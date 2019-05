Live-Ticker: Starke DEB-Cracks fordern WM-Favorit Kanada

Vier Siege hat Deutschland bei der Eishockey-WM bereits eingefahren. Nun wartet mit WM-Favorit Kanada ein echter Brocken. Der Live-Ticker.

Deutschland - Kanada -:- (-:-, -:-, -:-), Sa. 18. Mai, Start: 16.15 Uhr

Tore: - Assists: GER: - CAN: -

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des fünften Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2019 in der Slowakei: Es geht gegen Kanada. +++

Vorbericht: Deutschland fordert WM-Favorit Kanada

Kosice - Deutschland marschiert bei der Eishockey-WM in der Slowakei von Sieg zu Sieg. Großbritannien (3:1), Dänemark (2:1), Frankreich (4:1), Slowakei (3:2) - das liest sich schon sehr ordentlich. Die Ergebnisse spiegelten jedoch nicht immer den Spielverlauf wieder. Eigentlich war bisher jede Partie bis zum Schluss umkämpft, selbst beim 4:1 gegen Frankreich hatte Deutschland teilweise große Probleme. Doch die Ergebnisse könnten besser nicht sein, und nun winkt der Viertelfinaleinzug für die Mannschaft von Toni Söderholm.

Jetzt jedoch wartet auf Tabellenführer Deutschland die Bewährungsprobe schlechthin: Das Mutterland des Eishockeys, Kanada, das auch diesmal für viele Experten der größte WM-Favorit ist, muss für einen vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten acht bezwungen werden. Bei Olympia 2018 gelang dies im Halbfinale sensationell mit 4:3.

Jetzt können die Deutschen zeigen, ob sie wirklich so gut sind wie ihre Ergebnisse. Danach wird es jedenfalls nicht viel leichter: Es folgen die Partien gegen die starken Eishockey-Nationen USA und Finnland. Eine Übersicht zur Eishockey-WM liefert unser Spielplan. In Sachen Wintersport ist nicht nur in der Slowakei aktuell einiges geboten: Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat ihr Karriereende verkündet.