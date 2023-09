Deutschland gegen Lettland jetzt im Live-Ticker: Viertelfinal-Krimi deutet sich an – Schröder bislang eiskalt

Von: Korbinian Kothny

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft im WM-Viertelfinale auf Lettland. Mit einem Erfolg würde das DBB-Team das erste Mal seit 2002 in ein WM-Halbfinale einziehen. Der Live-Ticker.

WM-Viertelfinale: Deutschland – Lettland 36:34 (13:16; 23:18)

1. Viertel: Deutschland hält Rückstand in Grenzen

Franz Wagner vor Comeback: NBA-Star nach Verletzung im WM-Viertelfinale mit dabei

Fazit 2. Viertel: Deutschland kämpft sich in dieses WM-Viertelfinale. Und das, obwohl Dennis Schröder bislang völlig kalt ist. Nach einem schwachen Start führen die Deutschen mittlerweile. Es bleibt aber äußerst knapp. Wir sind gespannt auf die zweite Halbzeit.

20. Minute: Der letzte Abschluss der ersten Halbzeit geht an Lettland. Smits vergibt aber den Mitteldistanzwurf. Das DBB-Team geht mit einer 36:34-Führung in die Pause.

19. Minute: Und da ist wieder Bertans. Der NBA-Star versenkt seinen vierten Dreier! Lo und Obst antworten aber direkt. Zwei vor für Deutschland. Und das, obwohl Schröder weiter bei null Punkten steht.

19. Minute: Deutschland gleicht aus. Lo wird bei einem schnellen Gegenstoß gefoult und geht an die Linie, macht aber nur einen von zwei Freiwürfen.

18. Minute: Es bleibt ein enges Spiel. Vier schnelle Punkte der Letten bringen sie wieder in Front. Theis auf der Gegenseite mit dem Offensivfoul.

17. Minute: Auf der Gegenseite trifft Lettland mal wieder einen Dreier. Obst antwortet aber postwendend!

16. Minute: Schröder bleibt weiter ohne Punkte. Der NBA-Star mit einem Airball bei einem eigentlich völlig offenen Mitteldistanzwurf. Der deutsche Aufbauspieler steht bei 0 von 8 Treffern aus dem Feld.

16. Minute: Lettland lässt sich aber noch nicht abschütteln. Grazulis mit dem Korb aus der Zone. Herbert nimmt die Auszeit. Eins vor für Deutschland.

14. Minute: Es ist bislang noch nicht das Spiel von Dennis Schröder. Der deutsche Star vergibt den nächsten Dreier, Moe Wagner ist aber da, holt den Rebound und zieht das Foul. Beide Freiwürfe sind drin.

13. Minute: Deutschland ist jetzt in diesem WM-Viertelfinale angekommen! Thiemann mit den nächsten einfachen Punkten. Die Second Unit der Deutschen hat das Spiel gedreht. Drei vor für das DBB-Team.

12. Minute: Missverständnis bei Lettland. Lo reagiert schnell und schickt Moritz Wagner auf die Reise, der per Dunk zur ersten deutschen Führung abschließt. Auszeit Lettland.

11. Minute: Thiemann geht nach einem Foul an die Linie und vesenkt beide Freiwürfe. Deutschland ist wieder in Schlagweite.

Fazit 1. Viertel: Die deutsche Offensive hatte am Anfang Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen, hat jetzt aber langsam seinen Ryhthmus gefunden. Der Rückstand hält sich mit drei Punkten in Grenzen.

10. Minute: Der letzte Abschluss im ersten Viertel geht an Mado Lo. Der Aufbauspieler verlegt, aber Thiemann ist da und tippt den Ball zum 13:16 in den Korb.

10. Minute: Franz Wagner mit seinem ersten Wurf. Und der Magic-Star zeigt gleich seine Qualitäten und trifft den Dreier.

9. Minute: Es bleibt dabei: Die deutsche Offensive sucht weiter nach ihrem Rhythmus. Der nächste lange Zweier von Schröder findet nicht seinen Weg in den Korb.

8. Minute: Bertans ist aber weiter heiß wie Frittenfett. Der Ex-Mavs-Star versenkt den nächsten Dreier aus der Ecke.

7. Minute: Jetzt auch die ersten Punkte für Daniel Theis. Nach einem verpassten Korbleger holt sich der Deutsche den Offensiv-Rebound und schließt per Dunk ab. 5:0-Lauf für Deutschland.

6. Minute: Obst verlegt den nächsten Korbleger. Diesmal können allerdings auch die Letten in der Offensive nicht punkten. Voigtmann nimmt den Dreier im Gegenzug und trifft. Wichtig!

6. Minute: Das deutsche Spiel bleibt aber weiter statisch. Bertans haut auf der Gegenseite den nächsten Dreier rein. Herbert nimmt die Auszeit. Deutschland ist bislang noch nicht in diesem WM-Viertelfinale angekommen.

5. Minute: Gordon Herbert reagiert und bringt Franz Wagner. Der deutsche NBA-Star sieht damit seine ersten WM-Minuten seit dem Auftaktsieg gegen Japan.

4. Minute: Auch der nächste Angriff bleibt ohne Erfolg. Isaac Bonga kann sein Missmatch nicht ausnutzen und verlegt den Korbleger. Die Letten zeigen sich hingegen sehr spielfreudig. Bertans mit dem Dreier. 10:3!

