf die Deutschen. Die Skandinavier sind in allen Reihen vorzüglich besetzt. Vor allem der Kapitän und Stürmer Mikael Granlund ist der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft. Granlund ist für die Minnesota Wild in der NHL aktiv. Seit 2012/13 ist der 26-Jährige in der besten Liga daheim und hat sich stetig gesteigert. In den letzten beiden Saisons hat der Finne 69 und 67 Punkte beigesteuert.

Doch auf die deutschen Verteidiger um die Seidenberg-Brüder Dennis und Yannic, Korbinian Holzer und Co. kommen noch weitere NHL-Kaliber zu. Granlund ist nicht der einzige Nordamerika-Profi im Team von Coach Lauri Marjamaki. Sieben weitere tummeln sich im Kader der Finnen. Teuvo Teravainen (Carolina Hurricanes) hat beispielsweise in der abgelaufenen Saison zum ersten Mal über 20 Tore gemacht. Ebenso hat Mikko Rantanen für die Colorado Avalanche 29 Treffer erzielt.

Die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern ist gut. Finnland kann in dem Turnier weit kommen. Die Niederlage gegen Gastgeber Dänemark war ein wenig überraschend. Doch mit ihrem Spielstil und der Skate-Technik zeigen die Nordeuropäer schönen Eishockey, der für Deutschland nur mit einer disziplinierten und konzentrierten Leistung über 60 Minuten (oder mehr) zu stoppen ist. Sollten die Jungs von Marco Sturm eine ähnlich ansprechende Leistung wie gegen die USA zeigen, ist durchaus eine Überraschung möglich.

Sie wollen eine große Übersicht aller Spiele und der Tabellen? Dann ist unser Spielplan genau richtig. Falls Sie wissen wollen, wer alles für die Deutschen auf Torejagd geht, dann haben wir eine Übersicht erstellt.

ank