3. Minute: Die deutsche Mannschaft sucht bislang noch den Rhythmus in der Offensive. Andi Obst mit dem Offensiv-Foul.

2. Minute: Die ersten Punkte für das DBB-Team erzielt Andi Obst. Der Scharfschütze versenkt seinen ersten Dreier. Wichtig, ihn gleich ins Spiel zu bringen.

1. Minute: Der erste Abschluss geht an Dennis Schröder. Der deutsche Aufbauspieler verlegt aber, die Letten punkten hingegen im ersten Angriff.

Tip-Off!

Update, 10.44 Uhr: Franz Wagner sitzt nach seiner Verletzung zunächst noch auf der Bank. Damit gibt es keine Änderungen in der deutschen ‚starting five‘. Dennis Schröder, Johannes Obst, Isaac Bonga, Johannes Voigtmann und Daniel Theis stehen zu Beginn auf dem Parkett.

Update, 10.41 Uhr: Deutschland ist übrigens das einzige Team, das bei dieser WM noch ungeschlagen ist. Dennoch darf das DBB-Team Lettland nicht unterschätzen. Die Letten haben durch das Fehlen von NBA-Star Kristaps Porzingis nicht den einen, großen Star, kommen aber über ein starkes Kollektiv.

Update 10.35 Uhr: Die Mannschaften betreten gerade die Halle. Die Stimmung in Manila könnte kaum besser sein. Es ist alles angerichtet für ein spannendes WM-Viertelfinale.

Update 10.20 Uhr: In weniger als einer halben Stunde geht es in Manila los. Das DBB-Team ist euphorisch und freut sich auf das Viertelfinale. Das zeigen Bilder von Magenta eindrucksvoll. Kein Wunder nach fünf Siegen aus fünf Spielen.

Das DBB-Team will ins WM-Halbfinale. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Update 10.14 Uhr: In einem möglichen WM-Halbfinale würde das DBB-Team übrigens auf den absoluten Top-Favoriten aus den USA treffen. Die US-Amerikaner schossen bereits gestern Italien mit 100:63 aus der Halle.

Franz Wagner vor Comeback: NBA-Star nach Verletzung im WM-Viertelfinale mit dabei

Update vom 6. September, 10.01 Uhr: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist mittlerweile in der Halle in Manila angekommen. Und es gibt erste, gute Nachrichten vom DBB-Team: Franz Wagner hat offenbar das Go für einen Einsatz gegeben. Ob der NBA-Star gleich wieder in der Starting five steht oder von der Bank kommt, bleibt abzuwarten.

Franz Wagner gibt gegen Lettland sein Comeback. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Erstmeldung vom 6. September: Manila – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht vor dem größten Erfolg seit 2002. Mit einem Sieg im WM-Viertelfinale würde das DBB-Team erst zum zweiten Mal überhaupt ins Halbfinale bei einer WM einziehen. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert am Mittwoch in Manila Lettland ausschalten.

Deutschland bislang mit makelloser Bilanz bei WM

Deutschland geht dabei als großer Favorit in das WM-Viertelfinale – hier sehen Sie die Partie live. Das DBB-Team konnte bei der WM bislang auf ganzer Linie überzeugen und hat bislang alle Spiele für sich entschieden. Am Sonntag wurde Mitfavorit Slowenien deutlich mit 100:71 Punkten geschlagen.

Lettland gilt allerdings als „Überraschungsmannschaft des Turniers“ und schaltete bereits die Mitfavoriten aus Spanien und Frankreich aus. „Das ist ein sehr gefährliches Team, das super zusammen spielt und viele gute Werfer hat“, warnte Co-Kapitän Johannes Voigtmann vor dem WM-Viertelfinale.

Dennis Schröder und sein Team kämpfen um den Einzug ins WM-Halbfinale. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Letztes WM-Halbfinale für DBB-Team 2002: Übertrumpfen Schröder & Co. Nowitzki?

Mit einem Erfolg über Lettland würde das DBB-Team nach 2002 erst zum zweiten Mal überhaupt in seiner Geschichte ein WM-Halbfinale erreichen. Vor über 20 Jahren führte Dirk Nowitzki die deutsche Basketball-Nationalmannschaft damals zu einem dritten Platz.

Neben dem Einzug in die Top 4 des Turniers, geht es für Dennis Schröder & Co. auch um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Die zwei bestplatzierten europäischen WM-Teilnehmer sind automatisch für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Kehrt Franz Wagner gegen Lettland zurück?

Weiterhin ist es fraglich, ob NBA-Star Franz Wagner dabei helfen kann. Der 22-jährige Profi von den Orlando Magic verpasste die vergangenen vier Spiele wegen einer Knöchelverletzung, die er sich beim Auftaktspiel gegen Japan zugezogen hatte.

„Wir schauen immer von Tag zu Tag, weil wir sehen müssen, wie der Fuß reagiert“, ließ sich DBB-Coach Herbert nicht in die Karten schauen. Die deutschen Basketballer haben allerdings in den vergangenen Partien gezeigt, dass auch ohne den jüngeren Part der Wagner-Brüder mit ihnen zu rechnen ist. (kk)